Man.City chiếm lại ngôi đầu bảng như thế nào ?

Guardiola xác định công thức chiến thắng

Tiền vệ Rodri chấn thương trong trận gặp Arsenal cuối tuần qua, nên sự vắng mặt của anh ở trận gặp Burnley là bất khả kháng. Nico O'Reilly thay Rodri đá cặp với Bernardo Silva ở khu giữa sân. Vị trí hậu vệ trái của O'Reilly được giao lại cho Rayan Ait-Nouri. Ngoài ra, không có sự thay đổi nào khác trong đội hình chính của Man.City. Mở rộng vấn đề có thể thấy HLV Guardiola chẳng những không hề xáo trộn nhân sự, mà còn giữ nguyên sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.

Erling Haaland (thứ 3 từ trái qua) cùng Man.City lên ngôi đầu bảng ẢNH: REUTERS

Những trận gần đây luôn là như vậy. Phía sau trung phong Erling Haaland là bộ ba tiền vệ Jeremy Doku, Rayan Cherki, Antoine Semenyo; cặp tiền vệ trung tâm là Rodri - Bernardo; cặp trung vệ là Marc Guehi - Abdukodir Khusanov; hậu vệ cánh là Matheus Nunes (bên phải) và O'Reilly (bên trái). Ngoài chuyện O'Reilly thay chỗ Rodri như vừa nêu, ông Guardiola chỉ thay đổi đội hình chính khi Man.City đá cúp. Và chỉ có một khác biệt trong trận gặp Liverpool ở Cúp FA gần đây là việc tạo cơ hội cho James Trafford trấn giữ khung thành, thay chỗ Gianluigi Donnarumma.

Giữ nguyên đội hình ở 3 - 4 trận liên tiếp là điều hiếm thấy trong cách cầm quân của HLV Guardiola. Trước đây, ông thường xoay tua xoành xoạch. Vả lại, nhân sự gắn liền với lối chơi. Khi ông thay đổi nhân sự, thì chiến thuật của Man.City cũng thay đổi theo, luân chuyển giữa các sơ đồ 4-1-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1. Nhìn vào đội hình chính của Man.City trong các trận đấu gần đây, giới quan sát tự hỏi: Phải chăng Guardiola đã xác định đội hình và cách chơi tối ưu, đồng nghĩa công thức chiến thắng cho Man.City?

Ông Guardiola không sở trường về việc huấn luyện ngay trong trận đấu, nghĩa là linh hoạt thay đổi tùy theo diễn tiến, tình thế. Với mẫu HLV nặng về triết lý như Guardiola, đội hình chính luôn là yếu tố quan trọng bậc nhất. Đội hình chính đi liền với lối chơi chủ đạo và các bài tập hằng ngày, từ đó quyết định mức độ nhuần nhuyễn và ổn định. Đây lại là giai đoạn nước rút để mức độ ổn định của một đội bóng cất lên tiếng nói quan trọng.

Rũ bỏ áp lực từ Champions League

Dĩ nhiên, ông Guardiola hay bất kỳ HLV nào khác đều luôn biết rõ công thức thành công của mình. Chẳng qua ông không dễ đưa ra đội hình tối ưu ở mọi lúc, mọi nơi. Man.City là đội bóng phải thường xuyên thi đấu 2 trận mỗi tuần, với tầm quan trọng của trận đấu và tính chất giải đấu thường rất khác nhau. Dù muốn hay không ông buộc phải xoay tua đội hình là vì vậy.

Bây giờ, thầy trò Guardiola đã bị loại khỏi Champions League và đã có Cúp Liên đoàn làm vốn trong mùa bóng này. Ở Cúp FA, Man.City đã vào bán kết (và chỉ gặp đối thủ yếu Southampton vào cuối tuần này). Trên nguyên tắc,

Man.City đang có thuận lợi lớn (so với chính họ ở giai đoạn giữa mùa) về mặt thể lực, cũng không phải chịu quá nhiều áp lực.

Ngược hẳn với Man.City chính là đối thủ đang đua vô địch với họ. Không cần nói thêm điều gì về nguy cơ phải làm á quân trong 4 mùa bóng liên tiếp của Arsenal. Cuộc đua ở Ngoại hạng Anh năm nay của Arsenal luôn có màu sắc lịch sử. Đã vậy, nói đến Arsenal ở Champions League là cũng phải nói đến các cột mốc lịch sử. Lần đầu tiên họ lọt vào bán kết Champions League trong 2 mùa bóng liên tiếp. Và nếu vượt qua Atletico Madrid, Arsenal lại đứng trước cơ hội lịch sử khi lần đầu tiên vô địch Champions League. HLV Mikel Arteta dù muốn tạm quên tất cả để toàn tâm toàn ý với cuộc đua tay đôi cùng Man.City, cũng chẳng được. Và khi xen kẽ với các trận đấu quyết định ở giải trong nước là các trận đấu quan trọng nhất, có đẳng cấp cao nhất ở Champions League thì khó nói trước điều gì về lực lượng của Arsenal qua từng vòng đấu.

Đấy mới là những lý do vì sao Man.City đang tràn đầy hy vọng giành lại ngôi vô địch ở giải Ngoại hạng mùa này. Chứ chỉ nói về tình thế thì coi như hai đội đang so kè hoàn toàn: đồng điểm và bằng nhau cả về chỉ số phụ, trước 5 vòng đấu cuối. Xem Arsenal đua với Man.City lúc này chẳng khác gì xem hai đội thi sút luân lưu 11 m.