AFC hoãn Asian Cup, ghế HLV đội tuyển Nhật Bản đối mặt nguy cơ xung đột

Điều khoản kết thúc sau Asian Cup làm khó các bên

HLV Moriyasu và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) trước đây đã đồng ý kết thúc hợp đồng sau khi Asian Cup 2027 khép lại. HLV đội U.23 là Go Oiwa sẽ thay thế và chính thức dẫn dắt các "Samurai Blue" (biệt danh đội tuyển Nhật Bản) hướng đến một chu kỳ mới.

Tuy nhiên, dự định này đang rơi vào tình thế bấp bênh và có thể xảy ra xung đột, vì Asian Cup 2027 ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 và 2, đã bị hoãn lại đến tháng 12.2027 và tháng 1.2028.

HLV Hajime Moriyasu chưa rõ tương lai với đội tuyển Nhật Bản sau khi Asian Cup 2027 bị hoãn lại Ảnh: Reuters

Theo báo chí Nhật Bản, hợp đồng của HLV Moriyasu với JFA có điều khoản kết thúc sau Asian Cup 2027 khép lại hay là cụ thể đến tháng 2.2027, đến nay vẫn chưa rõ ràng.

Nếu là sau Asian Cup 2027 khép lại, mọi thứ sẽ có thể phải kéo dài gần 1 năm nữa. Vì Asian Cup 2027 theo lịch thi đấu mới diễn ra từ tháng 12.2027 đến tháng 1.2028.

"Một số nguồn tin cho rằng, JFA sẽ không gia hạn hợp đồng với ông Moriyasu. Quyết định thăng cấp HLV Oiwa từ đội U.23 lên đội tuyển cấp cao của JFA là quyết định cuối cùng", theo báo chí Nhật Bản.

Tuy nhiên, mới đây Giám đốc kỹ thuật của JFA, Masakuni Yamamoto, từ chối làm rõ tương lai của HLV Moriyasu sau khi công bố danh sách đội tuyển Nhật Bản thi đấu với Brazil (ngày 14.11) và Paraguay (17.11), trong các trận giao hữu quốc tế tổ chức tại Singapore vào tháng 11 này.

Ông Yamamoto chỉ cho biết, thời điểm bàn giao từ Moriyasu cho Oiwa là do JFA quyết định. Hiện tại, JFA lại không muốn HLV Moriyasu bị phân tâm trước các trận đấu trong FIFA Days tháng 11.

Phản ứng của HLV Moriyasu ra sao?

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 4.11, HLV Moriyasu thừa nhận ông không có vấn đề gì với tình hình hiện tại sau khi Asian Cup 2027 đã bị hoãn đến cuối năm. Nhưng cũng bày tỏ sự thất vọng về việc không thể sớm thực hiện được tham vọng đưa đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2027.

"Nếu Asian Cup diễn ra sắp tới đây, tôi sẽ cố gắng hết sức để giành danh hiệu vô địch. Nhưng vì giải đấu được dời lại, thì ban lãnh đạo mới do JFA quyết định, có thể tận dụng tốt để chuẩn bị cho World Cup tiếp theo. Tôi chỉ chấp nhận thực tế thôi", HLV Moriyasu chia sẻ theo Super Sport đưa tin.

Tuy nhiên, cũng có một diễn biến khác là JFA vẫn muốn giữ HLV Moriyasu dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản thi đấu Asian Cup 2027 trong tháng 12 đến tháng 1.2028. Vì thời điểm này trùng với vòng loại Olympic 2028 (giải U.23 châu Á do Nhật Bản làm chủ nhà) - diễn ra từ ngày 4 đến 22.1.2028. Nên cũng có khả năng HLV Oiwa sẽ tiếp tục dẫn dắt đội U.23 cho mục tiêu lấy vé đến Los Angeles 2028.

Trường hợp, giải U.23 châu Á cũng là vòng loại Olympic 2028 điều chỉnh lịch thi đấu (sớm hơn vào tháng 9.2027 hoặc sang tháng 3.2028) tránh "đụng" Asian Cup, thì JFA sẽ sớm có quyết định về tương lai của HLV Moriyasu, theo Super Sport.

Tại giải U.23 châu Á, đội tuyển U.23 Việt Nam đoạt hạng ba năm 2026, á quân năm 2018. Đội sẽ tham dự vòng loại từ ngày 7 đến 15.6.2027, để tiếp tục hy vọng giành quyền góp mặt vào vòng chung kết kỳ thứ 7 liên tiếp và tranh suất dự Olympic 2028.