Đội tuyển Nhật Bản thay HLV sau Asian Cup: Ông Moriyasu rời ghế 'nóng', người quen thế chỗ

Đội tuyển Nhật Bản thay 'tướng'

Sau 9 năm dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, HLV Hajime Moriyasu đã ấn định ngày chia tay. Ông Moriyasu sẽ huấn luyện "Samurai xanh" nốt Asian Cup 2027 (diễn ra đầu năm sau), rồi nhường lại ghế chỉ đạo cho người khác.

"HLV Moriyasu sẽ dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản cho đến hết Asian Cup 2027, khởi tranh vào tháng 1.2027", Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) thông báo.

HLV Moriyasu nắm quyền từ tháng 8.2018, sau khi kế nhiệm HLV Akira Nishino, người chia tay Nhật Bản sau World Cup 2018. Ông và được xem là một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Nhật Bản.

HLV Hajime Moriyasu chia tay Nhật Bản sau Asian Cup 2027 ẢNH: REUTERS

Dấu ấn lớn nhất của HLV Moriyasu là đưa "Samurai xanh" vượt qua vòng bảng World Cup 2022 sau những chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha với cùng tỷ số 2-1 để dẫn đầu bảng. Tại vòng 16 đội, Nhật Bản hòa Croatia 1-1 sau 120 phút, nhưng sau đó thua trên chấm luân lưu. Thành tích ấn tượng cùng Nhật Bản giúp ông Moriyasu nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2022 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Tại World Cup 2026, Nhật Bản tiếp tục gây ấn tượng khi vượt qua vòng bảng với các đối thủ mạnh như Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia (giành 5 điểm, đứng nhì bảng), trước khi dừng bước ở vòng 32 đội sau thất bại sít sao 1-2 trước Brazil. Đây cũng là trận cuối của HLV Moriyasu cùng Nhật Bản tại World Cup.

Sau World Cup 2026, tương lai của Moriyasu từng là dấu hỏi lớn. Cuối cùng, nhà cầm quân 56 tuổi chấp nhận ký hợp đồng ngắn hạn 6 tháng, với nhiệm vụ cuối cùng là chinh phục Asian Cup 2027.

Theo Nikkan Sports, JFA đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Moriyasu bất kể kết quả tại giải đấu này, nhằm mở ra một chu kỳ mới cho đội tuyển sau 9 năm HLV này nắm quyền.

Khép lại nhiệm kỳ kéo dài gần một thập kỷ, Moriyasu sở hữu thành tích 74 chiến thắng, 16 trận hòa và 18 thất bại sau 108 trận. Ông am hiểu bóng đá Nhật Bản khi đi lên từ sân chơi trẻ (từng huấn luyện U.23 và Olympic Nhật Bản), góp sức tạo nên đội tuyển kỷ luật và chặt chẽ.

Dưới thời Moriyasu, Nhật Bản đã thắng Đức, Tây Ban Nha, Scotland, Anh, Canada, hòa Hà Lan, Thụy Điển... Đội tuyển xứ mặt trời mọc vẫn là hy vọng số một của bóng đá châu Á khi bước ra World Cup.

Nhật Bản (áo xanh) chơi cống hiến ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên tại Asian Cup, HLV Moriyasu không thể đưa Nhật Bản lên ngôi. Năm 2019, "Samurai xanh" vượt qua hàng loạt đội mạnh để vào chung kết, nhưng phơi áo 1-3 trước Qatar. 4 năm sau, Nhật Bản thua Iraq ở vòng bảng dẫn đến phải đứng nhì, rồi sau đó bị Iran loại tại tứ kết. "Samurai xanh" không thể giành bất cứ danh hiệu nào, cũng không thắng được trận knock-out World Cup nào trong 9 năm Moriyasu ngồi ghế chỉ đạo.

HLV Go Oiwa thay thế

Kế nhiệm HLV Moriyasu là ông Go Oiwa. Ông từng giúp Kashima Antlers vô địch AFC Champions League Elite 2018. Ở cấp độ đội trẻ, Oiwa đưa Olympic Nhật Bản vào tứ kết Olympic Paris 2024, đồng thời vô địch U.23 châu Á 2024 và 2026.

Dưới thời HLV Go Oiwa, bóng đá trẻ Nhật Bản duy trì vị thế thống trị tuyệt đối tại châu Á, đồng thời tiến bộ ở giải thế giới khi tiến sâu tại Thế vận hội.

Cũng giống con đường HLV Moriyasu từng đi, ông Go Oiwa khởi đầu từ giải trẻ, nhờ vậy am hiểu hệ thống bóng đá và cách vận hành, xây dựng triết lý xuyên suốt mà Nhật Bản đang áp dụng.

Sau Asian Cup 2027, HLV Go Oiwa sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới với mục tiêu xây dựng đội tuyển Nhật Bản hướng tới World Cup 2030, nơi "Samurai xanh" không chỉ hướng tới tấm vé dự VCK (nhiệm vụ hiển nhiên), mà còn viết tiếp giấc mộng vô địch dang dở từng đề cập tới khi HLV Moriyasu còn nắm quyền.