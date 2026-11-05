Cuộc đua thăng hạng FIFA các đội tuyển Đông Nam Á: Indonesia lỡ hẹn, Malaysia gặp khó

Indonesia và Malaysia khó duy trì đà tiến trên bảng xếp hạng FIFA

Trong FIFA Days tháng 10, chứng kiến đội tuyển Indonesia và Malaysia thăng hạng mạnh trên bảng xếp hạng thế giới nhờ thi đấu thành công tại FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, trong đợt thi đấu sắp tới đây, vì các lý do khác nhau, cả hai đội sẽ khó lòng mà duy trì được đà tiến của mình.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) có khả năng hủy bỏ các trận thi đấu trong FIFA Days tháng 11, vì đến nay (5.11) vẫn chưa xác định được đối thủ cụ thể Ảnh: Ngọc Linh

Indonesia đã thăng 2 hạng lên vị trí 116 thế giới, đứng 21 châu Á và thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á xếp sau đội tuyển Việt Nam (99 thế giới, 17 châu Á) và Thái Lan (93 thế giới, 14 châu Á). Trong khi đội tuyển Malaysia cũng thăng đến 3 hạng lên vị trí 133 thế giới, 23 châu Á và hạng 4 tại Đông Nam Á khi qua mặt Philippines.

FIFA Days tháng 11 được xem là cơ hội để các đội này tiếp tục thăng hạng FIFA. Mặc dù vậy, như với đội tuyển Indonesia, kế hoạch này sắp lỡ hẹn vì đến nay họ vẫn chưa xác định đối thủ thi đấu.

CNN Indonesia cho biết, cho đến ngày 5.11, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về lịch đấu sắp tới đây của đội tuyển.

Trước đó, có thông tin đội tuyển Indonesia dự kiến sẽ thi đấu hai trận đều tại Trung Đông gồm gặp Jordan (ngày 13.11) và Kuwait (17.11). Nhưng trận gặp Jordan hiện có khả năng chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ, theo báo Ả Rập Winwin. Jordan cũng có lịch đấu một trận khác gặp đội tuyển Úc (ngày 17.11). Nhưng hiện tại, bảng xếp hạng FIFA theo thời gian thực vẫn chưa cập nhật lịch thi đấu của các đội này.

Trong khi đó, trận Indonesia gặp Kuwait hiện đã bị hủy. Liên đoàn Bóng đá Kuwait ra thông báo đội tuyển nước này sẽ gặp Syria ngày 13.11 và Honduras ngày 17.11.

CNN Indonesia đã liên hệ với Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi và Trưởng bộ phận đội tuyển, ông Sumardji, để cập nhật thông tin về các trận giao hữu của đội tuyển nước này, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được xác nhận cụ thể nào.

Với đội tuyển Malaysia, đã xác định được các đối thủ trong FIFA Days tháng 11 khi tham dự giải đấu quốc tế ở Trung Quốc, gồm gặp đội tuyển Trung Quốc ngày 14.11 và Yemen 17.11. Nhưng điều đáng tiếc là HLV Tan Cheng Hoe không thể triệu tập được đội hình tốt nhất như dự kiến.

Đội tuyển Malaysia (trái) gặp Trung Quốc trong FIFA Days tháng 11, sau thành công tại FIFA ASEAN Cup với thành tích bất bại Ảnh: Ngọc Linh

Ông Tan Cheng Hoe đã đưa ra quyết định gây sốc khi không triệu tập đến 9 cầu thủ nhập tịch thuộc CLB Johor Darul Ta'zim (JDT). Bao gồm các cái tên nổi bật như Arif Aiman, Bergson, Corbin-Ong, Stuart Wilkin, Manuel Hidalgo, Ahmad Syihan Hazmi, Syahmi Safari, Nathaniel Shio Hong Wan và Brad Tapp.

Báo chí Malaysia đã chỉ trích dữ dội quyết định này của HLV Tan Cheng Hoe, cho rằng đã làm suy yếu đội tuyển và sẽ bỏ lỡ cơ hội thăng hạng FIFA nếu giành được chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc đang sa sút.

Tuy nhiên, ông Tan Cheng Hoe bảo vệ quyết định của mình, cho rằng JDT có lịch thi đấu rất dày đặc trong tháng 11 bao gồm tại AFC Champions League Elite và các giải khác. Vì vậy, việc không gọi các cầu thủ của JDT là có lý do chính đáng.

Dù vắng loạt cầu thủ JDT, HLV Tan Cheng Hoe vẫn hứa hẹn đội tuyển Malaysia có đủ sức thắng đội tuyển Trung Quốc, nhờ lực lượng còn lại đã được thử lửa tại 2 giải khu vực ASEAN Cup thời gian vừa qua. Đội hình Harimau Malaya vẫn còn những cái tên đáng chú ý như Dion Cools, Daniel Ting, Nooa Laine, sự trở lại của Endrick, cũng như tiền đạo Fergus Tierney, Paulo Josue và G. Pavithran.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu giải giao hữu quốc tế tại Ninh Bình trong FIFA Days tháng 11 Ảnh: Ngọc Linh

Thái Lan và đội tuyển Việt Nam nhiều hy vọng thăng hạng FIFA

Đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu tại giải King's Cup tổ chức tại tỉnh Sisaket, với đối đầu tiên là Brunei xếp hạng 196 thế giới vào ngày 14.11. Với trận này, "Voi chiến" coi như đã cầm chắc chiến thắng trong tay.

Nhưng đối thủ tiếp theo của họ mới thực sự đáng ngại (trận chung kết diễn ra ngày 17.11), đó sẽ là Oman (hạng 81 thế giới) hoặc Tajikistan (hạng 100 thế giới). Nếu giành chiến thắng trong cả 2 trận này và vô địch King's Cup lần thứ 52, đội tuyển Thái Lan có nhiều cơ hội thăng hạng FIFA và tiến gần hơn vị trí tốp 90 thế giới.

Với đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng sẽ thi đấu giải giao hữu quốc tế tại Ninh Bình, gồm gặp đội Đài Loan (hạng 176 thế giới) ngày 11.11 và Kyrgyzstan (hạng 104 thế giới) ngày 17.11. Các trận này đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Thiên Trường.

Các trận đấu ở FIFA Days tháng 11 này cũng sẽ là cơ hội cực tốt cho đội tuyển Việt Nam rèn quân sau khi Asian Cup bị hoãn lại đến tháng 12.2027. Trên hết, thầy trò HLV Kim Sang-sik rất cần hướng đến các chiến thắng để tiếp tục củng cố và có thể thăng hạng FIFA so với vị trí thứ 99 hiện nay.