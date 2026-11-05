Nóng: Ronaldo từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha

Lời tạm biệt của Ronaldo

"Suốt 23 năm, tôi đã có đặc ân khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, được mang trên mình và chiến đấu cho màu áo ấy. Hôm nay, tôi xin để lại chiếc áo số 7 của mình cho thế hệ tương lai. Đây không phải quyết định dễ dàng, nhưng đôi khi, có những quyết định tôi không tự đưa ra bằng lý trí, mà bằng trái tim mình", Cristiano Ronaldo đăng tải đoạn video thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha trên trang cá nhân.

Ronaldo ra mắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha ngày 20.8.2003, trong trận giao hữu với Kazakhstan, khi mới 18 tuổi. 23 năm sau, siêu sao sinh năm 1985 đã trở thành biểu tượng lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này, đồng thời thiết lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có ở cấp độ đội tuyển.

Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Chân sút mang áo số 7 đã có 234 lần khoác áo Bồ Đào Nha, ghi 146 bàn thắng, giữ kỷ lục thế giới về số lần ra sân cũng như số bàn thắng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Bàn thắng đầu tiên của Ronaldo cho Bồ Đào Nha đến tại EURO 2004, trong trận thua Hy Lạp 1-2 ở ngày khai mạc giải đấu. Khi ấy, anh mới 19 tuổi và là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá châu Âu. Ronaldo cùng thế hệ vàng của Bồ Đào Nha vào đến chung kết EURO 2004 trên sân nhà nhưng thất bại trước chính Hy Lạp. Hai năm sau, anh tiếp tục cùng đội tuyển đứng hạng tư tại World Cup 2006 ở Đức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp quốc tế.

Ronaldo chính thức chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại hành trình 23 năm huyền thoại

Từ một cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ, kỹ thuật, Ronaldo dần trở thành thủ lĩnh và cây săn bàn chủ lực của đội tuyển. Anh góp mặt ở các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026, trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn tại sáu vòng chung kết World Cup. Ở đấu trường EURO, Ronaldo cũng lập kỷ lục về số lần tham dự và số bàn thắng, với 14 pha lập công tại các vòng chung kết tính đến EURO 2024.

Đỉnh cao sự nghiệp quốc tế của Ronaldo đến tại EURO 2016 ở Pháp. Với tư cách đội trưởng, anh dẫn dắt Bồ Đào Nha vượt qua nhiều thử thách để lần đầu tiên vô địch châu Âu.

Trong trận chung kết gặp chủ nhà Pháp, Ronaldo phải rời sân từ phút 25 vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục cổ vũ, động viên đồng đội bên ngoài đường biên. Bồ Đào Nha sau đó đánh bại Pháp 1-0 nhờ bàn thắng của Eder trong hiệp phụ, mang về danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử đội tuyển.

Ba năm sau, Ronaldo tiếp tục cùng Bồ Đào Nha đăng quang UEFA Nations League 2019 trên sân nhà, sau chiến thắng 1-0 trước Hà Lan ở chung kết. Đến năm 2025, anh lại góp công giúp đội tuyển giành chức vô địch Nations League lần thứ hai, với bàn thắng trong trận chung kết hòa Tây Ban Nha 2-2 trước khi Bồ Đào Nha thắng luân lưu.

Như vậy, Ronaldo đã cùng đội tuyển chinh phục hai danh hiệu Nations League và một chức vô địch EURO, trở thành nhân tố trung tâm trong giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Ngày 5.11.2026, Ronaldo từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại hành trình vĩ đại.