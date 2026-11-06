Đội tuyển Indonesia hết cửa đấu FIFA Day tháng 11, sếp lớn nói gì?

Indonesia liên tiếp hủy thi đấu vì bị động kế hoạch

PSSI sớm lên kế hoạch cho đội tuyển Indonesia thi đấu trong FIFA Days tháng 11 từ sau khi giành ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup đầu tháng 10. Trong đó, ý định sẽ có lần đầu tiên sau nhiều năm đến Trung Đông du đấu. Tuy nhiên, kế hoạch này liên tiếp đổ bể vì các sự cố bên ngoài sân cỏ. Từ đó, cũng dẫn đến sự bị động của PSSI cho các kế hoạch của mình, theo CNN Indonesia.

Đội tuyển Indonesia bể kế hoạch thi đấu trong FIFA Days tháng 11 sau khi vô địch FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, đội tuyển Indonesia dự kiến sẽ đối đầu với Jordan và Kuwait vào giữa tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, sự thay đổi kế hoạch đã dẫn đến việc hủy bỏ cả hai trận đấu này. Các trận đấu này vốn được lên kế hoạch nhằm chuẩn bị cho đội bóng xứ vạn đảo hướng tới Asian Cup 2027, nhưng giải đấu bị hoãn lại và điều chỉnh lịch thi đấu từ tháng 1 sang tháng 12.2027.

Điều đáng nói, PSSI không lường được sự điều chỉnh này, trong khi hầu hết các đội tuyển khác trong khu vực Đông Nam Á cũng tham dự Asian Cup 2027, đều đã có kế hoạch một cách an toàn hơn. Đó là tổ chức các trận FIFA Days tháng 11 trên sân nhà, sau đó mới là các trận chạy đà Asian Cup 2027 từ cuối tháng 12 nếu giải vẫn diễn ra đúng lịch trình như cũ, CNN Indonesia cho biết.

Cụ thể, đội tuyển Thái Lan tổ chức King's Cup trên sân nhà gặp Brunei và gặp Oman hoặc Tajikistan. Singapore cũng đấu các trận sân nhà gặp Brazil và Paraguay.

Đội tuyển Việt Nam cũng tổ chức giải giao hữu quốc tế tại Ninh Bình gặp đội Đài Loan (hạng 176 thế giới) ngày 11.11 và Kyrgyzstan (hạng 104 thế giới) ngày 17.11. Các trận này đều diễn ra lúc 19 giờ trên sân Thiên Trường. Còn đội tuyển Malaysia cũng thi đấu giải giao hữu CFA gặp đội tuyển Trung Quốc và Yemen.

"Các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á rõ ràng đã có kế hoạch cực kỳ chu đáo, và không rơi vào cảnh bị động sau khi Asian Cup 2027 bị hoãn. Họ có thể tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA nhờ các trận đấu đã được xác định lịch thi đấu cụ thể. Trong khi, đội tuyển Indonesia hoàn toàn bị động và đến giờ, vẫn chưa rõ trong FIFA Days sắp tới họ sẽ làm gì", báo chí Indonesia chỉ trích.

Đội tuyển Việt Nam tổ chức giải giao hữu quốc tế tại Ninh Bình Ảnh: Ngọc Linh

"Kế hoạch B" của đội tuyển Indonesia vẫn chưa rõ là gì

Chủ tịch PSSI Erick Thohir giải thích, việc hủy trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Jordan (dự kiến diễn ra ngày 13.11) hoàn toàn là vì sự an toàn của các cầu thủ. Trước đó, ông cũng xác nhận trận gặp Kuwait (ngày 17.11) chưa được thông qua chính thức, vì chỉ mới đàm phán.

"Mọi chuyện khá phức tạp. Chúng ta đều biết tình hình tại Trung Đông hiện không hề dễ dàng. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn luôn là sự an toàn của các cầu thủ", ông Erick Thohir chia sẻ với báo chí Indonesia tại Jakarta ngày 5.11.

"Hơn nữa, AFC cũng đã hoãn giải vô địch châu Á (Asian Cup). Vì vậy, tình hình trong tháng 11 này trở nên khá bất định, khi các trận đấu không còn đóng vai trò là màn khởi động cho giải đấu của AFC nữa", ông Erick Thohir cho biết thêm. Và cũng xác nhận, việc yêu cầu hủy trận đấu với Jordan là từ quyết định của PSSI, đồng thời đã gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA). Điều khá bất ngờ là Jordan vẫn tổ chức trận giao hữu với đội tuyển Úc vào ngày 17.11 cũng tại Amman.

Chính vì vậy, báo chí Indonesia tỏ ra rất thất vọng với quyết định của PSSI. Họ cho rằng, việc tìm đối thủ thay thế để đội tuyển Indonesia thi đấu trong đợt FIFA Days sắp tới đây, hiện là bất khả thi.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir cũng cho biết thêm, ông sẽ để vấn đề này cho Ban đội tuyển quốc gia (BTN) cùng HLV trưởng John Herdman quyết định. Trong đó, dự kiến họ sẽ thảo luận về một kế hoạch B, nhưng không rõ đó là kế hoạch ra sao. Có thể, đội tuyển Indonesia vẫn tập trung, nhưng họ chỉ có thể đấu tập cùng nhau hoặc với các CLB trong nước một cách không chính thức, cũng theo CNN Indonesia.