Ronaldo chia tay đội tuyển vì giận dỗi, cuộc đua 1.000 bàn thắng với Messi dở dang

Ronaldo đi trước HLV Jorge Jesus một bước

Ronaldo chắc chắn có tên trong danh sách triệu tập của HLV Jorge Jesus cho đợt thi đấu tháng 11 của đội tuyển Bồ Đào Nha, bao gồm trận gặp Đan Mạch (ngày 15.11) và Xứ Wales (18.11) tại UEFA Nations League. Danh sách này sẽ được công bố vào ngày 6.11, sau khi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) thông báo thời điểm này từ cách đây vài ngày.

Chương cuối của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha không mấy vui vẻ Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha công bố, Ronaldo bất ngờ thông báo chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Anh đưa ra quyết định này bằng một đoạn video đầy cảm xúc đăng tải trên mạng xã hội.

"Quyết định của Ronaldo đã gây chấn động làng bóng đá quốc tế. Tiền đạo 41 tuổi, hiện khoác áo CLB Al Nassr, đã thông báo về quyết định chia tay chính thức thông qua một video đăng tải trên mạng xã hội. Động thái này khiến người hâm mộ cũng như các tổ chức bóng đá hoàn toàn bất ngờ, kéo theo hàng loạt phản ứng từ giới chuyên môn và truyền thông trên khắp châu Âu", báo Tây Ban Nha, MARCA cho biết.

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"Điều gì thực sự đứng sau quyết định này?", MARCA đặt câu hỏi và hé lộ nguyên nhân: "Cuộc rút lui của Ronaldo là hệ quả của một cuộc xung đột nội bộ căng thẳng với ban huấn luyện đội tuyển. Theo các báo Bồ Đào Nha như A Bola và các trang tin quốc tế như Infobae, tiền đạo này đã quyết định đẩy sớm thời điểm chia tay để tránh việc bị HLV Jorge Jesus công bố triệu tập vào ngày 6.11. Đây không phải là một quyết định dựa trên sự đồng thuận từ cả hai phía; thông tin đã bị rò rỉ mà không hề có bất kỳ cuộc đối thoại êm đẹp nào giữa các bên liên quan".

"Sự rạn nứt hoàn toàn giữa Ronaldo và ban huấn luyện đội tuyển Bồ Đào Nha đã xảy ra trong đợt tập trung hồi tháng 9. Khi đó, việc Ronaldo phải ngồi dự bị trong trận đấu với Na Uy tại Oslo đã châm ngòi cho sự bất mãn sâu sắc.

Sau khi biết mình cũng không được đảm bảo một suất đá chính trong các trận đấu tiếp theo, tiền đạo này đã tự ý rời khỏi trại tập trung của đội tuyển quốc gia mà không được phép. Sự việc hỗn loạn này dẫn đến việc anh phải chịu án phạt tài chính và bị FPF đình chỉ thi đấu tạm thời trong vòng 30 ngày", cũng theo MARCA.

Ronaldo tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung tháng 9 vì bất mãn Ảnh: Reuters

Sau vụ việc trên, đã có nhiều dàn xếp để đưa Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha trong tháng 11. Tuy nhiên, Ronaldo giữ quan điểm cứng rắn về HLV Jorge Jesus (không muốn ông tiếp tục), vì nhà cầm quân này dù ủng hộ anh, nhưng lại không đảm bảo vị trí thi đấu.

Có thông tin cho rằng, nếu án phạt của Ronaldo kéo dài đến tháng 3.2027, thì danh thủ này chưa quyết định giải nghệ. Đến thời điểm đó, có khả năng HLV Jorge Jesus bị sa thải và Ronaldo sẽ trở lại.

Nhưng vì án phạt kết thúc sớm, việc HLV Jorge Jesus gọi Ronaldo trở lại đội tuyển là chắc chắn. Nếu điều này xảy ra, sẽ dẫn đến tình huống càng khó xử hơn cho Ronaldo, đó là phải công khai từ chối lệnh triệu tập, hoặc là chấp nhận một tình cảnh chung sống không thể duy trì, theo MARCA.

Vì lẽ đó, Ronaldo đã đi trước một bước, tuyên bố chia tay sự nghiệp đội tuyển một cách chẳng đặng đừng, khép lại hành trình 23 năm đầy vinh quang, nhưng cũng có không ít dang dở vì đoạn cuối diễn ra không như mong muốn của anh.

Trái ngược với Ronaldo, Messi đã có cuộc chia tay đội tuyển Argentina trong vinh quang và đầy hạnh phúc Ảnh: Reuters

Ronaldo bỏ dở cuộc đua 1.000 bàn thắng với Messi

Việc chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha khiến Ronaldo tiếp tục nghỉ thi đấu kéo dài, do giải Saudi Pro League cho đến nay vẫn bị hoãn thi đấu vì ảnh hưởng tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông.

Trận gần nhất Ronaldo thi đấu là trong trận Al Nassr thắng Al Kholood với tỷ số 5-3 ngày 30.10. Trận này, danh thủ 41 tuổi ghi cú hat-trick thứ 67 trong sự nghiệp và nâng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 985 bàn.

Tuy nhiên, quanh con số 985 bàn thắng của Ronaldo hiện nay đang gây tranh cãi. Trang Transfermarkt chỉ xác nhận có 978 bàn, loại bỏ của anh đến 7 bàn, gồm 6 bàn ở Arab Club Champions Cup 2023 (giải không chính thức) và 1 bàn tính phản lưới nhà ở Saudi Pro League ngày 23.10.

Tuy nhiên, nếu loại bỏ các bàn thắng này, thì Ronaldo vẫn đang có khoảng cách khá xa so với Messi, người đang ghi 937 bàn thắng sau 1.183 trận, còn cách cột mốc 1.000 đúng 63 bàn nữa. Nếu tính Ronaldo có 985 bàn, thì khoảng cách với Messi hiện là 48 bàn. Trường hợp là 978 bàn, thì khoảng cách giữa 2 cầu thủ là 41 bàn.

Messi đang có lợi thế so với Ronaldo là hiện vẫn tiếp tục thi đấu cho CLB Inter Miami ở giai đoạn then chốt nhất của mùa giải, và hứa hẹn bùng nổ để tiếp tục gia tăng số bàn thắng của mình. Trong khi, sự cố chia tay đội tuyển có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Ronaldo, khiến khả năng hoàn tất sớm cột mốc kỷ lục 1.000 bàn còn phải chờ đợi thêm.