Báo Thái Lan tiết lộ ngày phán quyết vụ HLV Park Hang-seo bị xúc phạm và phân biệt chủng tộc

Tờ Ball Thai vừa cập nhật những diễn biến mới liên quan đến vụ việc gây tranh cãi tại vòng 9 Thai League 2. Theo đó, Chủ tịch Kanchanaburi FC, tiến sĩ Prawat Kitchathamkulnit, đã tiết lộ thời điểm cơ quan kỷ luật FAT tiến hành xem xét những vấn đề còn tồn đọng sau trận đấu giữa Pattaya United và Kanchanaburi FC hôm 1.11.

Ball Thai cho biết: “Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức FAT dự kiến triệu tập những người liên quan đến văn phòng FAT vào thứ ba tuần sau (ngày 10.11), để làm rõ các diễn biến sau trận đấu. Đây là bước tiếp theo trong quá trình xác minh những hành vi bị cho là không phù hợp của một nhóm CĐV, trong đó có vụ HLV Park Hang-seo và tiền đạo John Baggio bị xúc phạm. Vụ việc khả năng cao đến từ hai CĐV người nước ngoài của CLB Pattaya United, không phải là những CĐV người Thái Lan. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định cụ thể danh tính và quốc tịch của các CĐV này”.

HLV Park Hang-seo rất bức xúc trước những hành động của CĐV sau trận đấu giữa Pattaya United và Kanchanaburi FC khép lại ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đó, trận đấu giữa Pattaya United và Kanchanaburi FC khép lại với tỷ số hòa 2-2. Tuy nhiên, tâm điểm tranh cãi xuất hiện sau tiếng còi mãn cuộc, khi một nhóm CĐV đội chủ nhà bị cáo buộc sử dụng những lời lẽ mang tính miệt thị đối với các thành viên đội khách.

Khaosod cho biết, HLV Park Hang-seo là một trong những người bị nhắm đến bằng cụm từ "Kimchi Man". Trong khi đó, tiền đạo John Baggio, người Madagascar, cũng phải hứng chịu những lời lẽ xúc phạm liên quan đến màu da, trong đó có từ ngữ ví anh như một con khỉ.

Những hành vi này khiến HLV Park Hang-seo nổi giận và phản ứng gay gắt với nhóm CĐV trên khán đài. Các thành viên ban huấn luyện, nhân viên an ninh phải can thiệp để tránh sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Vụ phân biệt chủng tộc với HLV Park Hang-seo vẫn chờ kết luận

Đáng chú ý, những diễn biến mới nhất được Ball Thai đề cập còn liên quan đến khiếu nại của Kanchanaburi FC về công tác trọng tài trong màn so tài này. Trước đó, đội bóng của HLV Park Hang-seo phản đối quyết định cho Pattaya United hưởng phạt đền trong tình huống mà họ cho rằng lỗi xảy ra bên ngoài vòng cấm.

Vụ HLV Park Hang-seo bị phân biệt chủng tộc có diễn biến mới: FAT triệu tập các bên, sắp ra án phạt

Sau khi xem xét khiếu nại, cơ quan chức năng xác định trọng tài Kriengkrai Tipananjaruk đã đưa ra quyết định không chính xác. Vị vua áo đen này bị đình chỉ làm nhiệm vụ 8 tuần.

Chủ tịch Prawat Kitchathamkulnit cũng đề cập đến những án phạt dành cho các trọng tài liên quan đến những trận đấu trước đó của Kanchanaburi FC. Ông viết trên mạng xã hội: "Kanchanaburi đã thắng cả hai trận. Một trọng tài bị cấm thi đấu 6 tuần, và giờ một trọng tài khác bị cấm 8 tuần. Người hâm mộ Kanchanaburi phải kiên nhẫn".

FAT dự kiến sẽ xem xét và có thể đưa ra án phạt sau cuộc gặp với HLV Park Hang-seo cũng như các bên liên quan vào ngày 10.11 ẢNH: VFF

Tuy nhiên, vị chủ tịch này nhấn mạnh rằng vụ việc liên quan đến hành vi của CĐV vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức FAT đang tiếp tục điều tra, thu thập thông tin và sẽ triệu tập những người liên quan để làm rõ.

Trước đó, ngày 2.11, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã yêu cầu các bộ phận chuyên môn khẩn trương thu thập bằng chứng, đưa vụ việc vào quy trình xem xét kỷ luật. FAT đồng thời khẳng định không chấp nhận bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc, sắc tộc nào trong bóng đá, dù xảy ra trên sân, bên ngoài SVĐ hay trên mạng xã hội.