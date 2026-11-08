Nhận định Thể Công Viettel vs Thanh Hóa hôm nay: HLV Popov… hồi hộp chờ đội bóng cũ thắng trợ lý ông Kim

Trước khi trận đấu này diễn ra, cả hai đội đều có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Sau khi chia tay HLV Popov, Thể Công Viettel quyết định đưa trợ lý Guilherme Almeida lên nắm quyền HLV trưởng. Nhà cầm quân người Brazil đã có 1 trận cùng CLB Thể Công Viettel, nhưng đó là ở đấu trường AFC Champions League Two. Trong khi đó, Thanh Hóa bổ nhiệm nhà cầm quân người Hàn Quốc Kim Young-chul vào vị trí tương tự, thay ông Mai Xuân Hợp. Ông Kim Young-chul từng làm trợ lý HLV Kim Sang-sik ở đội U.23 Việt Nam.

CLB Thể Công Viettel (áo đỏ) đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn ẢNH: VPF

Hai tân HLV cùng khao khát chiến thắng

CLB Thể Công Viettel bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ. Sau 6 vòng đấu, đội bóng áo lính mới giành được 4 điểm, với kết quả 1 thắng, 1 hòa và 4 thất bại. Đáng lo hơn, họ đã trải qua 5 vòng liên tiếp không biết đến chiến thắng tại V-League.

Thất bại 0-3 trước FC Seoul tại AFC Champions League Two hôm 4.11 càng khiến những vấn đề của Thể Công Viettel bộc lộ rõ. Đội bóng có thể duy trì thế trận tương đối kỷ luật trong hiệp một, nhưng lại đánh mất sự tập trung ở giai đoạn cuối trận và phải nhận liên tiếp những bàn thua.

Đây cũng là điều mà tân HLV Guilherme Almeida cần nhanh chóng khắc phục. Nhà cầm quân này không có quá nhiều thời gian để thay đổi toàn diện lối chơi, nhưng trước mắt cần giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin, duy trì cự ly đội hình và hạn chế những sai lầm cá nhân.

Lợi thế sân Hàng Đẫy sẽ là điểm tựa quan trọng cho đội chủ nhà. Dẫu vậy, CLB Thể Công Viettel còn gặp bất lợi về nhân sự khi Paulinho và Nguyễn Đức Hoàng Minh không thể ra sân vì án treo giò. Đây là những tổn thất buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ trong việc bố trí đội hình.

Ở phía đối diện, CLB Thanh Hóa đang có vị trí tốt hơn với 8 điểm sau 6 vòng đấu. Hai trận hòa liên tiếp trước CLB Công an Hà Nội và Hà Tĩnh, cùng tỷ số 1-1 cho thấy đội bóng xứ Thanh vẫn có khả năng cạnh tranh điểm số trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

CLB Thanh Hóa (áo vàng) vẫn là đối thủ rất khó chịu cho mọi đối thủ ẢNH: VPF

Xét về tương quan lực lượng, CLB Thể Công Viettel vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà. Ngoài ra, CLB Thể Công Viettel đã toàn thắng Thanh Hóa trong cả hai lượt trận V-League mùa trước, cùng với tỷ số 1-0. Đây là lợi thế tinh thần dành cho CLB Thể Công Viettel trước cuộc tái đấu lần này.

Dù vậy, kết quả đối đầu trong quá khứ không thể che lấp những khó khăn hiện tại. CLB Thể Công Viettel cần chứng minh sự thay đổi dưới thời HLV Guilherme Almeida để tìm kiếm chiến thắng, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.