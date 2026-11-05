Đình Bắc song tấu cùng Hai Long, hàng công đội tuyển hấp dẫn cỡ nào?

Điểm sáng đáng mừng

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Đài Loan vào ngày 11.11. Sau đó, vào ngày 17.11, chúng ta chạm trán đội tuyển Kyrgyzstan. Cả 2 trận đấu này đều diễn ra ở sân Thiên Trường. Khó khăn của đội tuyển Việt Nam hiện nay là rất nhiều tiền đạo đang gặp vấn đề. Đầu tiên, 2 cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đang chấn thương. 2 tiền đạo nhập tịch khác là Nguyễn Tài Lộc và Williams Minh Hoàng gây thất vọng.

Đình Bắc (9) có thể đá trung phong Ảnh: Ngọc Linh

Các tiền đạo nội từng được nhắc đến trong thời gian gần đây là Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải chưa ghi thêm bàn thắng tại V-League. Phong độ của họ đang bị nghi ngờ. Trong khi đó, chân sút nhập tịch Olaha Mạnh Đức chưa rõ khả năng hòa nhập tới đâu, khi anh vừa được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, rất may là sân cỏ trong nước vẫn còn một ít chân sút giữ vững phong độ ở các vòng đấu gần nhất. Đáng chú ý nhất là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hai Long. Đình Bắc vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy của CLB Công an Hà Nội (CAHN), còn Hai Long ghi dấu ấn lớn trong những trận thắng ngoạn mục của Hà Nội FC trước CLB CAHN ở vòng 4 và trước CLB Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2026-2027.

Bộ đôi ăn ý

Điều đáng chú ý tiếp theo, Hai Long và Đình Bắc từng rất ăn ý khi cùng xuất hiện trên hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, tại ASEAN Cup 2026. Đó là ở các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia ở vòng bảng và gặp Thái Lan ở trận chung kết lượt đi. Trong cả 2 trận đấu này, Hai Long đều ghi được bàn thắng khi anh chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái.

Hai Long có thể tỏa sáng ở vị trí tiền đạo cánh trái Ảnh: Ngọc Linh

Thời điểm Hai Long sắm vai tiền đạo cánh trái cũng là thời điểm Đình Bắc được kéo từ cánh trái vào trung lộ để chơi ở vị trí trung phong, tạm thay thế cho Xuân Son. Ở trận đấu với Indonesia, Đình Bắc di chuyển thông minh thu hút các hậu vệ của đội bóng xứ sở vạn đảo, tạo khoảng trống cho Hai Long lao từ cánh trái vào giữa, sút bóng ghi bàn ở phút 14. Đây là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này (chung cuộc chúng ta thắng 3-0).

Còn ở trận chung kết lượt đi với Thái Lan, chính Đình Bắc là người tì đè trung vệ Manuel Tom Bihr của Thái Lan, rồi đánh gót cho Hai Long. Sau đó, Hai Long di chuyển từ cánh trái vào vùng cấm địa, sút bóng vào lưới đội bóng xứ sở chùa vàng ở phút 62, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Trận đấu này chúng ta thắng 2-0, mở ra chiến thắng chung cuộc ở cả 2 lượt trận chung kết (với tổng tỷ số 4-2).

Sự ăn ý của Hai Long và Đình Bắc có thể mở ra giải pháp cho đội tuyển Việt Nam, giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toán thiếu hụt tiền đạo giỏi ở thời điểm hiện tại. Phong độ tốt, năng lực cá nhân tốt, cộng với khả năng phối hợp đồng đội giỏi sẽ giúp cho Đình Bắc và Hai Long dễ dàng tìm thấy điểm chung, khi họ thi đấu cùng nhau.