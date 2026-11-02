Vì sao cầu thủ giỏi ở CLB nhưng không hay khi lên đội tuyển Việt Nam?

Chỉ chơi hay ở CLB

Khi xem đội Công an Hà Nội giành chiến thắng 3-2 trước Cảng Thượng Hải tại AFC Champions League Elite, người hâm mộ rất ngạc nhiên khi chứng kiến Cao Pendant Quang Vinh thi đấu rất hay ở biên trái trong trận này. Anh lên công về thủ không biết mệt, có những pha xử lý bóng rất chuẩn xác, trong đó có pha chuyền bóng tạo ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Không chỉ riêng trận này, rất nhiều trận đấu khác trong màu áo CLB Công an Hà Nội anh đều để lại ấn tượng lớn. Tuy nhiên, khi được gọi lên tuyển, điển hình tại FIFA ASEAN Cup 2026, Quang Vinh thi đấu khá mờ nhạt và tỏ ra lạc lõng. Anh không dám dâng lên tấn công mỗi khi có bóng và thường chỉ chuyền về, khác hẳn khi chơi ở CLB. Nên nhớ, nếu xét về trình độ, Quang Vinh được xem là cầu thủ Việt Nam từng thi đấu ở giải đấu có trình độ cao nhất hiện nay (Ligue 2 của Pháp). Vì sao lại như vậy?

Cao Pendant Quang Vinh vẫn chơi rất hay ở CLB Công an Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Trước tiên, có thể thấy ở CLB, các HLV xây dựng lối chơi xung quanh cầu thủ đó, hoặc họ đã có nhiều năm gắn bó, hiểu rõ từng bước di chuyển, thói quen của đồng đội. Còn ở đội tuyển, HLV có một triết lý khác và thời gian tập trung rất ngắn (chỉ vài ngày trước trận đấu), khiến cầu thủ không kịp thích nghi hoặc bị xếp vào vị trí không phải sở trường. Đôi khi, họ chỉ có 1 - 2 buổi tập đủ quân số trước khi thi đấu, dẫn đến sự lạc nhịp trong các pha phối hợp, chuyền bóng hoặc bọc lót. Trong khi đó, ở CLB các cầu thủ tập luyện cùng nhau hàng ngày, tuần này qua tuần khác, tạo nên sự hiểu ý bằng phản xạ.

Ngoài ra, áp lực tâm lý khi thi đấu trên đội tuyển quốc gia cũng khiến nhiều cầu thủ không phát huy được khả năng vốn có của mình. Bởi ở CLB, cầu thủ chịu áp lực ở mức độ quen thuộc từ người hâm mộ địa phương hoặc ban huấn luyện, trong khi ở đội tuyển họ gánh trên vai kỳ vọng của hàng triệu người.

Hơn nữa, ở những CLB lớn, các cầu thủ có thể được "chia lửa" bởi các ngoại binh hoặc đồng đội cực kỳ ăn ý. Khi lên đội tuyển, nếu mặt bằng chung của các đồng đội không tương đồng, không gian chơi bóng của họ bị thu hẹp đáng kể. Cao Pendant Quang Vinh rơi vào trường hợp tương tự khi ở CLB Công an Hà Nội, anh được hỗ trợ rất nhiều từ những cầu thủ giỏi khác, từ ngoại binh đến tuyển thủ quốc gia như Văn Hậu, Việt Anh, Quang Hải, Leo Artur, Perea… Với việc Đoàn Văn Hậu chơi ở vị trí trung vệ lệch trái, Quang Vinh sẽ yên tâm dâng lên tấn công hơn vì sự bao quát của đồng đội, không còn tâm lý thấp thỏm để "lủng" cánh mỗi khi bị đối phương phản công.

HLV Kim Sang-sik có thể giải bài toán này?

Đây quả là bài toán nan giải với HLV Kim Sang-sik, vì dù có trong tay nhiều cầu thủ giỏi hơn, như một số cầu thủ nhập tịch mới, nhưng ông vẫn chưa thể có được lối chơi ưng ý nhất do các học trò vẫn thiếu sự gắn kết.

Có thể thấy HLV Kim Sang-sik là một người quản trị giỏi về cách dùng người khi giữ được động lực của những người đá chính đồng thời khiến những cầu thủ ngồi dự bị cảm thấy mình vẫn là một phần quan trọng của kế hoạch. Ông đang làm khá tốt điều đó trong thời gian qua, kể từ khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, ông vẫn gặp khó về khía cạnh kết hợp những nhân tố xuất sắc lại thành một tập thể nhuần nhuyễn nhất. Bởi một HLV phải thấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ để lắp ghép họ vào một hệ thống chiến thuật chung, thay vì cố áp đặt một sơ đồ cố định mà con người không đáp ứng được.

Ông Kim Sang-sik rõ ràng cần thêm thời gian để làm được điều này.