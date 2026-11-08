U.23 Việt Nam trình làng lứa cầu thủ thể hình lý tưởng

Thể hình từng là nỗi đau đầu với bóng đá VN trong những giải đấu quốc tế, nhất là giải tầm châu lục. Bởi khi chạm trán các đối thủ khu vực Tây Á hoặc Đông Bắc Á có thể hình vượt trội, cầu thủ VN luôn thua thiệt trong các pha tranh chấp cần sức mạnh. Tuy nhiên, những năm gần đây vấn đề này phần nào đã được giải quyết. Trong bản danh sách đội U.23 VN tập trung dịp FIFA Days tháng 11 này, HLV Kim Sang-sik triệu tập nhiều cầu thủ có thể hình rất tốt.

Tiền đạo Williams Minh Hoàng có thể hình vượt trội ẢNH: NGỌC LINH

U.23 VN có 3 thủ môn, ngoài Cao Văn Bình có chiều cao 1,83 m, thì Phạm Đình Hải dù mới 19 tuổi nhưng cao đến 1,85 m, còn Nguyễn Vũ Khang ở tuổi 21 cao đến 1,94 m. Những thủ thành này sẽ trở thành lớp kế thừa đầy triển vọng của đàn anh như Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm… Ở hàng hậu vệ, trung vệ trẻ 19 tuổi Đinh Quang Kiệt (CLB Công an TP.HCM) cao đến 1,95 m. Không chỉ có thể hình vượt trội, anh ngày càng hoàn thiện kỹ năng trên sân, nhờ đó luôn chiếm một suất đá chính ở V-League. Ngoài ra, các trung vệ khác cũng có thể hình đẹp như Nguyễn Anh Tiệp (1,83 m), Nguyễn Cảnh Tài (1,81 m), Nguyễn Quốc Toản (1,79 m), Lê Nguyên Hoàng (1,78 m)… Dù còn rất trẻ nhưng các trung vệ này cũng chiếm suất đá chính ở V-League hoặc hạng nhất.

Ở hàng tiền vệ, dù không có thể hình vượt trội như hậu vệ, nhưng các cầu thủ được triệu tập lần này vẫn có chiều cao khá tốt. Đơn cử Lê Văn Thuận cao 1,76 m, Trần Thành Trung (1,75 m), Tạ Xuân Trường (1,8 m), Nguyễn Trọng Tuấn (1,77 m)… Đây có thể xem là hàng tiền vệ có thể hình tốt nhất của U.23 VN trong nhiều năm qua.

Trên hàng tiền đạo, dù chỉ có 4 cái tên trong danh sách nhưng có đến 3 cầu thủ cao trên 1,8 m. Dẫn đầu là tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng cao đến 1,88 m. Kế đến là 2 tiền đạo trẻ của CLB HAGL: Trần Gia Bảo (1,82 m), Nguyễn Minh Tâm (1,81 m). Tiền đạo còn lại là Nguyễn Hoàng Anh cũng cao 1,75 m. Đáng nói, cả ba chân sút Williams Minh Hoàng, Trần Gia Bảo và Nguyễn Minh Tâm đều có được vị trí chính thức ở V-League. Việc được ra sân thường xuyên ở giải đấu cao nhất VN giúp các tiền đạo trẻ này dần hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn.

Sau khi U.23 VN có danh sách chính thức, chính các CĐV của Thái Lan cũng tỏ ra ngạc nhiên. Một CĐV xứ chùa vàng nhận xét: "Đây là đội hình U.23 VN mạnh nhất mà tôi từng thấy trong thời gian gần đây. Họ có nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia, trong khi Thái Lan chắc chắn sẽ gặp khó khăn nếu không chuẩn bị tốt".

Tại giải giao hữu Gia Lai Cup từ ngày 10 - 14.11, U.23 VN sẽ lần lượt gặp U.23 Thái Lan, U.23 Singapore và U.23 Qatar, tranh chức vô địch với tiền thưởng lên đến 2,6 tỉ đồng.