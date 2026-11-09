Nhân sự đội tuyển Việt Nam biến động mạnh

'B ÃO CHẤN THƯƠNG'

Kể từ lúc Asian Cup 2027 chính thức bị hoãn, HLV Kim Sang-sik liên tục bổ sung nhân sự cho đội tuyển VN và ông vẫn chưa dừng lại. Sau khi vòng 7 V-League 2026 - 2027 kết thúc, một số ca chấn thương mới xuất hiện với mức độ nghiêm trọng khác nhau. BHL đội tuyển VN quyết định cho 5 cầu thủ gồm Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (CLB Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (CLB Ninh Bình) được nghỉ ngơi, hồi phục. Đây đều là những cầu thủ đạt phong độ cao, trụ cột của CLB nên phải cày ải khá nhiều trong thời gian qua, dẫn đến quá tải và chấn thương. Việc các nhân tố này vắng mặt sẽ ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của đội tuyển VN, nhưng việc quan trọng nhất vẫn là sức khỏe cầu thủ.

Vĩnh Nguyên (trái) sẽ mang thêm sự sáng tạo cho tuyến giữa đội tuyển VN ẢNH: HAGL

Để lấp khoảng trống, HLV Kim Sang-sik quyết định gọi bổ sung Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL) và Nguyễn Hồng Phúc (CLB Đà Nẵng). Cả hai đều lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, tiếp nối tinh thần mạnh dạn trao cơ hội cho những gương mặt trẻ mà chiến lược gia người Hàn Quốc theo đuổi khi Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, còn Hồng Phúc sinh năm 2003.

N HÂN TỐ MỚI CÓ GÌ?

Ở tuyến giữa, Vĩnh Nguyên hiện là trụ cột của HAGL, đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm. Phong cách chơi bóng của anh được đánh giá có nét tương đồng với Lương Xuân Trường, nhưng mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong các pha tranh chấp. Trước khi được gọi lên đội tuyển, Vĩnh Nguyên từng có thời gian tập huấn tại CLB Cadiz của Tây Ban Nha. Trải nghiệm này cũng giúp ích nhiều cho sự trưởng thành của Vĩnh Nguyên, bởi khi trở về, anh chơi bóng điềm tĩnh hơn, hiệu quả hơn. Với sự bổ sung của Vĩnh Nguyên, đội tuyển VN sở hữu tuyến giữa trẻ trung, giàu chất kỹ thuật, cùng Quốc Cường, Nhật Nam và Minh Khoa, những gương mặt được kỳ vọng sẽ là nòng cốt tuyến giữa đội tuyển trong nhiều năm tới.

Hồng Phúc là cái tên đang có bước tiến bộ rõ rệt trong màu áo CLB Đà Nẵng. Anh từng là hậu vệ phải số 1 của U.23 VN, được đánh giá cao ở khả năng lên công về thủ bền bỉ nhờ thể lực tốt. Với việc Tiến Anh vắng mặt vì quá tải, Hồng Phúc nhiều khả năng sẽ là hậu vệ phải duy nhất trong đợt tập trung lần này, đồng nghĩa cơ hội ra sân, thể hiện mình trước HLV Kim Sang-sik cũng rộng mở hơn hẳn so với những đợt tập trung trước.

Việc liên tục xoay vòng, trao cơ hội cho các gương mặt mới tiếp tục cho thấy cách xây dựng lực lượng theo chiều sâu của HLV Kim Sang-sik, thay vì chỉ phụ thuộc vào một nhóm cầu thủ quen thuộc. Dù vậy, việc cùng lúc mất 5 nhân sự vì chấn thương cũng là bài toán không dễ giải quyết, đòi hỏi BHL phải tính toán kỹ phương án nhân sự cho những trận đấu sắp tới, trong bối cảnh quỹ thời gian chuẩn bị cho mỗi đợt tập trung đội tuyển vốn đã eo hẹp.



