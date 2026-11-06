Sao trẻ HAGL lên U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik muốn điều đặc biệt: Xây tương lai đội tuyển quốc gia

Cầu thủ 18 tuổi lên U.23 Việt Nam

Việc gọi Trần Gia Bảo lên U.23 Việt Nam lần đầu tiên được cho là phương án chuẩn bị cho tương lai của đội tuyển Việt Nam, trong đó có mục tiêu hướng đến World Cup 2030. Gia Bảo không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất (16 tuổi) ghi bàn ở V-League cách đây 2 năm. Dù năm nay mới 18 tuổi nhưng anh đã và đang trải qua 3 mùa giải V-League, trong đó mùa bóng 2026 - 2027 anh thường xuyên được ra sân trong đội hình xuất phát. Ở 2 mùa giải 2024 và 2025, anh ra sân tổng cộng 32 trận và ghi 5 bàn thắng, một con số đáng chú ý với cầu thủ mới 18 tuổi.

Trần Gia Bảo trong màu áo đội tuyển U.20 Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Với thể hình lý tưởng cho cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo (1,82 m), Gia Bảo chính là "của để dành" cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Nếu được ra sân thường xuyên ở V-League, anh sẽ sớm trở thành chân sút không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam. Điểm nổi bật của cầu thủ sinh năm 2008 nằm ở sự tự tin, kỹ năng xử lý bóng và khả năng tạo đột biến.

Đáng nói, tháng 10.2025, tờ The Guardian (Anh) đã từng lựa chọn Gia Bảo vào danh sách Next Generation 2025, gồm 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới. Anh là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này. Tờ báo danh tiếng của Anh đánh giá cao kỹ thuật cá nhân, tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công của chân sút HAGL.

Hy vọng việc được triệu tập lên U.23 Việt Nam sẽ giúp Gia Bảo thu thập thêm những kinh nghiệm thi đấu quý giá, góp phần phát triển và hoàn thiện các kỹ năng của một tiền đạo săn bàn xuất sắc.

Phù hợp cho Ngô đăng Khoa và Williams Minh Hoàng

Trong danh sách tập trung U.23 Việt Nam lần này còn có tên 2 tiền đạo Việt kiều là Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng. Đây được xem là quyết định đúng của HLV Kim Sang-sik vì việc đưa 2 cầu thủ này xuống đội U.23 Việt Nam xem ra phù hợp hơn. Bởi nếu lên đội tuyển, cả hai dễ rơi vào tình cảnh bị "chín ép", gần như vượt quá khả năng của bản thân họ.

Williams Minh Hoàng (giữa) và Trần Thành Trung (phải) cùng góp mặt trên U.23 Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Việc xuống chơi ở đội U.23 Việt Nam với độ tuổi phù hợp hơn sẽ giúp Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như tiến từng bước chắc chắn hơn trước khi trở lại đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Ngoài 2 cầu thủ trên, trong danh sách lần này còn 1 cầu thủ Việt kiều trẻ nữa là tiền vệ Trần Thành Trung của CLB Ninh Bình.Đây có thể xem là cơ hội để ban huấn luyện U.23 Việt Nam đánh giá sát hơn năng lực của nhóm cầu thủ Việt kiều, từ đó xây dựng phương án sử dụng nhân sự cho những nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới.

Giải giao hữu tại Gia Lai được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho U.23 Việt Nam trước loạt nhiệm vụ trong năm 2027, gồm SEA Games 34, giải vô địch U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á 2028. Qua các trận đấu, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá những nhân tố tiềm năng, xây dựng bộ khung cho đội tuyển trong giai đoạn tiếp theo.