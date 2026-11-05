Chờ diện mạo mới của hàng thủ U.23 Việt Nam, xem trọn vẹn Gia Lai Cup trên FPT Play và VTV6

Thông số gây ngạc nhiên

Hàng phòng ngự của U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, vô địch SEA Games 33, hạng 3 giải U.23 châu Á 2026 nổi bật có thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, hậu vệ cánh trái Khuất Văn Khang, hậu vệ cánh phải Phạm Minh Phúc.

U.23 Việt Nam từng sở hữu những trung vệ khá toàn diện Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Hàng thủ này rất giỏi chống bóng bổng, nhờ thể hình rất tốt của thủ môn Trung Kiên (1,91 m), trung vệ Hiểu Minh (1,84 m), Lý Đức (1,82 m). Ngoài ra, các hậu vệ rất thiện chiến ở các pha tranh chấp trên mặt sân, nhờ kỹ năng thu hồi bóng tốt của Hiểu Minh, Nhật Minh. Chưa hết, khả năng tham gia tấn công của một loạt nhân sự ở hàng phòng ngự này rất đáng nể.

Hiểu Minh ghi được 2 bàn thắng tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 (ngang với tiền đạo ghi được nhiều bàn thắng nhất đội là Đình Bắc), Lý Đức ghi được 1 bàn, Khuất Văn Khang ghi được 1 bàn. Tại SEA Games 33, Hiểu Minh ghi được 1 bàn, Minh Phúc ghi được 1 bàn. Đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026, Hiểu Minh, Khuất Văn Khang và Minh Phúc mỗi người ghi được 1 bàn.

Tổng cộng, ở 3 giải đấu quốc tế chính thức nói trên, Hiểu Minh ghi được 4 bàn, Khuất Văn Khang ghi được 2 bàn, Minh Phúc ghi được 2 bàn, Lý Đức ghi được 1 bàn. Các hậu vệ ghi đến 9 bàn, trong tổng số 27 bàn thắng của toàn đội, chiếm tỷ lệ 33,33%. Đây là tỷ lệ rất cao đối với những cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự.

Những nhân tố mới

Toàn bộ 5 hậu vệ thường xuyên chiếm vị trí chính thức của đội tuyển U.23 Việt Nam ở các giải quốc tế gần nhất, gồm Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Minh Phúc và Khuất Văn Khang, cùng với thủ môn Trung Kiên đều sẽ quá tuổi tham dự SEA Games 34 và giải U.23 châu Á 2028. Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ xây dựng một hàng phòng ngự hoàn toàn mới. Kỳ vọng dành cho những cầu thủ mới là họ cũng phải công thủ toàn diện giống như các đàn anh.

Đinh Quang Kiệt là cầu thủ được kỳ vọng thuộc thế hệ mới Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đầu tiên về khả năng chống bóng bổng, có thể U.23 Việt Nam sắp tới không phải lo. Trong tay HLV Kim Sang-sik có thủ môn Cao Văn Bình (1,84 m), trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,95 m) có lợi thế về thể hình, chống bóng bổng rất tốt. Về kỹ năng tranh cướp bóng trên mặt sân, Đinh Quang Kiệt đang có sự tiến bộ đáng kể. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an TP.HCM đã có mùa bóng thứ 3 thi đấu tại V-League, dù mới 19 tuổi.

Hỗ trợ cho Quang Kiệt có Lê Nguyên Hoàng và Nguyễn Mạnh Hưng cũng có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp tại giải trong nước. Nguyên Hoàng và Mạnh Hưng có thêm kinh nghiệm tham dự giải U.23 châu Á 2023, vô địch U.23 Đông Nam Á 2023 dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Nguyên Hoàng và Mạnh Hưng sẽ không bỡ ngỡ khi đối đầu với tiền đạo của đối phương ở các giải quốc tế trong thời gian sắp tới.

Điều mà các hậu vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam thuộc thế hệ mới cần rèn luyện thêm, đó là năng lực tham dự tấn công. Hậu vệ trái Nguyễn Bảo Long chưa thật sắc bén như Minh Phúc và Khuất Văn Khang trong các pha leo biên, đột phá từ biên vào khu vực cấm địa của đối thủ.

Số lượng bàn thắng của trung vệ Đinh Quang Kiệt khi lên tham gia tấn công, khai thác các tình huống cố định của đội nhà cũng chưa nhiều như Nguyễn Hiểu Minh. U.23 Việt Nam cần tập kỹ hơn nữa các tình huống cố định, để không bỏ phí thể hình quá lý tưởng của Đinh Quang Kiệt. Toàn đội sẽ có cơ hội trang bị những miếng đánh còn thiếu thông qua giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai vào tháng 11.

Thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh lần lượt chạm trán U.23 Thái Lan (19 giờ ngày 10.11), U.23 Singapore (19 giờ ngày 12.11) và U.23 Qatar (19 giờ ngày 14.11). Gia Lai Cup được phát trọn vẹn trên FPT Play và VTV6.

