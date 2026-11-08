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    Đội tuyển Việt Nam và những nhân tố mới: HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị cuộc chuyển giao?

    Đội tuyển Việt Nam và những nhân tố mới: HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị cuộc chuyển giao?

    Hoàng Thiên
    Hoàng Thiên

    Hàng loạt trụ cột vắng mặt, nhiều cầu thủ trẻ và tân binh được trao cơ hội trong đợt tập trung tháng 11.2026. HLV Kim Sang-sik đang tận dụng các trận giao hữu quốc tế để thử nghiệm lực lượng. Nhưng đây là bước khởi đầu của cuộc chuyển giao thế hệ hay chỉ là phương án làm dày đội hình?

    Đợt tập trung tháng 11.2026 của đội tuyển Việt Nam đang thu hút sự chú ý bởi những thay đổi đáng kể về nhân sự.

    Trong danh sách được HLV Kim Sang-sik công bố ngày 3.11, hàng loạt gương mặt quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Phạm Xuân Mạnh và Lê Phạm Thành Long đều không góp mặt.

    Ở chiều ngược lại, nhiều cầu thủ trẻ cùng những nhân tố lần đầu được triệu tập xuất hiện, tạo nên một diện mạo khá khác biệt so với những đợt hội quân trước. Đáng chú ý, danh sách ban đầu gồm 23 cầu thủ, sau đó tiếp tục được bổ sung nhân sự, nâng tổng số lên 27 người.

    Theo thống kê được công bố trước đợt hội quân, độ tuổi trung bình của đội tuyển lần này chỉ khoảng 24,6 tuổi. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy HLV Kim Sang-sik đang dành nhiều sự quan tâm cho lớp cầu thủ kế cận.

    Đội tuyển Việt Nam và những nhân tố mới: HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị cuộc chuyển giao?

    Tuy nhiên, sự vắng mặt của các trụ cột không đồng nghĩa với việc họ đã mất vị trí trong kế hoạch dài hạn. Một trong những nguyên nhân quan trọng là ban huấn luyện muốn giảm tải cho những cầu thủ đã phải thi đấu với cường độ cao trong thời gian qua, đồng thời tận dụng các trận giao hữu để đánh giá thêm những lựa chọn mới.

    Việc vòng chung kết Asian Cup 2027 được điều chỉnh thời gian tổ chức sang cuối năm 2027 và đầu năm 2028 cũng giúp đội tuyển có thêm thời gian chuẩn bị.

    Thay vì buộc phải duy trì một bộ khung cố định để hướng đến giải đấu lớn trong thời gian ngắn, HLV Kim Sang-sik có điều kiện thử nghiệm những phương án khác nhau.

    Đây là một lựa chọn có cơ sở về mặt chuyên môn. Bởi nếu chỉ sử dụng những cầu thủ đã quen thuộc, đội tuyển có thể duy trì sự ổn định trước mắt, nhưng sẽ khó đánh giá chính xác chiều sâu lực lượng và khả năng thay thế khi các trụ cột chấn thương hoặc sa sút phong độ. Vấn đề đặt ra là những cầu thủ mới sẽ được trao cơ hội đến đâu và liệu họ có đủ khả năng cạnh tranh vị trí trong đội hình chính hay không.

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