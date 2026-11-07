Ronaldo - Messi khép lại một kỷ nguyên: Ai đủ sức tạo nên cuộc đua huyền thoại tiếp theo?

Ronaldo - Messi: Cuộc đua chưa từng có kéo dài gần 2 thập niên

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia trong năm 2026, đánh dấu bước chuyển của bóng đá thế giới sau gần 2 thập niên chứng kiến sự cạnh tranh giữa 2 siêu sao.

Dù vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp CLB, việc cả 2 khép lại hành trình quốc tế khiến người hâm mộ không khỏi nhìn lại một trong những cuộc đối đầu đặc biệt nhất lịch sử bóng đá. Cuộc cạnh tranh giữa Ronaldo và Messi bắt đầu trở nên rõ nét từ cuối những năm 2000, khi cả 2 liên tục thiết lập những cột mốc ghi bàn và thống trị các cuộc bình chọn danh hiệu cá nhân.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tạo nên cuộc cạnh tranh kéo dài gần 2 thập niên ẢNH: REUTERS

Từ năm 2008 đến 2017, toàn bộ 10 danh hiệu Quả bóng vàng đều thuộc về Ronaldo hoặc Messi. Đến năm 2023, bộ đôi này sở hữu tổng cộng 13 Quả bóng vàng, trong đó Messi có 8 lần đăng quang, còn Ronaldo giành 5 danh hiệu. Nhưng điều khiến cuộc cạnh tranh trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở những con số.

Trong giai đoạn 2009-2018, Ronaldo khoác áo Real Madrid, còn Messi là ngôi sao số 1 của Barcelona. Việc cùng thi đấu tại La Liga đã biến những trận El Clasico thành tâm điểm của bóng đá thế giới.

Mỗi lần Real Madrid đối đầu Barcelona, người hâm mộ không chỉ chờ đợi kết quả giữa 2 đội bóng giàu truyền thống, mà còn dõi theo màn so tài giữa Ronaldo và Messi. Một người nổi bật với tốc độ, sức mạnh, khả năng dứt điểm và những pha không chiến. Người còn lại gây ấn tượng bằng kỹ thuật, khả năng rê bóng, kiến tạo và tổ chức lối chơi.

Sự khác biệt về phong cách càng khiến cuộc cạnh tranh trở nên hấp dẫn. Ronaldo và Messi không chỉ đối đầu trên sân mà còn liên tục tạo sức ép lên nhau thông qua những kỷ lục, danh hiệu và thành tích cá nhân. Đáng chú ý, cả 2 duy trì phong độ đỉnh cao trong thời gian rất dài. Khi một người thiết lập cột mốc mới, người còn lại thường nhanh chóng tạo ra thành tích tương xứng.

Sau khi Ronaldo chia tay Real Madrid năm 2018, những cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 siêu sao không còn diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh về thành tích vẫn tiếp tục. Messi giành thêm 3 Quả bóng vàng vào các năm 2019, 2021 và 2023. Trong khi đó, Ronaldo tiếp tục chinh phục những cột mốc ghi bàn ở cấp CLB và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đến năm 2026, cả Ronaldo và Messi lần lượt khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế. Theo báo Observador của Bồ Đào Nha, Ronaldo thậm chí không muốn tham dự một trận đấu chia tay, dù Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha có kế hoạch tổ chức để tri ân những đóng góp của anh. Việc 2 biểu tượng lớn nhất của bóng đá đương đại cùng rời đội tuyển quốc gia trong một năm càng khiến người hâm mộ cảm nhận rõ sự chuyển giao thế hệ.

Mbappe, Yamal hay Haaland: Ai có thể tạo nên cuộc cạnh tranh mới?

Khi kỷ nguyên Ronaldo - Messi dần khép lại, bóng đá thế giới đang chứng kiến sự vươn lên của nhiều ngôi sao, nổi bật là Kylian Mbappe, Lamine Yamal và Erling Haaland. Trong số này, Mbappe và Yamal có nhiều điều kiện để hình thành một cuộc đối đầu trực tiếp tương tự Ronaldo và Messi.

Kylian Mbappe và Lamine Yamal có cơ hội tạo nên cuộc cạnh tranh trực tiếp khi cùng chơi La Liga ẢNH: REUTERS

Mbappe hiện khoác áo Real Madrid, trong khi Yamal là ngôi sao của Barcelona. Điều đó đồng nghĩa cả 2 thường xuyên có cơ hội chạm trán tại La Liga, đặc biệt trong những trận El Clasico. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và vai trò tại 2 CLB, Mbappe và Yamal hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh giữa Real Madrid và Barcelona trong những mùa giải tới.

Tuy nhiên, giữa 2 cầu thủ tồn tại một khác biệt đáng kể về tuổi tác. Ở thời điểm năm 2026, Mbappe đã 27 tuổi, còn Yamal mới 19 tuổi. Khoảng cách 8 năm khiến khả năng duy trì cuộc cạnh tranh trực tiếp trong thời gian dài trở thành dấu hỏi.

Trong khi đó, Erling Haaland cũng là một ứng viên đáng chú ý nhờ hiệu suất ghi bàn và vai trò quan trọng tại Man City. Khác với Mbappe và Yamal, tiền đạo người Na Uy thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Vì vậy, những cuộc đối đầu trực tiếp giữa Haaland với 2 ngôi sao đang chơi bóng tại Tây Ban Nha chủ yếu diễn ra ở Champions League.

Dù không thường xuyên chạm trán tại giải quốc nội, Haaland vẫn có thể cạnh tranh với Mbappe và Yamal thông qua thành tích ghi bàn, danh hiệu tập thể và các cuộc bình chọn cá nhân. Thực tế, cuộc đua Quả bóng vàng 2026 cho thấy bóng đá thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh rộng mở hơn. Harry Kane giành danh hiệu với 1.055 điểm, chỉ hơn Mbappe 28 điểm. Yamal đứng thứ 3 với 881 điểm, trong khi Haaland xếp thứ 8. Kết quả này cho thấy cuộc đua danh hiệu cá nhân không còn xoay quanh 2 cái tên cố định. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kane vẫn đủ khả năng cạnh tranh với thế hệ trẻ đang vươn lên.

Vì sao khó xuất hiện một cuộc đua Ronaldo - Messi thứ hai?

Điều làm nên sự đặc biệt của cuộc cạnh tranh Ronaldo - Messi không chỉ là tài năng hay số lượng danh hiệu, mà còn nằm ở sự hội tụ của nhiều yếu tố trong cùng một giai đoạn. Cả 2 gần như cùng bước vào thời kỳ đỉnh cao, cùng thi đấu cho 2 CLB đối địch và liên tục duy trì thành tích xuất sắc qua nhiều mùa giải. Đặc biệt, sự cạnh tranh không chỉ diễn ra trong các cuộc bình chọn Quả bóng vàng, mà còn xuất hiện ở La Liga, Champions League và những trận El Clasico. Chính môi trường đối đầu trực tiếp ấy đã tạo nên một cuộc đua có tính liên tục, nơi mỗi thành tích của Ronaldo hoặc Messi đều có thể trở thành thước đo để so sánh người còn lại.

Cuộc cạnh tranh kéo dài gần 2 thập niên giữa Ronaldo và Messi được tạo nên từ khả năng duy trì phong độ đỉnh cao qua nhiều mùa giải. ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, thế hệ hiện tại có sự phân tán rõ rệt hơn. Mbappe và Yamal thi đấu tại La Liga, Haaland khoác áo Man City, còn Kane tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo Bayern Munich. Sự hiện diện của nhiều ứng viên khiến cuộc cạnh tranh danh hiệu cá nhân trở nên khó dự đoán hơn, nhưng cũng làm giảm khả năng hình thành thế đối đầu kéo dài giữa đúng 2 cầu thủ.

Bên cạnh đó, việc duy trì phong độ đỉnh cao trong gần 2 thập niên là thử thách không nhỏ. Tài năng có thể giúp một cầu thủ sớm trở thành ngôi sao, nhưng để liên tục ghi bàn, giành danh hiệu và giữ vị thế hàng đầu trong nhiều năm còn đòi hỏi thể trạng, sự ổn định và khả năng thích nghi. Mbappe, Yamal và Haaland đều có những lợi thế riêng để tiếp tục chinh phục các cột mốc lớn.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định bất kỳ ai trong số họ có thể tạo nên cuộc cạnh tranh tương tự Ronaldo và Messi. Bóng đá thế giới chắc chắn sẽ tiếp tục xuất hiện những ngôi sao mới, những kỷ lục mới và các cuộc đối đầu hấp dẫn.

Nhưng để tái hiện một giai đoạn mà 2 cầu thủ thay nhau thống trị bóng đá trong gần 20 năm, chỉ tài năng thôi có lẽ là chưa đủ. Và đó cũng là điều khiến kỷ nguyên Ronaldo - Messi trở thành một chương đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới.