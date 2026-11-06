Ronaldo trao lại áo số 7 huyền thoại: Ai đủ sức kế thừa di sản của CR7?

Sau 23 năm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo chính thức thông báo quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế vào ngày 5.11.2026. Trong thông điệp chia tay, siêu sao 41 tuổi nhắc đến việc trao lại chiếc áo số 7, số áo đã gắn liền với tên tuổi anh trong phần lớn sự nghiệp. Quyết định này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một hành trình đặc biệt, mà còn đặt ra câu hỏi về tương lai chiếc áo số 7 tại đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trước khi trở thành biểu tượng của Ronaldo, số áo này từng được nhiều ngôi sao nổi tiếng sử dụng, trong đó có Paulo Futre, Luis Figo và Simao Sabrosa. Đáng chú ý nhất là Figo, người khoác áo số 7 tại EURO 2004 và World Cup 2006. Trong giai đoạn này, tiền vệ tài hoa góp phần đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vào chung kết EURO 2004 và bán kết World Cup 2006, trước khi chia tay đội tuyển sau giải đấu trên đất Đức.

Ronaldo thông báo giã từ đội tuyển quốc gia vào ngày 5.11 ẢNH: REUTERS

Sau khi Figo giải nghệ, Ronaldo tiếp quản chiếc áo số 7 và sử dụng tại EURO 2008. Kể từ đó, số áo này gần như trở thành dấu hiệu nhận diện của tiền đạo sinh năm 1985 mỗi khi ra sân trong màu áo quốc gia. Trong gần 2 thập niên tiếp theo, Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ, nổi bật là chức vô địch EURO 2016 và 2 danh hiệu UEFA Nations League vào các năm 2019, 2025. Anh khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, theo số liệu được dẫn trong thông tin về quyết định giải nghệ.

Tuy nhiên, trong thời gian Ronaldo còn thi đấu, chiếc áo số 7 không phải lúc nào cũng chỉ thuộc về một người. Khi CR7 vắng mặt ở một số đợt tập trung, những cầu thủ như Nani, Ricardo Quaresma và Bruma từng được đăng ký sử dụng số áo này. Dù vậy, các trường hợp trên chủ yếu mang tính tạm thời, bởi mỗi khi Ronaldo trở lại, anh vẫn tiếp tục khoác chiếc áo quen thuộc. Chính vì thế, việc tiền đạo 41 tuổi chính thức chia tay đội tuyển khiến tương lai số áo này nhận được nhiều sự quan tâm.

Rafael Leao từng mặc áo số 7, nhưng liệu có được trao lâu dài?

Thực tế, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có những lần phân bổ lại áo số 7 khi Ronaldo không góp mặt. Gần đây, Rafael Leao được trao số áo này trong trận đấu với Đan Mạch tại UEFA Nations League ngày 1.10.2026, sau khi Ronaldo rời đợt tập trung. Trước đó, Leao thường sử dụng áo số 17 trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Rafael Leao là một trong những cầu thủ có thể được trao chiếc áo số 7 ẢNH: REUTERS

Việc thay đổi số áo xuất phát từ yêu cầu đăng ký cầu thủ tại giải đấu. Theo quy định được áp dụng ở giai đoạn này của UEFA Nations League, các cầu thủ trong danh sách 23 người phải sử dụng số áo từ 1 đến 23. Do đó, khi Ronaldo không góp mặt, áo số 7 được phân bổ cho một cầu thủ khác trong danh sách thi đấu. Điều này cũng có nghĩa việc Leao từng khoác áo số 7 chưa đồng nghĩa anh đã được lựa chọn làm người kế thừa lâu dài.

Sau khi Ronaldo giải nghệ, ban huấn luyện đội tuyển Bồ Đào Nha có thể tiếp tục phân bổ số áo này theo từng đợt tập trung, tùy thuộc vào danh sách cầu thủ được triệu tập. Một phương án khác là lựa chọn một gương mặt sử dụng số 7 thường xuyên, tương tự cách Figo và Ronaldo từng gắn bó với chiếc áo này trong nhiều năm.

Nếu xét về vị trí thi đấu, Rafael Leao là một trong những cái tên đáng chú ý. Tiền đạo này thường hoạt động ở hành lang trái, sở hữu tốc độ, khả năng rê bóng và tạo đột biến trong các tình huống tấn công. Tuy nhiên, việc trở thành người thường xuyên sử dụng áo số 7 còn phụ thuộc vào kế hoạch nhân sự và quyết định của ban huấn luyện. Hiện chưa có thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha về việc trao lâu dài chiếc áo số 7 cho bất kỳ cầu thủ nào.

Không chỉ Leao, Bồ Đào Nha còn những ứng viên nào?

Bên cạnh Rafael Leao, đội tuyển Bồ Đào Nha còn sở hữu nhiều cầu thủ tấn công có thể được cân nhắc sử dụng áo số 7 trong tương lai. Pedro Neto là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhờ khả năng thi đấu linh hoạt ở cả 2 hành lang cánh. Trong khi đó, Francisco Conceicao thường hoạt động bên cánh phải, có xu hướng đi bóng trực diện và tạo đột biến trước hàng phòng ngự đối phương.

Joao Felix lại sở hữu phong cách khác biệt khi có thể đảm nhiệm vai trò hộ công hoặc di chuyển vào trung lộ để tham gia tổ chức tấn công. Goncalo Guedes cũng là một phương án khác nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng đảm nhiệm nhiều vị trí trên hàng công.

Người kế nhiệm áo số 7 của Ronaldo không nhất thiết phải đảm nhiệm vai trò tương tự CR7 trên sân. ẢNH: REUTERS

Sự khác biệt về phong cách giữa những cầu thủ này cho thấy đội tuyển Bồ Đào Nha không nhất thiết phải tìm kiếm một người có lối chơi giống Ronaldo. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, CR7 nổi bật với tốc độ và kỹ thuật ở hành lang cánh, trước khi dần chuyển sang vai trò tiền đạo tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ ghi bàn. Vì vậy, việc tìm kiếm một cầu thủ có thể tái hiện toàn bộ vai trò của Ronaldo trong suốt 23 năm là điều không đơn giản.

Thay vào đó, ban huấn luyện Bồ Đào Nha có thể xây dựng hệ thống tấn công dựa trên sự phối hợp giữa nhiều nhân tố, phân chia nhiệm vụ ghi bàn, kiến tạo và tổ chức lối chơi cho các vị trí khác nhau.

Trong trường hợp này, người khoác áo số 7 không nhất thiết phải trở thành chân sút chủ lực hay gánh vác trách nhiệm tương tự Ronaldo. Về mặt chuyên môn, số áo và vai trò trên sân là 2 vấn đề độc lập. Một cầu thủ có thể tiếp quản áo số 7 nhưng vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ phù hợp với sở trường của mình.

Sau sự ra đi của Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bước vào giai đoạn chuyển giao, không chỉ ở vị trí tiền đạo mà còn trong cách xây dựng hệ thống tấn công. Chiếc áo số 7 rồi sẽ có chủ nhân mới, nhưng việc một cầu thủ được trao số áo này không đồng nghĩa người đó phải lập tức trở thành biểu tượng tiếp theo của bóng đá Bồ Đào Nha.

Bởi sau 23 năm gắn bó, 146 bàn thắng cùng những danh hiệu lớn, Ronaldo đã tạo nên một di sản vượt xa ý nghĩa của một số áo. Thử thách lớn nhất đối với thế hệ kế tiếp có lẽ không phải là tìm ra một Ronaldo thứ hai, mà là xây dựng bản sắc riêng cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong kỷ nguyên không còn CR7.