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    Ronaldo chính thức chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại hành trình 23 năm huyền thoại

    Ronaldo chính thức chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại hành trình 23 năm huyền thoại

    Hoàng Thiên
    Hoàng Thiên

    Cristiano Ronaldo chính thức thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm gắn bó, khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế với 146 bàn thắng. Quyết định của siêu sao 41 tuổi được đưa ra sau những bất đồng với ban huấn luyện đội tuyển.

    Ngày 5.11.2026, Cristiano Ronaldo chính thức thông báo quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 23 năm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Thông tin được siêu sao 41 tuổi công bố thông qua một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, kèm thông điệp: "Bồ Đào Nha sẽ luôn ở trong tôi".

    Theo Reuters, Ronaldo cho biết anh sẽ trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển sau đợt tập trung quốc tế tháng 11, đánh dấu thời điểm kết thúc hành trình gắn bó với bóng đá nước nhà.

    Trong đoạn video chia sẻ với người hâm mộ, Ronaldo xúc động nói: "Gửi đến người dân Bồ Đào Nha, đã đến lúc tôi trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc áo ấy chỉ thuộc về riêng mình. Trong suốt 23 năm, tôi có vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình chiếc áo đó, bảo vệ nó và mang theo đến những sân vận động trên khắp thế giới".

    Ronaldo chính thức chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại hành trình 23 năm huyền thoại

    Tiền đạo sinh năm 1985 khẳng định anh rời đội tuyển với niềm tự hào vì đã cống hiến tất cả những gì có thể cho màu áo quốc gia.

    "Hôm nay, tôi khép lại hành trình trên sân cỏ cùng đội tuyển quốc gia. Tôi ra đi với tư thế ngẩng cao đầu, tự hào về con đường mình đã đi qua và hiểu rằng bản thân đã dành tất cả cho Bồ Đào Nha", Ronaldo chia sẻ.

    Quyết định của CR7 đánh dấu sự kết thúc của một trong những sự nghiệp thi đấu quốc tế kéo dài và thành công nhất lịch sử bóng đá nam.

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