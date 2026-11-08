Đội tuyển Việt Nam ra mắt với nhân sự mới toanh, Olaha Mạnh Đức được thầy Kim đích thân thị phạm

Diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam

Hôm nay (8.11), đội tuyển Việt Nam đã hội quân và tập luyện buổi đầu tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Trong ngày hội quân, HLV Kim Sang-sik đặc biệt dành thời gian hướng dẫn những gương mặt mới. Ở đợt hội quân này, ông gọi nhiều nhân tố U.23 Việt Nam, cùng những "hiện tượng" được chọn lọc từ V-League, trong đó có Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Quang Vinh hay Lương Chí Khải.

Sau khi các tuyển thủ lần lượt có mặt tại khách sạn trong buổi sáng, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng ổn định lực lượng để bước vào buổi tập đầu tiên. Đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước hai cuộc đối đầu với Kyrgyzstan và Đài Loan.

HLV Kim Sang-sik làm việc với lực lượng hoàn toàn mới ẢNH: NGỌC LINH

Phần lớn cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu ở V-League nên ban huấn luyện chủ động điều chỉnh cường độ vận động. Các bài tập trong ngày đầu chủ yếu có cường độ nhẹ nhàng, thả lỏng và giúp toàn đội lấy lại cảm giác bóng, thay vì đặt nặng yêu cầu về thể lực.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn dành sự chú ý đáng kể cho nhóm cầu thủ mới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc trực tiếp trao đổi, giải thích những yêu cầu chuyên môn và định hướng cách vận hành lối chơi mà ông muốn xây dựng ở đội tuyển. Olaha Mạnh Đức được hướng dẫn khá kỹ, đặc biệt ở các nội dung liên quan đến tổ chức tấn công. Ông Kim dành nhiều thời gian hướng dẫn học trò cách di chuyển, phối hợp, cùng tư duy vị trí khi triển khai bóng.

Tiền vệ trẻ Quang Vinh cũng được ông Kim chú ý kỹ. Anh đang chơi tốt ở V-League với 3 bàn từ đầu giải, góp công lớn giúp SLNA đứng trong tốp 3.

Đội tuyển Việt Nam và những nhân tố mới: HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị cuộc chuyển giao?

Định hình lối chơi

Thông qua những chỉ dẫn trực tiếp, HLV Kim Sang-sik muốn các cầu thủ nắm bắt cách di chuyển, phối hợp cũng như vị trí cần đảm nhiệm trong từng tình huống lên bóng. Việc sớm hiểu được ý đồ chiến thuật sẽ giúp những nhân tố mới rút ngắn thời gian hòa nhập, nhất là khi họ chưa có nhiều cơ hội làm việc cùng ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Đình Bắc (áo đỏ) lĩnh xướng hàng công ở 2 trận giao hữu tới? ẢNH: NGỌC LINH

Đợt tập trung tháng 11 cũng mở ra cơ hội để những gương mặt mới khác thể hiện năng lực. Với HLV Kim Sang-sik, đây đồng thời là dịp kiểm nghiệm thêm các phương án nhân sự, tìm kiếm lựa chọn phù hợp và tăng chiều sâu cho đội hình, trong đó có mặt trận tấn công.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Ninh Bình trong những ngày tới trước khi bước vào hai trận giao hữu với Đài Loan (11.11) và Kyrgyzstan (17.11).

Đây sẽ là những phép thử cần thiết để ban huấn luyện đánh giá sự hòa nhập của các tân binh, đồng thời rà soát và hoàn thiện lối chơi của đội tuyển.

Ngày 10.11, HLV Kim Sang-sik cùng đại diện đội tuyển Việt Nam và các đội dự giải giao hữu sẽ trả lời báo chí, thông tin về quá trình chuẩn bị cho các cuộc so tài trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).