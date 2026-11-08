Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel tụt xuống áp đáy, lỡ cơ hội vượt qua HAGL

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Thể Công Viettel thi đấu hơn người khi Nguyễn Bá Tiến (CLB Thanh Hóa) nhận thẻ đỏ ở phút 35. Tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng Khuất Văn Khang cùng các đồng đội chỉ có bàn thắng gỡ hòa trước đội khách, đành chấp nhận chia điểm.

Bất phân thắng bại với tỷ số 1-1 trước CLB Thanh Hóa, CLB Thể Công Viettel có 5 điểm, chỉ xếp trên CLB TP.Đồng Nai (4 điểm) ở nhóm cuối Bảng xếp hạng và kém đội xếp ngay phía trên là HAGL (6 điểm). Trong khi đó CLB Thanh Hóa có 9 điểm, xếp hạng 8.

CLB Thanh Hóa (áo vàng) có bàn thắng mở tỷ số trước Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy ẢNH: MINH TÚ

Highlight Thể Công Viettel 1-1 Thanh Hóa: Hơn người vẫn đánh rơi chiến thắng, ngụp lặn áp đáy V-League

Ở tốp đầu, CLB Nam Định giữ đỉnh bảng với 16 điểm (5 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua). CLB Công an Hà Nội xếp hạng 2 với 14 điểm (4 trận thắng, 2 trận hòa, 1 trận thua). Có cùng 13 điểm nhưng CLB SLNA xếp hạng 3 còn CLB Ninh Bình xếp hạng 4 nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (6 so với 4).

CLB Thể Công Viettel chia điểm với CLB Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy nên chưa thể qua mặt HAGL ở nhóm cuối bảng xếp hạng ẢNH: MINH TÚ

Vòng 8 V-League 2026-2027 sẽ diễn ra các ngày 20, 21, 22.11 với các cặp đấu hấp dẫn như CLB Thanh Hóa gặp HAGL, Thể Công Viettel gặp SLNA, CLB Nam Định gặp Hải Phòng, TP.Đồng Nai gặp Hà Nội... Kết quả của các trận đấu tại vòng 8 nhiều khả năng tạo nên biến động mới trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng vòng 7 V-League 2026-2027:





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