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    FIFA chọn Nguyễn Lực là cầu thủ đáng xem nhất của U.17 Việt Nam tại World Cup

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    FIFA đánh giá cao kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyền bóng đa dạng của Chu Ngọc Nguyễn Lực, đồng thời lựa chọn tiền vệ thuộc CLB Hà Nội là gương mặt đáng xem của đội tuyển U.17 Việt Nam tại World Cup U.17 năm 2026.

    Chu Ngọc Nguyễn Lực có kỹ thuật xuất sắc

    Trong bài viết giới thiệu các đội tuyển thuộc bảng G tại vòng chung kết FIFA World Cup U.17 năm 2026, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã lựa chọn tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực là cầu thủ đáng xem của đội tuyển U.17 Việt Nam.

    Theo bài viết đăng tải trên trang chủ FIFA, bảng G gồm 4 đội tuyển Mali, New Zealand, Bỉ và Việt Nam. Bên cạnh việc giới thiệu hành trình giành vé tham dự và thành tích tại các kỳ World Cup U.17 trước đây, FIFA còn lựa chọn một gương mặt tiêu biểu của mỗi đội tuyển.

    FIFA chọn Nguyễn Lực là cầu thủ đáng xem nhất của U.17 Việt Nam tại World Cup - Ảnh 1.

    Nguyễn Lực là tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam

    ẢNH: VFF

    Với đội tuyển U.17 Việt Nam, cái tên được FIFA nhắc đến là Chu Ngọc Nguyễn Lực. Tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội được đánh giá sở hữu nền tảng kỹ thuật xuất sắc cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Những màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Lực đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển U.17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup U.17 năm 2026.

    FIFA cũng nhấn mạnh dấu ấn của Nguyễn Lực tại giải vô địch U.17 Đông Nam Á, nơi anh cùng các đồng đội giành chức vô địch. Cá nhân tiền vệ này còn được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

    Việc được FIFA lựa chọn là gương mặt đáng xem của đội tuyển U.17 Việt Nam cho thấy sự ghi nhận đối với những đóng góp và màn trình diễn nổi bật của Nguyễn Lực. Tiền vệ trẻ được kỳ vọng tiếp tục phát huy kỹ thuật, tư duy chơi bóng và khả năng sáng tạo khi bước ra sân chơi thế giới.

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    Những tài năng đáng chú ý tại bảng G World Cup U.17

    Bên cạnh Nguyễn Lực, FIFA cũng lựa chọn 3 cầu thủ tiêu biểu của các đội tuyển còn lại tại bảng G. Đội tuyển U.17 Mali có tiền vệ cánh Djigui Koita, cầu thủ gây ấn tượng nhờ tốc độ, nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật cá nhân.

    Đại diện của U.17 New Zealand là trung vệ đội trưởng Ethan Dyer, người từng giành danh hiệu Quả bóng vàng tại Giải vô địch U.16 nam châu Đại Dương. Trong khi đó, đội tuyển U.17 Bỉ có cầu thủ chạy cánh Jayden Onia Seke, nhân tố quan trọng trong hành trình giành ngôi á quân Giải vô địch U.17 châu Âu.

    Tại vòng chung kết World Cup U.17 năm 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Bỉ, New Zealand và Mali ở vòng bảng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển góp mặt tại sân chơi này.

    FIFA chọn Nguyễn Lực là cầu thủ đáng xem nhất của U.17 Việt Nam tại World Cup - Ảnh 2.

    Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại World Cup

    ẢNH: VFF

    Sự chú ý mà FIFA dành cho Nguyễn Lực cũng mang đến động lực để tiền vệ trẻ cùng các đồng đội tự tin thể hiện năng lực và bản lĩnh trước những đối thủ mạnh. Hiện đội tuyển U.17 Việt Nam đang tập huấn tại UAE nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi sang Qatar tham dự World Cup. 

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