Lịch thi đấu U.17 Việt Nam - U.17 Fiji (21 giờ hôm nay): HLV Roland tiết lộ chiến thuật nóng…

Trận giao hữu với U.17 Fiji vào lúc 21 giờ ngày 9.11 (giờ Việt Nam) tại UAE được xem là thuốc thử quan trọng đối với đội tuyển U.17 Việt Nam trước thềm World Cup U.17 2026. Đây là cơ hội để HLV Cristiano Roland kiểm tra những phương án chiến thuật nhằm khắc phục bất lợi về thể hình và sức mạnh khi đối đầu các đội bóng hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, việc lựa chọn U.17 Fiji làm đối thủ thi đấu tập nằm trong kế hoạch giúp các cầu thủ Việt Nam làm quen với những đặc điểm thi đấu tương đồng với U.17 New Zealand, đối thủ của thầy trò HLV Roland tại vòng bảng.

U.17 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng World Cup ẢNH: VFF

Sau 7 tuần chuẩn bị trong nước, đội tuyển U.17 Việt Nam đã có mặt tại Dubai vào sáng 6.11 và nhanh chóng bước vào tập luyện. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển được bố trí sân tập đạt tiêu chuẩn, cách nơi lưu trú khoảng 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Thời tiết tại Dubai dao động từ 25 - 36 độ C, tạo điều kiện để các cầu thủ thích nghi với môi trường khí hậu tương đồng tại Qatar.

Thầy trò HLV Cristiano Roland duy trì tập luyện trong 3 ngày liên tiếp, từ 6 - 8.11, trước khi gặp U.17 Fiji vào lúc 18 giờ ngày 9.11 theo giờ địa phương. Sau trận đấu này, đội tuyển sẽ di chuyển đến Doha vào ngày 10.11 để hoàn tất công tác chuẩn bị cho World Cup.

Lấy tốc độ và sự thông minh để khắc phục bất lợi thể hình

Một trong những bài toán lớn nhất của đội tuyển U.17 Việt Nam tại World Cup là sự chênh lệch về thể hình và thể lực so với các đối thủ. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt phải đối mặt với những thử thách đến từ U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali.

Trước khi lên đường sang UAE, HLV Cristiano Roland đã chia sẻ về định hướng chiến thuật của đội tuyển. Nhà cầm quân người Brazil thẳng thắn nhìn nhận thể hình và sức mạnh là những hạn chế mà các cầu thủ Việt Nam phải đối mặt, nhưng cho rằng đội vẫn có những ưu điểm riêng để tạo ra sự khác biệt.

U.17 Việt Nam quyết vượt vòng bảng World Cup, HLV Roland tiết lộ chiến thuật đặc biệt

"Thể hình và thể trạng thực sự là một bất lợi của cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam có những điểm mạnh là tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Để bù đắp hạn chế về thể hình, chúng tôi hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh và đưa ra quyết định dứt khoát, nhằm hạn chế tối đa những tình huống phải tranh chấp tay đôi về sức mạnh", HLV Roland chia sẻ.

HLV Roland sẽ phải giải bài toán thể hình ở World Cup ẢNH: VFF

Bên cạnh đó, ban huấn luyện đặc biệt chú trọng khả năng di chuyển và kiểm soát không gian khi không có bóng. Khi giành lại quyền kiểm soát, đội tuyển phải tận dụng tốc độ để chuyển trạng thái, khai thác những khoảng trống trước khi đối phương kịp tổ chức lại đội hình.

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh: "Toàn đội cần thực hiện tốt các yêu cầu di chuyển và kiểm soát không gian khi không có bóng. Khi giành được bóng, các cầu thủ phải biết phát huy tối đa lợi thế về tốc độ".

HLV Cristiano Roland cho rằng đây là những yếu tố quan trọng trong cách chơi mà ban huấn luyện đang xây dựng. Việc lựa chọn U.17 Fiji làm đối thủ giao hữu cũng nhằm giúp các cầu thủ kiểm nghiệm những phương án đã được tập luyện, đồng thời thích nghi với các đội bóng có đặc điểm thi đấu tương đồng đối thủ tại World Cup.

Không chỉ trận đấu với Fiji, các cuộc cọ xát trong nước trước đó cũng đóng vai trò quan trọng. Đội tuyển U.17 Việt Nam đã được thi đấu với những đối thủ lớn tuổi hơn, qua đó làm quen với cường độ cao và áp lực tranh chấp.

Đội trưởng Đăng Khoa thừa nhận những trận đấu như vậy mang đến nhiều khó khăn, nhưng cũng giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm. Khi tìm hiểu U.17 Bỉ qua các đoạn video, Đăng Khoa nhận thấy đối thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, đồng thời vượt trội về thể hình và thể lực.

Đội trưởng Đăng Khoa cho biết toàn đội đang có thể trạng tốt ẢNH: VFF

"Chúng tôi đã xem được một số video của đội tuyển U.17 Bỉ. Tôi thấy họ có nền tảng kỹ thuật tốt, thể lực và thể hình vượt trội hơn so với chúng ta", Đăng Khoa nhận xét.

Những đánh giá này phần nào cho thấy tính thực tế trong phương án chiến thuật mà HLV Cristiano Roland lựa chọn. Trước những đối thủ cao lớn, khả năng tổ chức lối chơi, di chuyển không bóng và xử lý nhanh có thể trở thành yếu tố quan trọng để U.17 Việt Nam hạn chế bất lợi.

U.17 Việt Nam quyết vượt vòng bảng, cuộc cạnh tranh 21 suất dự World Cup

Bên cạnh việc hoàn thiện chiến thuật, đội tuyển U.17 Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn sàng lọc lực lượng cuối cùng.

Theo HLV Cristiano Roland, danh sách tập trung ban đầu có 28 cầu thủ, nhưng chỉ 25 người được lựa chọn tham gia chuyến tập huấn tại UAE. Trong khi đó, mỗi đội chỉ được đăng ký 21 cầu thủ chính thức tại World Cup. Điều này đồng nghĩa ban huấn luyện phải tiếp tục đánh giá và lựa chọn những gương mặt phù hợp nhất trước khi bước vào giải đấu.

Sau 7 tuần chuẩn bị, HLV Roland đánh giá các cầu thủ đã đáp ứng những yêu cầu ban đầu về cường độ thi đấu, thể trạng và khả năng tiếp thu chiến thuật. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quá trình chuẩn bị chưa kết thúc, bởi toàn đội vẫn cần tiếp tục cải thiện để đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào trận ra quân.

Nhà cầm quân người Brazil cũng cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá để lựa chọn 21 gương mặt phù hợp nhất. Những cầu thủ không có tên trong danh sách cuối cùng vẫn được động viên tiếp tục nỗ lực, hướng tới các đợt tập trung tiếp theo.

Trong khi ban huấn luyện thận trọng với từng bước chuẩn bị, các cầu thủ trẻ Việt Nam lại thể hiện quyết tâm rất lớn. Đội trưởng Đăng Khoa khẳng định mục tiêu của toàn đội là vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể tại World Cup U.17 2026.

"Mục tiêu của toàn đội trước mắt là vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể. Tôi cảm thấy cường độ tập luyện và thể trạng hiện tại của các đồng đội đang rất tốt. Toàn đội đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi tham gia giải", Đăng Khoa chia sẻ.

Với cá nhân Đăng Khoa, việc được góp mặt tại World Cup không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm và cơ hội để trưởng thành. Cầu thủ này cũng cho biết HLV Cristiano Roland thường xuyên động viên các học trò giữ tâm lý thoải mái, chủ động trao đổi với ban huấn luyện khi gặp khó khăn.

Lịch thi đấu tại World Cup của U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Trước khát vọng của các học trò, HLV Cristiano Roland bày tỏ sự hài lòng. Ông cho rằng tinh thần quyết tâm là tín hiệu tích cực, thể hiện sự nghiêm túc của toàn đội trong quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Brazil cũng nhấn mạnh U.17 Việt Nam phải tập trung giải quyết từng trận đấu, thay vì nghĩ quá xa đến những kịch bản ở vòng đấu tiếp theo.

"Tôi rất vui khi thấy các cầu thủ có tham vọng và khát khao lớn như vậy. Điều đó cho thấy tinh thần tập thể mạnh mẽ và sự nghiêm túc của các em trong quá trình tập luyện. Về chiến lược, chúng tôi xác định mỗi trận đấu đều có ý nghĩa như một trận chung kết. Toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận một, nỗ lực hết sức ở từng thời điểm để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra", HLV Roland nhấn mạnh.

Thậm chí, khi được hỏi về khả năng đối đầu U.17 Brazil, đội bóng quê hương ông, nếu U.17 Việt Nam tiến sâu, HLV Roland cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện tại vẫn là chuẩn bị tốt nhất cho 3 trận đấu vòng bảng.

Với đội tuyển U.17 Việt Nam, World Cup 2026 không chỉ là cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà còn là dịp kiểm chứng sự trưởng thành của một thế hệ cầu thủ trẻ. Trận giao hữu với U.17 Fiji ngày 9.11 sẽ là bài kiểm tra cuối cùng trước khi thầy trò HLV Cristiano Roland lên đường sang Qatar.

Trong bối cảnh các đối thủ sở hữu nhiều lợi thế về thể hình và sức mạnh, lối chơi thông minh, tốc độ cùng khả năng xử lý bóng nhanh chính là những yếu tố mà ban huấn luyện kỳ vọng sẽ giúp U.17 Việt Nam tạo ra sự khác biệt và hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng.