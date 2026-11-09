Gương mặt Việt kiều mới toanh của U.19 Việt Nam là ai?

Có mẹ là người Việt Nam

Trong danh sách 23 cầu thủ U.19 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho giải quốc tế Panda Cup 2026, Thomas Mai Veeren là một trong những cái tên thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Tiền vệ sinh năm 2008 có tên tiếng Việt là Mai Công Thành. Anh sinh ra tại Hà Lan, có mẹ là người Việt Nam, còn bố là người Hà Lan gốc Indonesia.

Hiện tại, Thomas Mai Veeren đang thuộc biên chế USL Dunkerque - đội bóng đang thi đấu tại giải Ligue 2 (Pháp). Được rèn luyện từ nhỏ tại môi trường bóng đá châu Âu, cầu thủ này được đánh giá cao nhờ nền tảng kỹ thuật cơ bản vững vàng, tư duy chơi bóng hiện đại.

Thomas Mai Veeren có cơ hội được thể hiện trong cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam ẢNH: INSTAGRAM NV

Đây không phải lần đầu tiên cái tên Thomas Mai Veeren xuất hiện ở các cấp độ tuyển trẻ quốc gia. Trước đó, tiền vệ sinh năm 2008 từng được HLV Cristiano Roland gọi lên tập trung cùng U.17 Việt Nam để chuẩn bị cho chiến dịch vòng chung kết U.17 châu Á 2025.

Mặc dù không có trong danh sách cuối cùng ở thời điểm đó, nhưng Thomas vẫn được bộ phận tuyển trạch của bóng đá Việt Nam theo sát. Việc được ban huấn luyện U.19 Việt Nam trao cơ hội cho thấy cầu thủ Việt kiều này vẫn có dư địa khả năng phát triển.

Bài kiểm tra chất lượng tại Panda Cup 2026

Ở đợt tập trung bắt đầu từ ngày 5.11, Thomas Mai Veeren nằm trong nhóm 9 tiền vệ được lựa chọn. Bên cạnh đó, lực lượng U.19 Việt Nam lần này còn có một gương mặt Việt kiều khác là tiền đạo Antonio Moric (CLB NK Trnje, Croatia). Cùng với bộ khung từng chinh chiến tại vòng loại U.20 châu Á 2027 và các nhân tố trẻ ở độ tuổi 16 - 17, U.19 Việt Nam sang Thành Đô (Trung Quốc) tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026.

Tại giải đấu này, Thomas Mai Veeren và các đồng đội sẽ trải qua ba trận đấu chất lượng, lần lượt gặp chủ nhà U.19 Trung Quốc (ngày 11.11), U.19 Hàn Quốc (ngày 14.11) và U.19 Tajikistan (ngày 17.11). Màn chạm trán với các đối thủ mạnh ở châu lục sẽ là "bài test" chất lượng để HLV Hoàng Anh Tuấn kiểm chứng năng lực thích ứng của tiền vệ sinh năm 2008, mở ra cơ hội để anh khẳng định vị trí trong kế hoạch phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.