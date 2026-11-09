Lịch thi đấu U.19 Việt Nam mới nhất: So tài Hàn Quốc, Trung Quốc và Tajikistan

U.19 Việt Nam có 'tướng' mới

U.19 Việt Nam bắt đầu tập trung tập luyện từ ngày 5.11, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, do thời điểm hội quân trùng với lịch thi đấu của các giải bóng đá trong nước, nhiều CLB và trung tâm đào tạo chưa thể bố trí lực lượng tốt nhất cho đội tuyển.

Trên cơ sở đó, ban huấn luyện đã quyết định trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có các gương mặt mới ở độ tuổi 16, 17 tham gia chuyến thi đấu tại Trung Quốc. 3 gương mặt từng được triệu tập vào đội tuyển U.16 Việt Nam sang Trung Quốc giao hữu, gồm thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh.

U.19 Việt Nam (áo xanh) bước vào hành trình mới ẢNH: VFF

Bên cạnh đó, 10 cầu thủ từng có tên trong danh sách U.20 Việt Nam tham dự vòng loại U.20 châu Á 2027 cũng góp mặt, gồm: Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.

Những con số này cho thấy lực lượng U.19 Việt Nam được xây dựng với sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có cơ hội tiếp cận môi trường đội tuyển ở những cấp độ trẻ khác nhau và những gương mặt mới đang được trao cơ hội khẳng định mình. Đây cũng là cơ sở để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá, sàng lọc và mở rộng nguồn cầu thủ cho các đội tuyển trẻ quốc gia.

Bài học giá trị

Theo lịch thi đấu, CFA Team China 2026 diễn ra từ ngày 11.11 đến 17.11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển gồm Việt Nam, chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.

Việc được thử sức ở một giải đấu quốc tế với sự góp mặt của những đội tuyển trẻ có chất lượng như Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan sẽ là trải nghiệm bổ ích đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá năng lực, khả năng thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế, đồng thời tiếp tục rà soát và phát triển nguồn lực kế cận, chuẩn bị lực lượng cho những nhiệm vụ dài hạn của bóng đá Việt Nam.