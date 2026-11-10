Vị trí 'bí ẩn' nhất U.23 Việt Nam: Ông Kim ngóng người tài, đáp án nằm ở...

Tuyến giữa mong manh của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ bắt đầu chu kỳ mới vào tháng này, khi lứa 2005-2007 chính thức bước lên khoác áo tuyển, khởi đầu cho hành trình giải trẻ khốc liệt nhưng cũng đầy hứa hẹn trong 2 năm tới. Điểm khởi đầu hành trình là màn so tài U.23 Thái Lan (10.11), U.23 Singapore (12.11) và U.23 Qatar (14.11) tại giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai.

Cả hai đầu cán cân đội hình, HLV Kim Sang-sik cùng ông Đinh Hồng Vinh đã có những gương mặt triển vọng.

Quang Kiệt (phải) và Gia Bảo đều giàu tiềm năng ẢNH: VFF

Khung gỗ có thủ môn Văn Bình, người từng tỏa sáng khi được ông Kim trao cơ hội bắt chính trong trận gặp U.23 Hàn Quốc (tranh hạng ba U.23 châu Á 2026). Hàng thủ có Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng từng đá giải U.23 châu Á 2024 khi 19 tuổi, bên cạnh trung vệ Quang Kiệt dù sinh năm 2007 nhưng đã khoác áo đội tuyển Việt Nam, đoạt ngôi vương ASEAN Cup 2026.

Trên hàng công, hàng loạt hảo thủ sót lại của lứa trước như Lê Phát, Văn Thuận hợp cùng những Việt kiều trẻ Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa... sẽ tạo nên tuyến tiền đạo giàu ý tưởng, kết hợp giữa thể hình, sức rướn, tố chất kỹ thuật với tư duy táo bạo.

Tuy nhiên, tuyến giữa U.23 Việt Nam lại không dư dả nhân tài như vậy. Sau khi tiền vệ Thành Trung rời tuyển vì chấn thương, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ không có một "ông chủ tuyến giữa" đúng nghĩa ở giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai.

HLV Đinh Hồng Vinh đứng trước bài toán nhào nặn tuyến giữa ẢNH: VFF

Bá Đạt (CAND), Long Vũ (SLNA), Xuân Trường, Trọng Tuấn (Hưng Yên) hay Quang Duyệt (Đà Nẵng) đều là những gương mặt còn xa lạ. Ông Đinh Hồng Vinh sẽ phải xây dựng một tuyến tiền vệ hoàn toàn mới, với triển vọng thành công còn bỏ ngỏ do hầu hết học trò chưa từng khoác áo U.23, hay tạo nên tiếng vang ở các giải lớn trước đây.

Tìm kiếm người tài

Dù đá với sơ đồ 3 trung vệ, 4 hậu vệ, chọn cách chơi thiên về kiểm soát áp đặt hay phòng ngự phản công, cốt lõi của U.23 Việt Nam vẫn phải vận hành trên đôi chân và khối óc của những tiền vệ giỏi.

Tiền vệ thường không in dấu giày trực tiếp vào khâu tấn công hay phòng ngự, nhưng là cầu nối tạo nên tổng thể lối chơi ổn định: giữ nhịp thi đấu, đánh chặn, triển khai lối chơi và tạo nên những pha đập nhả, phối hợp nhằm xô lệch cự ly đội hình đối thủ.

U.23 Việt Nam từng vô địch U.23 Đông Nam Á và đoạt hạng ba U.23 châu Á với những hạt nhân tuyến giữa xuất sắc: Thái Sơn, Xuân Bắc chạy bao sân để bọc lót, hỗ trợ phòng ngự lẫn cầm bóng "chia bài", hay Quốc Cường kiểm soát nhịp chơi đĩnh đạc, có khả năng phân phối bóng và sút xa tốt. Chỉ khi có những tiền vệ biết chọn vị trí, giữ nhịp chơi thông minh và chạy không dưới 10 km/trận, U.23 Việt Nam mới giữ được triết lý chơi cân bằng.

Đức Vinh trong màu áo SLNA ẢNH: SLNA

Trong số những tiền vệ ở ngưỡng U.23, ông Kim có tiền vệ Việt kiều Thành Trung là nhân tố gần nhất với tiêu chuẩn "toàn năng". Tiền vệ 21 tuổi được đào tạo bài bản ở Bulgaria, sau đó trở về Việt Nam khoác áo Ninh Bình hồi giữa năm 2025. Sau giai đoạn đầu chật vật vì chưa thích ứng được với môi trường mới, Thành Trung đã tiến bộ. Dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm, Việt kiều sinh năm 2005 được khuyến khích xử lý nhanh gọn và luân chuyển bóng tự tin hơn, xâm nhập vòng cấm tạo khác biệt. Trong những trận Hoàng Đức vắng mặt, Thành Trung đã làm tốt khâu cầm nhịp, với 2 kiến tạo từ đầu giải.

Nếu Thành Trung có tư duy rất "tây", Quang Vinh (SLNA) lại nổi trội nhờ khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng. Quang Vinh sút xa tốt, mạnh dạn cầm bóng và không ngại sáng tạo trong không gian hẹp, thay vì chọn phương án an toàn. Cũng giống Williams Minh Hoàng hay Đăng Khoa, Quang Vinh được ông Kim đôn thẳng lên đội tuyển Việt Nam dù chưa từng huấn luyện trực tiếp tại U.23. Tại buổi tập gần nhất, Vinh được ông Kim dặn dò cách di chuyển, nhận bóng và kiến thiết để phát triển bóng. Đây là hạt giống tiềm năng đang chờ nảy nở.

Ngoài ra, Abdel-Amine Trần Đức Vinh (SLNA) cũng là giải pháp tiềm năng. Việt kiều Pháp được HLV Văn Sỹ Sơn khen tinh tế hơn cả Đình Bắc đã khẳng định năng lực mùa này, khi anh tạo đột biến và dẫn dắt lối chơi tốt, giúp SLNA lọt vào tốp 3 sau 7 vòng. Đức Vinh có thể đá ở cả trung tâm, cánh lẫn dâng cao đá như hộ công, với tư duy hiện đại nhờ ăn tập tại Pháp.

Cả Quang Vinh, Đức Vinh hay Thành Trung đều không hiện diện ở U.23 Việt Nam giải này, nhưng với tiềm năng sẵn có, "ngọc quý" đã sẵn sàng chờ ngày mài giũa.

Còn trong 3 trận tới tại Gia Lai, ông Đinh Hồng Vinh sẽ thay HLV Kim "đãi cát tìm vàng" để phác thảo bước đầu bức tranh tuyến giữa.