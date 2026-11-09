V-League sắp có HLV thứ hai mất việc

HLV Kewell có nguy cơ chia tay V-League

Thất bại 1-2 trước HAGL ở vòng 7 đã đẩy CLB Hà Nội rơi vào vực sâu khủng hoảng. Dưới bàn tay chèo lái của HLV Harry Kewell, đội bóng từng 6 lần lên ngôi đã thua tới 4 trận từ đầu giải, trôi dạt xuống hạng 9. Đây là một trong những mùa giải khởi đầu kém nhất của CLB Hà Nội, kể từ khi bước lên V-League 18 năm trước.

Cuộc khủng hoảng của CLB Hà Nội diễn ra ngay từ chặng khởi đầu, khi học trò của HLV Kewell bại trận trước CLB Công an TP.HCM ở vòng mở màn, rồi thua đậm 1-4 trước SLNA trên sân nhà. Tham vọng tiến xa tại Cúp quốc gia cũng đổ vỡ, khi Hà Nội bị Đà Nẵng loại trên chấm luân lưu ở vòng loại.

Tương lai HLV Kewell bị đặt lên bàn cân ẢNH: CLB HÀ NỘI

Cũng giống mùa trước, CLB Hà Nội chỉ còn một đấu trường để phấn đấu. Mà ở đấu trường ấy, đại diện thủ đô cũng đang loay hoay. Học trò HLV Kewell kém ngôi đầu 7 điểm, nhưng chỉ hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 5 điểm. CLB Hà Nội đã thắng những đội rất mạnh như Ninh Bình hay Công an Hà Nội, song lại thua Đà Nẵng và HAGL.

Sau gần một năm huấn luyện, HLV Kewell không tạo nên được diện mạo kỷ luật, chặt chẽ cho CLB Hà Nội. Thời gian đầu, nhà cầm quân người Úc áp đặt lối đá cường độ cao, luân chuyển bóng tốc độ, liên tục, đòi hỏi khối lượng vận động lớn. Triết lý mới mẻ, cộng với hiệu ứng thay "tướng" giúp Kewell vực dậy CLB Hà Nội từ giữa bảng lên nhóm đầu ở giai đoạn giữa mùa trước. Tuy nhiên, đến cuối mùa, rạn nứt xuất hiện khi Kewell không còn... mới. Cựu vương V-League kéo dài chuỗi ngày buồn từ cuối mùa 2025-2026 đến đầu mùa này, với lối đá nhạt nhòa, thiếu ý tưởng và dứt điểm kém sắc sảo.

"Mục tiêu của CLB Hà Nội luôn là đạt thành tích tốt nhất ở mọi đấu trường", trợ lý Trần Trọng Bình chia sẻ. Dù vậy, Văn Quyết cùng đồng đội đang giảm "chuẩn" thành tích theo từng năm, khi chỉ còn đứng chơi vơi ngoài tốp 3 và thường xuyên bị loại sớm ở những giải cúp.

Khó cho HLV Kewell

HLV Kewell có trách nhiệm trong đà trượt dốc của CLB Hà Nội. Ông không xây dựng được lối chơi có đường nét, đồng thời tuyển ngoại binh không tốt khi cả 3 tân binh Kewell "chấm" ở mùa này đều thất bại. So với những HLV từng bị Hà Nội sa thải như Lê Đức Tuấn, Makoto Teguramori hay Bozidar Bandovic, thành tích Kewell không tốt hơn.

CLB Hà Nội (áo tím) thắng đội lớn nhưng thua... đội yếu hơn ẢNH: MINH TÚ

Ban đầu, CLB Hà Nội ưu tiên duy trì sự ổn định đến hết năm, rồi tính toán lại ban huấn luyện trước giai đoạn V-League nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia và Tết nguyên đán (tháng 1, 2.2027). Thế nhưng, do Asian Cup 2027 bị hoãn, V-League sẽ đá liên tục từ nay đến tháng 2.2027. Giai đoạn trung tuần tháng 11 hiện tại là sẽ là quãng nghỉ duy nhất của giải.

Do đó, cựu vương V-League đang cân nhắc chiếc ghế của Kewell ngay từ bây giờ, trong bối cảnh nhà cầm quân người Úc có lẽ không còn kiểm soát được tình hình. Một số ứng viên đã được đồn đoán, như ông Gong Oh-kyun, HLV Hàn Quốc từng dẫn dắt U.23 Việt Nam năm 2022 (đưa đội vào tứ kết U.23 châu Á 2022) và CLB Công an Hà Nội.

Sau cuộc chia tay của Thể Công Viettel với ông Velizar Popov, V-League chuẩn bị chứng kiến thêm một biến động lớn nữa của ứng viên vô địch.

Dù vậy, với CLB Hà Nội, thay HLV (nếu có) chỉ là giải pháp tạm thời, tạo ra hưng phấn trong giai đoạn đầu. Từ năm 2021 đến nay, cựu vương V-League đã thay 11 lượt HLV, nhưng chỉ giành 3 danh hiệu.

3 năm qua, CLB Hà Nội trắng tay ở mọi đấu trường, không còn cạnh tranh được vé dự Cúp châu Á. Thậm chí, đội Hà Nội chỉ đá 1 trận chung kết duy nhất từ năm 2024 đến giờ.

CLB Hà Nội đang gặp vấn đề trong khâu xây dựng lực lượng (tuyển mộ cầu thủ, tạo lối chơi, kế thừa) lẫn quản trị con người, mà chỉ khi thay đổi được từ trong gốc rễ, đại điện thủ đô mới có cơ hội vươn lên.

Còn không, có lẽ thay Kewell hay không cũng vậy.