HLV Kim Sang-sik quyết thắng Đài Loan và Kyrgyzstan, khen Đình Bắc 'có ý chí mạnh mẽ'

HLV Kim Sang-sik: 'Rất khó chọn đội hình ở đợt tập trung này'

Đội tuyển Việt Nam bước vào loạt trận giao hữu tháng 11 với diện mạo hoàn toàn mới. Do Asian Cup 2027 lùi đến tháng 12 năm sau, HLV Kim Sang-sik cùng học trò sẽ có 10 tháng không tham gia giải đấu chính thức nào.

Nhà cầm quân Hàn Quốc tận dụng hai trận giao hữu với Đài Loan (11.11) và Kyrgyzstan (17.11) để thử nghiệm hàng loạt nhân tố mới, trong đó, có nhiều gương mặt lần đầu lên tuyển như Nguyễn Thái Quốc Cường, Olaha Mạnh Đức, Lương Chí Khải, Nguyễn Quang Vinh.

Ngày mai (11.11), đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân ở giải giao hữu tam hùng, gặp Đài Loan trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Ở buổi họp báo hôm nay (10.11), HLV Kim Sang-sik khởi đầu bằng lời cảm ơn gửi đến phóng viên báo chí vì đã có mặt tại Ninh Bình dù thời tiết ngoài miền Bắc trở lạnh.

HLV Kim Sang-sik tự tin vào mục tiêu toàn thắng ẢNH: MINH TÚ

"Sau nhiều tháng, đội tuyển Việt Nam trở lại sân Thiên Trường. Tôi hạnh phúc và chờ đợi những trận đấu tới", HLV Kim Sang-sik khẳng định. "Hai trận tới gặp Đài Loan và Kyrgyzstan là những trận cuối của Việt Nam trong năm 2027. Toàn đội sẽ nỗ lực thắng để mang đến niềm vui cho người hâm mộ".

Ở đợt tập trung này, một nửa đội hình HLV Kim Sang-sik gọi lên tuyển là các nhân tố 23 tuổi trở xuống. Nhà cầm quân Hàn Quốc khẳng định việc chọn lọc cầu thủ "rất khó khăn". Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son, Tiến Anh... đều không có tên, khi muốn tranh thủ quãng nghỉ để hồi phục.

"Nhiều cầu thủ chấn thương, quá tải khi ra sân tại V-League nên việc lựa chọn nhân sự càng khó hơn", ông Kim lý giải.

Tiếc nuối khi Asian Cup 2027 bị hoãn

Tuy nhiên, đợt tập trung này vẫn có một số trụ cột, trong đó nổi bật là Đình Bắc, Thành Chung hay Lê Giang Patrik. Trong đó, Đình Bắc đã cày ải liên tục từ đầu mùa trước, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

"Đình Bắc ra sân với mật độ rất dày thời gian qua. Dù vậy, cậu ấy còn trẻ, có ý chí thi đấu mạnh mẽ. Tôi tin Bắc sẽ chơi tốt ở hai trận tới", HLV Kim Sang-sik đặt kỳ vọng vào học trò.

Theo ông Kim, việc Asian Cup bị hoãn từ tháng 1 sang tháng 12.2027 mang đến cảm giác nuối tiếc, nhưng đội tuyển Việt Nam phải tiếp tục chuẩn bị và kiên trì với kế hoạch nâng tầm lối chơi.

"Tôi tiếc khi Asian Cup 2027 bị hoãn lại một năm. Không chỉ tôi, mà các cầu thủ cũng rất tiếc. Chúng tôi phải chấp nhận, tiếp tục cố gắng và chơi hay hai trận tới. Đó là mục tiêu duy nhất của đội tuyển Việt Nam", HLV Kim Sang-sik khẳng định.