Thành Chung nói cực hay về tấm băng đội trưởng và các tân binh, quả quyết: ‘Việt Nam quyết thắng’

Lần đầu đeo băng đội trưởng của Thành Chung

Đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 11 đánh dấu cột mốc đặc biệt của trung vệ Nguyễn Thành Chung.

Cầu thủ sinh năm 1997 là một trong số ít trụ cột còn sót lại ở đợt hội quân này, bên cạnh thủ môn Lê Giang Patrik và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Dù để nhiều ngôi sao nghỉ ngơi, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn gọi một số cựu binh lên tuyển để dẫn dắt các cầu thủ mới, phần lớn được đôn lên từ U.23 Việt Nam.

Thành Chung cũng được HLV Kim Sang-sik tín nhiệm giao tấm băng đội trưởng. Trung vệ của Hà Nội là "cánh tay nối dài" giúp ông Kim quản lý đội và thúc đẩy tinh thần của dàn cầu thủ mới.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung ẢNH: MINH TÚ

"Việc đeo băng đội trưởng không phải áp lực, mà là vinh dự", Thành Chung trả lời câu hỏi liệu gặp sức ép với vai trò mới hay không. "Trước đó, tôi từng đá dưới nhiều đời đội trưởng rồi. Tôi cảm ơn HLV và đồng đội đã tin tưởng giao trọng trách này. Tôi sẽ thôi thúc, động viên toàn đội trong buổi tập và trận đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".

Thành Chung có 8 năm khoác áo đội tuyển Việt Nam, từng vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026. Trung vệ 29 tuổi là nhân tố chủ chốt, đá trung tâm trong hàng thủ ba người. Thành Chung có chiều cao tốt, sở hữu khả năng phán đoán tình huống và bọc lót thuộc hàng tốt nhất trong các trung vệ Việt Nam hiện nay.

'Nhiệt huyết ánh lên trong đôi mắt tân binh'

Ở đợt hội quân tháng 11, Thành Chung sẽ cùng những hậu vệ mới, trong đó nổi bật có tài năng trẻ Đức Anh (Hà Nội) và Việt kiều Lương Chí Khải (Thể Công Viettel).

HLV Kim Sang-sik muốn xây dựng hệ thống phòng ngự hoàn toàn mới, nhưng vai trò của Thành Chung không thay đổi. Trung vệ của Hà Nội vẫn là thủ lĩnh, có nhiệm vụ bao quát, bọc lót cho đồng đội và tham gia tấn công ở các pha bóng cố định.

"Tôi và toàn đội hướng tới mục tiêu chiến thắng và tích lũy trải nghiệm. Đó là bởi, đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ. Giải đấu là cơ hội thử nghiệm thú vị để các nhân tố mới học hỏi. Cả đội sẽ cố gắng hoàn thiện đội hình, lối chơi và đạt mục tiêu cao nhất.

Các cầu thủ mới đang hòa nhập với lực lượng cũ, tạo ra sự hòa nhập tích cực. Việc được lên đội tuyển là vinh dự với bất cứ ai. Tôi nhìn thấy nhiệt huyết ánh lên từ trong đôi mắt, bước chạy của các cầu thủ. Ra sân là phải thắng", Thành Chung tự tin khẳng định.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt so tài Đài Loan (11.11) và Kyrgyzstan (17.11) trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình. Đợt hội quân này là cơ hội để ông Kim đánh giá năng lực nhân tố mới và xây dựng đội hình có chiều sâu, sẵn sàng đấu các giải lớn trong năm 2027.