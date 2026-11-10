HLV U.23 Thái Lan buồn vì thua đậm: 'Sẽ cố gắng đạt tới trình độ U.23 Việt Nam’

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul trong buổi họp báo sau trận thua U.23 Việt Nam ảnh: Độc Lập

U.23 Thái Lan có nhiều cầu thủ mới

Tối 10.11, đội tuyển U.23 Thái Lan đã mở màn giải giao hữu bóng đá quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 trong thất vọng, khi để thua đậm 0-3 trước U.23 Việt Nam. Minh Tâm lập cú đúp và Williams Minh Hoàng ghi bàn ấn định chiến thắng từ quả 11 m phút 87.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ: "Kết quả trận đấu thực sự không phải là điều mà chúng tôi mong muốn. Tuy nhiên, điều tôi có thể thấy rõ trong trận đấu này là các cầu thủ U.23 Thái Lan đã luôn nỗ lực và cố gắng hết mình.

Tất cả mọi người đều cố gắng tạo ra các cơ hội trong trận đấu, từ khâu tấn công cho đến phòng ngự, cùng nhau hỗ trợ thi đấu. Nhìn chung thì tôi thấy ở mức chấp nhận được, nhưng toàn đội vẫn cần làm tốt hơn nữa".

Minh Tâm có cú đúp bằng đầu vào lưới U.23 Thái Lan ảnh: Độc Lập

Tiếp đó, HLV từng cùng U.23 Thái Lan giành HCB tại SEA Games 33 ở Bangkok cho biết thêm: "Khó để đánh giá phong độ của các cầu thủ vì tôi vừa mới gặp họ và chỉ đánh giá được một phần thôi. Phần lớn cầu thủ U.23 Thái Lan chỉ lần đầu tiên tập trung.

Điều khiến tôi tự hào là tất cả đội bóng đều có tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Tôi tin rằng họ đã sẵn sàng về mặt tinh thần. Nếu có thêm thời gian chuẩn bị trong những đợt tập trung tới, tôi tin chắc nhiều cầu thủ trẻ sẽ còn tiến bộ và phát triển hơn nữa".

U.23 Việt Nam mở màn ấn tượng tại Pleiku Arena ảnh: Độc Lập

"Dù sao đây cũng là cơ hội rất tốt cho U.23 Thái Lan khi được chạm trán với U23 Việt Nam. Chúng tôi có cơ hội học hỏi từ đối thủ, giúp chúng tôi nhận ra mình đang ở đâu để chuẩn bị cho các giải đấu tương lai như SEA Games hay các giải đấu khác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển để các cầu thủ hiện tại đạt đến cấp độ tương đương với U.23 Việt Nam", HLV Thawatchai Damrong-Ongtraku nói.