    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Xếp hạng Gia Lai Cup mới nhất: U.23 Việt Nam xuất sắc đứng đầu, Qatar tốp 2 còn Thái Lan thế nào?

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang

    Sau ngày thi đấu đầu tiên (10.11), U.23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu, chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng ấn tượng trước Thái Lan.

    Ở trận mở màn diễn ra vào buổi chiều, U.23 Qatar bất ngờ bị U.23 Singapore cầm chân với tỷ số hòa 0-0. Dù chiếm ưu thế rõ rệt trong hiệp 1, các cầu thủ Tây Á lại thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Bên kia chiến tuyến, thủ môn Muhammad Yazid của U.23 Singapore chơi xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua, giúp đội nhà giữ sạch lưới. 15 phút cuối trận chứng kiến không khí căng thẳng, với nhiều tình huống phạm lỗi và khiêu khích từ cả 2 phía. Chỉ có điều, bàn thắng không xuất hiện.

    Xếp hạng Gia Lai Cup mới nhất: U.23 Việt Nam xuất sắc đứng đầu, Qatar tốp 2 còn Thái Lan thế nào?- Ảnh 1.

    U.23 Qatar (trái) bất ngờ bị Singapore cầm hòa

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    U.23 Việt Nam đại thắng U.23 Thái Lan 3-0: Minh Tâm, Williams Minh Hoàng rực sáng

    Xếp hạng Gia Lai Cup mới nhất: U.23 Việt Nam xuất sắc đứng đầu, Qatar tốp 2 còn Thái Lan thế nào?- Ảnh 2.

    Minh Tâm (18) tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Trong khi đó, ở trận đấu tâm điểm diễn ra vào buổi tối cùng ngày, chủ nhà U.23 Việt Nam đã có màn ra quân như mơ khi đánh bại U.23 Thái Lan với tỷ số đậm 3-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên. 2 cầu thủ đã lập công là Minh Tâm và Williams Minh Hoàng. 

    Bảng xếp hạng Gia Lai VTV Cup 2026 sau lượt trận thứ 1

    1. U.23 Việt Nam: 1 trận, thắng 1, hiệu số +3, 3 điểm.

    2. U.23 Qatar: 1 trận, hòa 1, hiệu số 0, 1 điểm.

    2. U.23 Singapore: 1 trận, hòa 1, hiệu số 0, 1 điểm.

    4. U.23 Thái Lan: 1 trận, thua 1, hiệu số -3, 0 điểm.

    Với lợi thế trọn vẹn 3 điểm cùng hiệu số vượt trội ngay từ lượt trận đầu, U.23 Việt Nam đang nắm trong tay cơ hội lớn để hướng đến ngôi vô địch sân nhà. Thầy trò ban huấn luyện U.23 Việt Nam sẽ có thêm 2 trận đấu còn lại để củng cố vị trí dẫn đầu, lần lượt gặp U.23 Singapore vào ngày 12.11 và khép lại giải bằng cuộc đối đầu U.23 Qatar vào ngày 14.11, cùng diễn ra lúc 19 giờ trên sân Pleiku.

    Ở giải đấu này, 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để phân định thứ hạng. Đội vô địch nhận 100.000 USD, á quân nhận 40.000 USD, hạng ba 20.000 USD.

    Các trận giao hữu quốc tế U23: Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

    Tin liên quan

    U.23 Việt Nam đại thắng U.23 Thái Lan 3-0: Minh Tâm ghi cú đúp, Minh Hoàng lập công từ phạt đền

    U.23 Việt Nam đại thắng U.23 Thái Lan 3-0: Minh Tâm ghi cú đúp, Minh Hoàng lập công từ phạt đền

    Minh Tâm lập cú đúp bằng đầu, Williams Hoàng Minh ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp đội tuyển U.23 Việt Nam đánh bại đội tuyển U.23 Thái Lan 3-0 tại Gia Lai VTV Cup 2026. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có màn ra quân ấn tượng trên sân Pleiku.

    Trận đấu đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

    Gia Lai VTV Cup 2026, U.23 Việt Nam 3-0 U.23 Thái Lan: Chiến thắng đậm tại Pleiku

    Khám phá thêm chủ đề

    U.23 Việt Nam Qatar Thái Lan Singapore GIA LAI CUP

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận