Xếp hạng Gia Lai Cup mới nhất: U.23 Việt Nam xuất sắc đứng đầu, Qatar tốp 2 còn Thái Lan thế nào?

Ở trận mở màn diễn ra vào buổi chiều, U.23 Qatar bất ngờ bị U.23 Singapore cầm chân với tỷ số hòa 0-0. Dù chiếm ưu thế rõ rệt trong hiệp 1, các cầu thủ Tây Á lại thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Bên kia chiến tuyến, thủ môn Muhammad Yazid của U.23 Singapore chơi xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua, giúp đội nhà giữ sạch lưới. 15 phút cuối trận chứng kiến không khí căng thẳng, với nhiều tình huống phạm lỗi và khiêu khích từ cả 2 phía. Chỉ có điều, bàn thắng không xuất hiện.

U.23 Qatar (trái) bất ngờ bị Singapore cầm hòa ẢNH: ĐỘC LẬP

U.23 Việt Nam đại thắng U.23 Thái Lan 3-0: Minh Tâm, Williams Minh Hoàng rực sáng

Minh Tâm (18) tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó, ở trận đấu tâm điểm diễn ra vào buổi tối cùng ngày, chủ nhà U.23 Việt Nam đã có màn ra quân như mơ khi đánh bại U.23 Thái Lan với tỷ số đậm 3-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên. 2 cầu thủ đã lập công là Minh Tâm và Williams Minh Hoàng.

Bảng xếp hạng Gia Lai VTV Cup 2026 sau lượt trận thứ 1

1. U.23 Việt Nam: 1 trận, thắng 1, hiệu số +3, 3 điểm.

2. U.23 Qatar: 1 trận, hòa 1, hiệu số 0, 1 điểm.

2. U.23 Singapore: 1 trận, hòa 1, hiệu số 0, 1 điểm.

4. U.23 Thái Lan: 1 trận, thua 1, hiệu số -3, 0 điểm.

Với lợi thế trọn vẹn 3 điểm cùng hiệu số vượt trội ngay từ lượt trận đầu, U.23 Việt Nam đang nắm trong tay cơ hội lớn để hướng đến ngôi vô địch sân nhà. Thầy trò ban huấn luyện U.23 Việt Nam sẽ có thêm 2 trận đấu còn lại để củng cố vị trí dẫn đầu, lần lượt gặp U.23 Singapore vào ngày 12.11 và khép lại giải bằng cuộc đối đầu U.23 Qatar vào ngày 14.11, cùng diễn ra lúc 19 giờ trên sân Pleiku.

Ở giải đấu này, 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để phân định thứ hạng. Đội vô địch nhận 100.000 USD, á quân nhận 40.000 USD, hạng ba 20.000 USD.