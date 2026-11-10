Trực tiếp U.23 Việt Nam vs U.23 Thái Lan: Hấp dẫn đại chiến trên sân Pleiku

Khá lâu rồi sân Pleiku mới sáng đèn chào đón các đội tranh tài ở giải đấu quốc tế hấp dẫn, vì thế người hâm mộ phố núi háo hức với màn so tài giữa U.23 Việt Nam với U.23 Thái Lan.

U.23 Thái Lan mang đến giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 bộ khung giàu tiềm năng từng ghi dấu ấn ở ASIAD 2026 vừa tại Nhật Bản như Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri và Yotsakorn Burapha. Bên cạnh đó là hàng loạt gương mặt mới được kỳ vọng cho tương lai".

U.23 Việt Nam tự tin đấu U.23 Thái Lan ở trận mở màn giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra lúc 19 giờ hôm nay trêm sân Pleiku ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul bày tỏ: "Trận đấu mở màn với U.23 Việt Nam rất đặc biệt với U.23 Thái Lan. Bởi lẽ người hâm mộ 2 nước rất quan tâm đến cuộc chạm trán thú vị này. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức để cống hiến một trận đấu đẹp mắt. Tôi sẽ sử dụng thế hệ cầu thủ mới kết hợp những gương mặt kinh nghiệm, hướng đến vòng loại U.23 châu Á. Mục tiêu của bóng đá Thái Lan là luôn mang đến những khả năng tốt nhất của mình trong mọi giải đấu".

U.23 VN có những sự bổ sung chất lượng với Nguyễn Đức Phú (CLB Công an TP.HCM), Cao Hoàng Minh (HAGL) bên cạnh các gương mặt "kỳ cựu" là Quang Kiệt, Minh Hoàng, Đăng Khoa, Nguyên Hoàng, Văn Bình, Minh Tâm, Gia Bảo…

Chờ đại chiến hấp dẫn U.23 Việt Nam vs U.23 Thái Lan ẢNH: FPT PLAY

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao U.23 Thái Lan với những gương mặt như Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah từng thi đấu tại ASIAD 2026. U.23 Việt am tập trung đánh giá cách đối phương triển khai bóng, phối hợp tấn công, phản ứng sau mất bóng và các tình huống cố định. Điều quan trọng là chuyển những đánh giá đó thành yêu cầu rõ ràng, giúp cầu thủ biết cần làm gì trên sân. Nhóm từng dự ASIAD 2026 hoặc được thử sức ở đội tuyển quốc gia có thể làm điểm tựa về kinh nghiệm cho U.23 Việt Nam, trong khi các cầu thủ mới tạo thêm sự cạnh tranh và lựa chọn cho ban huấn luyện".

Quyết tâm của U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan vì thế hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ trận đấu với nhiều pha bóng đẹp mắt, xứng đáng với kỳ vọng.



