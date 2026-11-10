U.23 Việt Nam đấu U.23 Thái Lan (19 giờ hôm nay, FPT Play, VTV6 phát trực tiếp): Đại chiến ở phố núi

Đội khách đáng gờm

Trong số các đội khách mời thì U.23 Thái Lan đến Gia Lai muộn nhất vào chiều tối 9.11, do phải chờ những cầu thủ thi đấu tại Thai-League. Có thể kể những cái tên như Paripan Wongsa khoác áo CLB Sasisalai, Phongsakorn Sangkasopha chơi cho Ratchaburi FC - đội bóng đang thi đấu ở sân chơi quốc nội và AFC Champions League Elite, Shopee Cup với tần suất 3 ngày/trận… Các cầu thủ trẻ khác như Worawut Noisri, Jehhanafee Mamah, Jittipat Wasungnoen, Soffan Sanron… được đánh giá khá cao về trình độ chuyên môn. Lịch di chuyển gấp rút khiến thầy trò HLV Thawatchai không có buổi tập nào cùng nhau trước khi bước vào trận mở màn với U.23 VN.

U.23 VN tích cực tập luyện, sẵn sàng cho trận ra quân gặp U.23 Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên sẽ là sai lầm nếu cho rằng U.23 Thái Lan đến VN với mục tiêu khiêm tốn. Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh được tổ chức tốt, với bộ khung giàu tiềm năng Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah, Worawut Noisri và Yotsakorn Burapha, từng thi đấu ấn tượng tại ASIAD 2026 với 2 chiến thắng trước Kyrgyzstan và Hồng Kông. Các cầu thủ tài năng và giàu kinh nghiệm này sẽ giúp U.23 Thái Lan duy trì được lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc của mình. Tính cạnh tranh giữa hai nền bóng đá kình địch sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho đội bóng có biệt danh "Voi chiến".

U.23 Việt Nam thiệt quân trước trận gặp Thái Lan, chia tay sao trẻ Thành Trung

Việt kiều trẻ Đăng Khoa (bìa phải)

HLV Thawatchai cho biết: "Trận đấu mở màn với U.23 VN sẽ rất đặc biệt với U.23 Thái Lan. Khán giả hai nước rất quan tâm đến cuộc chạm trán thú vị này. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức để cống hiến một trận đấu đẹp mắt. Tôi sẽ sử dụng thế hệ cầu thủ mới kết hợp những gương mặt kinh nghiệm, hướng đến vòng loại U.23 châu Á. Mục tiêu của bóng đá Thái Lan là luôn mang đến những khả năng tốt nhất của mình trong mọi giải đấu".

Trận đấu bùng nổ

Trước trận đại chiến, U.23 VN cũng chỉ có được một buổi tập với đủ lực lượng. Nguyễn Quang Vinh (SLNA) và Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên) được điều động lên đội tuyển VN. Trần Thành Trung, Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (CLB Hưng Yên) bị đau cũng là mất mát không nhỏ. Tuy nhiên, U.23 VN sẽ nhận những sự bổ sung chất lượng với Nguyễn Đức Phú (CLB Công an TP.HCM) và Cao Hoàng Minh (HAGL). Đặc biệt, người hâm mộ rất nóng lòng chứng kiến bộ ba cầu thủ CLB Công an TP.HCM là Quang Kiệt, Minh Hoàng, Đăng Khoa thi đấu trong màu áo U.23 VN, bên cạnh những Nguyên Hoàng, Văn Bình, Minh Tâm, Gia Bảo…

HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò

Với bộ khung từng thi đấu tại ASIAD 2026 và khoác áo đội tuyển VN, U.23 VN được kỳ vọng có trận đấu bùng nổ với U.23 Thái Lan ngày khai mạc. HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao U.23 Thái Lan với những gương mặt như Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah từng thi đấu tại ASIAD 2026. U.23 VN tập trung đánh giá cách đối phương triển khai bóng, phối hợp tấn công, phản ứng sau mất bóng và các tình huống cố định. Điều quan trọng là chuyển những đánh giá đó thành yêu cầu rõ ràng, giúp cầu thủ biết cần làm gì trên sân. Nhóm từng dự ASIAD hoặc được thử sức ở đội tuyển quốc gia có thể làm điểm tựa về kinh nghiệm cho U.23 VN, trong khi các cầu thủ mới tạo thêm sự cạnh tranh và lựa chọn cho ban huấn luyện".

Ảnh: FPT PLAY