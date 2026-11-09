U.17 Việt Nam thắng đẹp đối thủ mạnh U.17 Fiji: Sẵn sàng cho World Cup

U.17 Việt Nam thắng thuyết phục tại UAE

Trong trận đấu tập diễn ra chiều 9.11, tại UAE theo giờ địa phương, U.17 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U.17 Fiji.

Đây là màn tổng duyệt quan trọng trước khi thầy trò HLV Cristiano Roland di chuyển sang Qatar, chuẩn bị tham dự U.17 World Cup 2026.

Hai bàn thắng của U.17 Việt Nam đều được ghi trong hiệp một. Phút 23, Sỹ Bách thoát xuống, thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương, mở tỷ số trận đấu.

U.17 Việt Nam thắng đối thủ cũng dự World Cup ẢNH: VFF

Chỉ một phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực có đường chọc khe thuận lợi để Mạnh Quân băng xuống dứt điểm chéo góc, nhân đôi cách biệt cho U.17 Việt Nam.

Sang hiệp 2, U.17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng tốt, trong khi U.17 Fiji cũng thể hiện khả năng chơi bóng tích cực. Cả hai đội đều tạo được một số cơ hội dứt điểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

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Đáng chú ý, hai đội đã tận dụng trận đấu để thử nghiệm nhân sự và cách vận hành lối chơi. Bên phía U.17 Việt Nam, ngoại trừ vị trí thủ môn, tất cả các cầu thủ đều được trao cơ hội vào sân ở những thời điểm khác nhau.

Theo kế hoạch, chiều mai (10.11), U.17 Việt Nam sẽ di chuyển từ UAE sang Qatar, nơi diễn ra U.17 World Cup 2026.

Thầy trò HLV Cristiano Roland còn 10 ngày để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp U.17 Bỉ, diễn ra ngày 20.11.

