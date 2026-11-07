CLB Công an TP.HCM ngược dòng ngoạn mục, thắng Thể Công Tân Cảng: Vào chung kết bóng chuyền quốc gia

Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của CLB Công an TP.HCM

Sức nóng của trận bán kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 giữa CLB Công an TP.HCM với CLB Thể Công Tân Cảng được đẩy lên cao khi người hâm mộ đến chật kín nhà thi đấu Phú Thọ cổ vũ.

CLB Công an TP.HCM tạo nên màn lội ngược dòng đầy ấn tượng trước CLB Thể Công Tân Cảng ẢNH: HÀ PHƯƠNG

CLB Thể Công Tân Cảng cho thấy mình là khắc tinh của đội Công an TP.HCM khi chơi tự tin, hiệu quả. Đặc biệt ngoại binh người Indonesia Rivan Nurmulki đạt hiệu suất ghi điểm ấn tượng, nhờ đó giúp CLB Thể Công Tân Cảng vượt lên dẫn trước 2-0 với cùng điểm số 25/22.

Người hâm mộ đến chật kín nhà thi đấu Phú Thọ xem trận bán kết giữa CLB Công an TP.HCM với Thể Công Tân Cảng ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Không còn đường lùi, các cầu thủ Công an TP.HCM dồn toàn lực vào ván 3. Phạm Quốc Dư cùng các đồng đội tạo mạch ghi điểm ấn tượng, dẫn điểm xa trước khi giành chiến thắng 25/14, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Đây cũng là ván đấu ban huấn luyện đội Thể Công Tân Cảng cho ngoại binh Rivan Nurmulki ra nghỉ dưỡng sức, Anthony Cherfan vào thay nhưng không có trạng thái tốt.

CLB Thể Công Tân Cảng (áo đỏ) dẫn trước 2-0 nhưng thua ngược đáng tiếc trước CLB Công an TP.HCM ẢNH: HÀ PHƯƠNG





Tâm lý hưng phấn giúp các cầu thủ Công an TP.HCM tiếp tục chơi bùng nổ ở ván 4, từ đó sớm tạo cách biệt 4 điểm (7/3) trước Thể Công Tân Cảng. Các học trò HLV Nguyễn Văn Hạnh duy trì ưu thế, đặc biệt có nhiều pha bám chắn hiệu quả, từ đó giành chiến thắng 25/19, cân bằng tỷ số 2-2, đưa trận đấu vào ván 5 quyết định.

2 đội so kè quyết liệt ở ván 5 trước khi CLB Công an TP.HCM vươn lên tạo cách biệt 3 điểm (9/6) rồi giành chiến thắng với điểm số 15/10, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc với tỷ số 3-2 trước CLB Thể Công Tân Cảng. Thành tích này đưa CLB Công an TP.HCM lần đầu vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Ở trận bán kết diễn ra trước đó, đội đương kim vô địch, CLB Biên Phòng khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 (32/30, 25/13, 26/24) trước CLB Ninh Bình. Kết quả này đưa thầy trò HLV Trần Đình Tiền lần thứ 4 liên tiếp vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia và hướng đến chiến tích lần thứ ba liên tiếp bước lên bục cao nhất.

Các cầu thủ Công an TP.HCM vỡ òa niềm vui đánh bại Thể Công Tân Cảng, lần đầu vào chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trận chung kết giữa CLB Biên Phòng với CLB Công an TP.HCM diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày mai (8.11). Trong khi đó ở cuộc chiến trụ hạng, CLB TP.HCM giành chiến thắng trước CLB Sanest Khánh Hòa, CLB Đà Nẵng vượt qua CLB Hà Nội. Kết quả này khiến CLB Hà Nội và Sanest Khánh Hòa chạm trán ở trận cuối diễn ra ngày mai, đội nào thua sẽ phải xuống hạng.



