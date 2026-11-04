Nhân tố mới hứa hẹn giúp bóng chuyền nữ Hà Nội bùng nổ

Đội tuyển bóng chuyền nữ Hà Nội tự tin với dàn tay đập trẻ

Tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 vừa kết thúc ở Vĩnh Long, CLB Hà Nội Tasco Auto xuất sắc đoạt danh hiệu á quân. Dàn VĐV chủ lực của CLB này sẽ đại diện bóng chuyền nữ thủ đô tranh tài ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Gặp nhiều thách thức từ sự cạnh tranh của các đối thủ nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẵn sàng chinh phục.

Tay đập trẻ Bùi Thị Ánh Thảo (5) là chủ lực trên hàng tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ Hà Nội ẢNH: CLB CUNG CẤP

Khác với giải bóng chuyền nữ quốc gia, tại Đại hội Thể thao toàn quốc, các đơn vị tham dự không được sử dụng ngoại binh, vì thế đội bóng nào sở hữu dàn nội binh chất lượng sẽ chiếm ưu thế. Do đó đội tuyển bóng chuyền nữ Hà Nội tự tin khi có những "hảo thủ" như chuyền hai Nguyễn Khánh Đang, phụ công Lê Thanh Thúy, chủ công Bùi Thị Ánh Thảo.

Bên cạnh các tuyển thủ đã thành danh, đội tuyển bóng chuyền nữ Hà Nội còn cho thấy "nội lực" khi trình làng thêm các gương mặt trẻ như Dương Ngọc Quỳnh Anh (17 tuổi). Đáng tiếc khi Vi Thị Như Quỳnh không thể góp mặt vì do sức khỏe. Để khỏa lấp những khoảng trống, đội tuyển bóng chuyền nữ Hà Nội kịp thời bổ sung 2 tay đập của CLB Hóa chất Đức Giang - Lào Cai là Bùi Hồng Nhung và Nguyễn Thị Kiều Oanh. Nhờ đó HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phần nào an tâm ở bài toán trên hàng công cho đội bóng chuyền nữ thủ đô.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Hà Nội được kỳ vọng đạt thành tích cao ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tại TP.HCM ẢNH: CLB CUNG CẤP

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng nòng cốt lẫn các nhân tố trẻ triển vọng khẳng định quyết tâm lớn của bóng chuyền nữ Hà Nội. Toàn đội hướng đến mục tiêu cạnh tranh thành tích cao nhất dù chịu sự cạnh tranh của các đội rất mạnh khác như Quân đội, Tây Ninh...