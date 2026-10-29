CLB Biên Phòng thắng chật vật Đà Nẵng ở giải bóng chuyền nam quốc gia: Vẫn giữ ngôi đầu bảng

CLB Biên Phòng liên tiếp mắc lỗi

Lượt trận thứ 2 của giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra hôm nay tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) chứng kiến bất ngờ khi CLB Biên Phòng đánh rơi 1 điểm trước CLB Đà Nẵng.

Nguyễn Ngọc Thuân tỏa sáng kịp lúc giúp CLB Biên Phòng giành chiến thắng sít sao trước CLB Đà Nẵng ẢNH: LONG NGUYỄN

Tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng các cầu thủ CLB Biên Phòng không đạt trạng thái thi đấu tốt nhất. Sau chiến thắng 25/21 ở ván 1, các cầu thủ Biên Phòng liên tục mắc lỗi giúp CLB Đà Nẵng liên tiếp giành điểm và lên tinh thần. Nhờ đó đội bóng xếp áp chót trên bảng xếp hạng giành 2 ván thắng liên tiếp với điểm số 25/22, 25/23, vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1 đầy bất ngờ.

Đẳng cấp của Nguyễn Ngọc Thuân thể hiện ở ván 4 giúp CLB Biên Phòng thi đấu bùng nổ ở ván 4, giành chiến thắng 25/18, cân bằng tỷ số 2-2 sau đó giành chiến thắng 15/9 ở ván 5 quyết định, khép lại chiến thắng sít sao 3-2 trước CLB Đà Nẵng.

CLB Biên Phòng thi đấu chật vật trước đội Đà Nẵng ẢNH: LONG NGUYỄN

Với chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng, CLB Biên Phòng chỉ giành được 2 điểm nhưng vẫn giữ vững ngôi đầu với 9 trận toàn thắng (23 điểm). Trong khi đó giành 1 điểm quý giá trước đội đương kim vô địch tiếp thêm động lực cho CLB Đà Nẵng trong cuộc đua trụ hạng.

Cũng trong hôm nay, CLB Thể Công Tân Cảng giành chiến thắng quan trọng với tỷ số 3-1 trước CLB Ninh Bình, nhờ đó giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 19 điểm (6 trận thắng, 3 trận thua). Trận thua trước Thể Công Tân Cảng cũng khiến CLB Ninh Bình mất vị trí thứ 4 về tay CLB Hà Nội bởi đội bóng thủ đô giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Sanest Khánh Hòa.















