CLB Công an TP.HCM thị uy sức mạnh, đánh bại cựu vương giải bóng chuyền quốc gia

CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng áp đảo

Tối 28.10, tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) diễn ra trận khai mạc giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026. Đông đảo người hâm mộ đến dự khán, cổ vũ cho đội chủ nhà Công an TP.HCM đấu với cựu vương Sanest Khánh Hòa.

CLB Công an TP.HCM (áo đỏ) giành chiến thắng áp đảo trước CLB Sanest Khánh Hòa ẢNH: CLB CA TP.HCM

Từng 4 lần vô địch giải bóng chuyền nam quốc gia các năm 2008, 2017, 2020, 2023 nhưng CLB Sanest Khánh Hòa rơi vào khủng hoảng khi hàng loạt trụ cột chia tay đội. Cũng vì thế thầy trò HLV Ngô Văn Kiều xếp ở cuối bảng xếp hạng tại giai đoạn 1 với 6 trận thua, 1 trận thắng và nguy cơ phải rớt hạng.

Đông đảo người hâm mộ đến nhà thi đấu Phú Thọ cổ vũ cho CLB Công an TP.HCM đấu với CLB Sanest Khánh Hòa ở trận khai mạc giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ẢNH: CLB CA TP.HCM

Khó khăn chồng chất với CLB Sanest Khánh Hòa khi phải chạm trán với đội bóng giàu tham vọng ở mùa giải năm nay là CLB Công an TP.HCM. Sau thành tích xếp hạng nhì ở giai đoạn 1, CLB Công an TP.HCM cho thấy quyết tâm rất cao ở giai đoạn 2 và vòng chung kết khi chiêu mộ 2 ngoại binh là Farhan Halim và Morteza Sharifi. Đặc biệt chủ công Morteza Sharifi là thủ quân đội tuyển bóng chuyền nam Iran vừa đoạt HCV tại ASIAD 20 tại Nhật Bản.

CLB Công an TP.HCM khởi đầu ấn tượng ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ẢNH: CLB CA TP.HCM

Cũng vì thế không bất ngờ khi CLB Công an TP.HCM chơi áp đảo trước CLB Sanest Khánh Hòa và giành chiến thắng chung cuộc 3-0 (25/16, 25/15, 25/19). Kết quả này giúp CLB Công an TP.HCM giữ vững hạng nhì còn CLB Sanest Khánh Hòa vẫn chôn chân ở đáy bảng.

Đội đương kim vô địch là CLB Biên Phòng cũng cho thấy bản lĩnh khi giành chiến thắng 3-0 (25/13, 25/16, 25/22) trước CLB TP.HCM. Kết quả này giúp Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng sau 8 trận toàn thắng. 2 trận đấu còn lại cũng không có bất ngờ khi CLB Thể Công Tân Cảng đánh bại CLB Hà Nội 3-1, CLB Ninh Bình thắng Đà Nẵng 3-0.

Ngày mai (29.10) diễn ra 4 cặp đấu của giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam quốc gia 2026: CLB Ninh Bình gặp Thể Công Tân Cảng (12 giờ), CLB Đà Nẵng gặp CLB Biên Phòng (14 giờ 30), CLB Hà Nội gặp Sanest Khánh Hòa (17 giờ) và CLB Công an TP.HCM gặp CLB TP.HCM (19 giờ 30).