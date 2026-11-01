Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026, lịch thi đấu mới nhất: Gay cấn

Ứng viên khẳng định sức mạnh ở giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia

Đội đương kim vô địch, CLB Biên Phòng khẳng định sức mạnh khi toàn thắng cả 3 trận ở giai đoạn 2, qua đó tạo thành tích cực kỳ ấn tượng toàn thắng cả 10 trận ở mùa giải năm nay. Kết quả này cũng giúp thầy trò HLV Trần Đình Tiền giành tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết. Việc vào bán kết khi giai đoạn 2 còn đến 4 vòng đấu giúp CLB Biên Phòng có thể tính toán đến việc giữ sức cho các trụ cột, xoay chuyển đội hình, hướng đến mục tiêu số 1 là bảo vệ ngôi vương.

Nguyễn Ngọc Thuân 'bay cao' cùng CLB Biên Phòng tại giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ẢNH: LONG NGUYỄN

Đội chủ nhà của giai đoạn 2 và vòng chung kết là CLB Công an TP.HCM cũng thi đấu ấn tượng với 3 trận toàn thắng liên tiếp, nâng tổng số trận thắng tại giải lên con số 8, từ đó giữ vững hạng nhì và chỉ cần 1 trận thắng nữa là cầm chắc tấm vé vào vòng bán kết. Với sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng, đặc biệt sở hữu 2 ngoại binh chất lượng là Farhan Halim (Indonesia) và Morteza Sharifi (Iran), CLB Công an TP.HCM sẵn sàng cho mục tiêu cạnh tranh danh hiệu vô địch.

CLB Công an TP.HCM (áo đỏ) thi đấu ấn tượng ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ẢNH: CLB CA TP.HCM

3 đội xếp ở các vị trí tiếp theo gồm Thể Công Tân Cảng với 7 trận thắng, Ninh Bình với 6 trận thắng và Hà Nội với 5 trận thắng sẽ cạnh tranh quyết liệt 2 tấm vé còn lại vào bán kết. Trong đó, CLB Thể Công Tân Cảng đang có phong độ cao, chiếm ưu thế so với 2 đối thủ còn lại. Cuộc đua giữa CLB Ninh Bình và Hà Nội hứa hẹn hấp dẫn, cuộc chạm trán giữa 2 đội vào ngày mai nhiều khả năng sẽ mang tính chất quyết định.

3 đội còn lại là CLB TP.HCM (2 trận thắng, 8 trận thua), CLB Đà Nẵng (1 trận thắng, 9 trận thua), CLB Sanest Khánh Hòa (1 trận thắng, 9 trận thua) phải nỗ lực trong cuộc đua trụ hạng.

Hôm nay diễn ra 4 cặp đấu đáng xem của giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026: CLB Công an TP.HCM gặp Thể Công Tân Cảng (12 giờ), CLB TP.HCM gặp Đà Nẵng (14 giờ), CLB Biên Phòng gặp Hà Nội (17 giờ), CLB Sanest Khánh Hòa gặp Ninh Bình (19 giờ 30). Các trận đấu được phát trực tiếp trên VTV7 và On Sports.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026: