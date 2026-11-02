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    Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 sớm xác định được 4 đội giành quyền vào vòng bán kết.

    Hôm nay tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) diễn ra 4 cặp đấu gay cấn, hấp dẫn của giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026, qua đó chính thức xác định 4 đội vào vòng bán kết.

    Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026- Ảnh 1.

    CLB Biên Phòng (trái) khẳng định sức mạnh với 12 trận toàn thắng ở giải bóng chuyền nam quốc gia 2026

    ẢNH: LONG NGUYỄN

    CLB TP.HCM có trận đấu đầy nỗ lực trước CLB Thể Công Tân Cảng, kéo trận đấu vào được ván 5 quyết định nhưng để thua đáng tiếc với tỷ số chung cuộc 2-3. Trận thắng này giúp CLB Thể Công Tân Cảng qua mặt CLB Công an TP.HCM, vươn lên vị trí nhì bảng. Bởi lẽ CLB Công an TP.HCM cũng thất thủ 2-3 trước CLB Biên Phòng vốn độc chiếm ngôi đầu với thành tích toàn thắng 12 trận.

    Trận đấu muộn nhất trong ngày giữa CLB Ninh Bình với CLB Hà Nội kết thúc với thắng lợi chung cuộc thuộc về đội bóng cố đô. Với chiến thắng này, CLB Ninh Bình giành tấm vé cuối vào vòng bán kết còn CLB Hà Nội phải xuống tranh hạng từ 5 đến 8.

    Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026- Ảnh 2.

    CLB Thể Công Tân Cảng vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng trước CLB TP.HCM

    ẢNH: LONG NGUYỄN

    Với 12 trận thắng (31 điểm), CLB Biên Phòng chắc chắn giữ ngôi nhất bảng, ngay cả khi thua ở 2 trận đấu còn lại của giai đoạn 2. 3 đội còn lại là Thể Công Tân Cảng (9 trận thắng, 26 điểm), Công an TP.HCM (8 trận thắng, 27 điểm), CLB Ninh Bình (8 trận thắng, 24 điểm) sẽ tranh chấp vị trí hạng 2, 3, 4. Đội xếp hạng 4 sẽ chạm trán với đội đương kim vô địch Biên Phòng ở bán kết 1 còn đội xếp hạng 2 sẽ gặp đội xếp hạng 3 ở trận bán kết còn lại. Các đội đều nỗ lực để "né" ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch là Biên Phòng ở bán kết.

    Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026- Ảnh 3.

    CLB Công an TP.HCM chính thức ghi tên vào vòng bán kết giải bóng chuyền nam quốc gia 2026

    ẢNH: CLB CA TP.HCM

    Ngày mai (3.11) diễn ra 4 cặp đấu áp chót của giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026. Lúc 12 giờ là màn chạm trán giữa CLB Biên Phòng với Thể Công Tân Cảng, 14 giờ 30 là trận đấu giữa Sanest Khánh Hòa với CLB TP.HCM. Trận đấu giữa CLB Ninh Bình với CLB Công an TP.HCM diễn ra lúc 17 giờ và CLB Hà Nội gặp Đà Nẵng lúc 19 giờ 30.

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