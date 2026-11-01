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    Ngoại binh người Indonesia tỏa sáng giúp CLB Thể Công Tân Cảng thắng ngược dòng ngoạn mục

    Hoàng Quỳnh
    Hoàng Quỳnh
    Nhờ màn tỏa sáng của ngoại binh người Indonesia Rivan, CLB Thể Công Tân Cảng vượt qua CLB Công an TP.HCM sau 5 ván đấu 'nghẹt thở' tại giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 do Trung tâm thể thao Công an TP.HCM đăng cai.

    Chiến thắng ấn tượng của CLB Thể Công Tân Cảng

    Hôm nay (1.11) tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), người hâm mộ được chứng kiến màn so tài mãn nhãn giữa CLB Công an TP.HCM với CLB Thể Công Tân Cảng. Trận đấu giữa 2 đội đang xếp hạng nhì và ba trên bảng xếp hạng tạo nên màn rượt đuổi điểm số ngoạn mục.

    Ngoại binh người Indonesia tỏa sáng giúp CLB Thể Công Tân Cảng thắng ngược dòng ngoạn mục- Ảnh 1.

    Ngoại binh Rivan tỏa sáng giúp CLB Thể Công Tân Cảng lội ngược dòng trước CLB Công an TP.HCM

    ẢNH: LONG NGUYỄN

    Đội chủ giải, CLB Công an TP.HCM với tài năng của ngoại binh người Iran Morteza vươn lên dẫn trước 1-0 với chiến thắng 25/22 ở ván 1. CLB Thể Công Tân Cảng chơi hay hơn ở ván 2, giành chiến thắng 25/19 nhờ sự xuất sắc của ngoại binh người Indonesia Rivan, cân bằng tỷ số 1-1.

    Thi đấu bùng nổ trở lại ở ván 3, CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng 25/18, vượt dẫn 2-1 trước Thể Công Tân Cảng. Chiến thắng chung cuộc đến rất gần với thầy trò HLV Nguyễn Văn Hạnh khi dẫn trước 24/22 ở ván 4. Tuy nhiên các tay đập Thể Công Tân Cảng cứu liên tiếp 2 điểm kết thúc trận đấu sau đó so kè quyết liệt và vươn lên giành chiến thắng 32/30, cân bằng tỷ số 2-2.

    Tay đập người Indonesia Rivan tỏa sáng ở ván 5 với những điểm số quan trọng giúp CLB Thể Công Tân Cảng đánh bại CLB Công an TP.HCM với điểm số 18/16, hoàn tất cú lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

    Ngoại binh người Indonesia tỏa sáng giúp CLB Thể Công Tân Cảng thắng ngược dòng ngoạn mục- Ảnh 2.

    CLB Công an TP.HCM thua ngược đáng tiếc trước CLB Thể Công Tân Cảng

    ẢNH: LONG NGUYỄN

    Trận thắng quan trọng trước CLB Công an TP.HCM (hạng 2) giúp CLB Thể Công Tân Cảng có cùng 8 trận thắng, 3 trận thua với đối thủ nhưng xếp hạng 3 bởi có điểm số ít hơn (24 so với 26). Nhiều khả năng 2 đội bóng này sẽ tái đấu ở vòng bán kết giải bóng chuyền nam quốc gia 2026.

    Cũng trong hôm nay, CLB TP.HCM đánh bại CLB Đà Nẵng với tỷ số 3-0. Đây là chiến thắng thứ 2 của CLB TP.HCM ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 và là trận thắng thứ 3 từ đầu giải của đội bóng này. 



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