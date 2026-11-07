    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền nam quốc gia hôm nay: Đấu trí cân não

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Hôm nay tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) diễn ra 2 cặp đấu hấp dẫn của vòng bán kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026.

    Bán kết duyên nợ giải bóng chuyền nam quốc gia 

    Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 do Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM đăng cai đã xác định được 2 cặp đấu của vòng bán kết và 2 cặp đấu tranh hạng từ 5 đến 8 nhằm tránh 1 suất xuống hạng.

    Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền nam quốc gia hôm nay: Đấu trí cân não- Ảnh 1.

    CLB Biên Phòng được đánh giá cao hơn CLB Ninh Bình ở bán kết giải bóng chuyền nam quốc gia 2026

    ẢNH: LONG NGUYỄN

    Nhà đương kim vô địch, CLB Biên Phòng chạm trán CLB Ninh Bình ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 14 giờ 30 hôm nay. Đây là trận đấu mà đội xếp hạng nhất vòng bảng, CLB Biên Phòng được đánh giá trên cơ nhờ sở hữu dàn nội binh chất lượng với các ngôi sao ở đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải. Ngoài ra CLB Biên Phòng còn có 2 ngoại binh là Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan) và Jordan Ryan Wong (Singapore) đảm nhận tốt vị trí khi ra sân. 

    CLB Ninh Bình vào bán kết với hạng 4 ở vòng loại. Bị đánh giá thấp hơn so với CLB Biên Phòng nhưng người hâm mộ CLB Ninh Bình có lý do để mong chờ cuộc lật đổ. Bởi lẽ ở lượt trận cuối vòng loại, đội bóng này đã quật ngã chính CLB Biên Phòng với tỷ số 3-1. Lối chơi của CLB Ninh Bình phụ thuộc nhiều vào ngoại binh người Indonesia Boy Arnez Arabi. Tay đập này đang có phong độ cao, hứa hẹn "thăng hoa" khi tái đấu với CLB Biên Phòng.

    Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền nam quốc gia hôm nay: Đấu trí cân não- Ảnh 2.

    CLB Công an TP.HCM quyết tâm tìm kiếm chiến thắng trước CLB Thể Công Tân Cảng nhằm giành vé vào chung kết

    ẢNH: LONG NGUYỄN

    Tâm điểm là trận bán kết 2 diễn ra lúc 19 giờ 30 giữa CLB Thể Công Tân Cảng với CLB Công an TP.HCM. CLB Thể Công Tân Cảng kết thúc vòng loại với vị trí thứ 2 trong khi CLB Công an TP.HCM xếp hạng 3. Tại cuộc đối đầu ở giai đoạn 2, CLB Thể Công Tân Cảng vượt qua Công an TP.HCM 3-2 sau màn so kè, rượt đuổi điểm số gay cấn, hấp dẫn.

    CLB Công an TP.HCM bên cạnh các nội binh chất lượng như Nguyễn Văn Quốc Duy, Phạm Quốc Dư, Giang Văn Đức, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa còn có 2 ngoại binh "khủng" là Farhan Halim (Indonesia) và Morteza Sharifi (Iran). Trong khi đó, CLB Thể Công Tân Cảng có lối chơi gắn kết, đặc biệt ngoại binh Rivan Nurmulki (Indonesia) đạt phong độ cao. Vì thế cuộc tái đấu giữa CLB Thể Công Tân Cảng với Công an TP.HCM hứa hẹn rất đáng xem.

    Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền nam quốc gia hôm nay: Đấu trí cân não- Ảnh 3.

    Ngoại binh người Indonesia Rivan Nurmulki gánh trọng trách ghi điểm cho CLB Thể Công Tân Cảng khi tái đấu CLB Công an TP.HCM ở bán kết giải bóng chuyền nam quốc gia 2026

    ẢNH: LONG NGUYỄN

    Ở vòng tranh hạng từ 5 đến 8, CLB Hà Nội gặp Đà Nẵng lúc 12 giờ còn CLB TP.HCM gặp Sanest Khánh Hòa lúc 17 giờ. 2 đội thắng sẽ sớm trụ hạng còn 2 đội thua sẽ đấu trận quyết định xem đội nào sẽ phải xuống hạng.

    Các trận đấu của vòng bán kết và tranh hạng từ 5 đến 8 của giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 hôm nay được phát trực tiếp trên kênh VTV7. Người hâm mộ cũng có thể đến xem trực tiếp (miễn phí vé vào cổng) tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

    Tin liên quan

    Việt Nam đoạt tấm huy chương thứ hai tại Olympic trẻ: Kình ngư Hoàng Quy lập công

    Việt Nam đoạt tấm huy chương thứ hai tại Olympic trẻ: Kình ngư Hoàng Quy lập công

    Đoàn thể thao Việt Nam đoạt huy chương thứ hai tại Đại hội thể thao trẻ thế giới (Olympic trẻ) 2026 diễn ra ở Senegal, lập công là kình ngư 17 tuổi Dương Văn Hoàng Quy.

    Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026

    Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026, lịch thi đấu mới nhất: Gay cấn

    Khám phá thêm chủ đề

    trực tiếp giải bóng chuyền nam quốc gia hôm nay Lịch thi đấu giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 CLB Công An TP.HCM Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận