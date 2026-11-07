Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền nam quốc gia hôm nay: Đấu trí cân não

Bán kết duyên nợ giải bóng chuyền nam quốc gia

Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 do Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM đăng cai đã xác định được 2 cặp đấu của vòng bán kết và 2 cặp đấu tranh hạng từ 5 đến 8 nhằm tránh 1 suất xuống hạng.

CLB Biên Phòng được đánh giá cao hơn CLB Ninh Bình ở bán kết giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 ẢNH: LONG NGUYỄN

Nhà đương kim vô địch, CLB Biên Phòng chạm trán CLB Ninh Bình ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 14 giờ 30 hôm nay. Đây là trận đấu mà đội xếp hạng nhất vòng bảng, CLB Biên Phòng được đánh giá trên cơ nhờ sở hữu dàn nội binh chất lượng với các ngôi sao ở đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải. Ngoài ra CLB Biên Phòng còn có 2 ngoại binh là Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan) và Jordan Ryan Wong (Singapore) đảm nhận tốt vị trí khi ra sân.

CLB Ninh Bình vào bán kết với hạng 4 ở vòng loại. Bị đánh giá thấp hơn so với CLB Biên Phòng nhưng người hâm mộ CLB Ninh Bình có lý do để mong chờ cuộc lật đổ. Bởi lẽ ở lượt trận cuối vòng loại, đội bóng này đã quật ngã chính CLB Biên Phòng với tỷ số 3-1. Lối chơi của CLB Ninh Bình phụ thuộc nhiều vào ngoại binh người Indonesia Boy Arnez Arabi. Tay đập này đang có phong độ cao, hứa hẹn "thăng hoa" khi tái đấu với CLB Biên Phòng.

CLB Công an TP.HCM quyết tâm tìm kiếm chiến thắng trước CLB Thể Công Tân Cảng nhằm giành vé vào chung kết ẢNH: LONG NGUYỄN

Tâm điểm là trận bán kết 2 diễn ra lúc 19 giờ 30 giữa CLB Thể Công Tân Cảng với CLB Công an TP.HCM. CLB Thể Công Tân Cảng kết thúc vòng loại với vị trí thứ 2 trong khi CLB Công an TP.HCM xếp hạng 3. Tại cuộc đối đầu ở giai đoạn 2, CLB Thể Công Tân Cảng vượt qua Công an TP.HCM 3-2 sau màn so kè, rượt đuổi điểm số gay cấn, hấp dẫn.

CLB Công an TP.HCM bên cạnh các nội binh chất lượng như Nguyễn Văn Quốc Duy, Phạm Quốc Dư, Giang Văn Đức, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa còn có 2 ngoại binh "khủng" là Farhan Halim (Indonesia) và Morteza Sharifi (Iran). Trong khi đó, CLB Thể Công Tân Cảng có lối chơi gắn kết, đặc biệt ngoại binh Rivan Nurmulki (Indonesia) đạt phong độ cao. Vì thế cuộc tái đấu giữa CLB Thể Công Tân Cảng với Công an TP.HCM hứa hẹn rất đáng xem.

Ngoại binh người Indonesia Rivan Nurmulki gánh trọng trách ghi điểm cho CLB Thể Công Tân Cảng khi tái đấu CLB Công an TP.HCM ở bán kết giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 ẢNH: LONG NGUYỄN

Ở vòng tranh hạng từ 5 đến 8, CLB Hà Nội gặp Đà Nẵng lúc 12 giờ còn CLB TP.HCM gặp Sanest Khánh Hòa lúc 17 giờ. 2 đội thắng sẽ sớm trụ hạng còn 2 đội thua sẽ đấu trận quyết định xem đội nào sẽ phải xuống hạng.

Các trận đấu của vòng bán kết và tranh hạng từ 5 đến 8 của giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 hôm nay được phát trực tiếp trên kênh VTV7. Người hâm mộ cũng có thể đến xem trực tiếp (miễn phí vé vào cổng) tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).