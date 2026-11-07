Việt Nam đoạt tấm huy chương thứ hai tại Olympic trẻ: Kình ngư Hoàng Quy lập công

Thành tích ấn tượng của kình ngư Dương Văn Hoàng Quy

Ở chung kết nội dung 200 m bướm môn bơi tại Olympic trẻ 2026 diễn ra khuya qua, Dương Văn Hoàng Quy xuất sắc cán đích hạng nhì với thành tích 2 phút 00 giây 32. Về nhất là Ali Zain (Ấn Độ) với thành tích 1 phút 57 giây 88 và xếp hạng ba là Pegu Tirthank (Ấn Độ) với thành tích 2 phút 01 giây 25.

Kình ngư Dương Văn Hoàng Quy với tấm HCB Olympic trẻ nội dung 200 m bướm môn bơi ẢNH: NVCC

Dương Văn Hoàng Quy 17 tuổi, là gương mặt triển vọng của đội tuyển bơi Việt Nam. Tại SEA Games 33 diễn ra tháng 12.2025 ở Thái Lan, Hoàng Quy lần đầu tham dự đã ghi dấu ấn với tấm HCB ở nội dung 200 m bướm với thành tích 2 phút 01 giây 57. Đến Olympic trẻ, kình ngư này rút ngắn thời gian xuống còn 2 phút 00 giây 32. Đó là thành tích rất đáng khích lệ với Hoàng Quy.

Thành tích ấn tượng của Dương Văn Hoàng Quy tại Olympic trẻ 2026

Dương Văn Hoàng Quy là một trong những tài năng được đầu tự trọng điểm ở môn bơi. Trước khi tham dự Olympic trẻ, Hoàng Quy được tập huấn ở Trung Quốc sau đó thử sức ở sân chơi đỉnh cao ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Dương Văn Hoàng Quy (trái) mang về cho thể thao Việt Nam tấm huy chương thứ hai ở Olympic trẻ 2026 ẢNH: NVCC

Như vậy với tấm HCB của kình ngư Dương Văn Hoàng Quy, đoàn thể thao Việt Nam hiện có 2 HCB tại Olympic trẻ 2026. Trước đó Nguyễn Lê Khắc Hoàng mang về HCB ở nội dung biểu diễn Thái cực quyền môn wushu. Các tuyển thủ trẻ Việt Nam còn tranh tài đến ngày 13.11 với kỳ vọng ở các môn điền kinh, xe đạp...