Việt Nam đoạt tấm huy chương thứ hai tại Olympic trẻ: Kình ngư Hoàng Quy lập công

Thành tích ấn tượng của kình ngư Dương Văn Hoàng Quy
Ở chung kết nội dung 200 m bướm môn bơi tại Olympic trẻ 2026 diễn ra khuya qua, Dương Văn Hoàng Quy xuất sắc cán đích hạng nhì với thành tích 2 phút 00 giây 32. Về nhất là Ali Zain (Ấn Độ) với thành tích 1 phút 57 giây 88 và xếp hạng ba là Pegu Tirthank (Ấn Độ) với thành tích 2 phút 01 giây 25.
Dương Văn Hoàng Quy 17 tuổi, là gương mặt triển vọng của đội tuyển bơi Việt Nam. Tại SEA Games 33 diễn ra tháng 12.2025 ở Thái Lan, Hoàng Quy lần đầu tham dự đã ghi dấu ấn với tấm HCB ở nội dung 200 m bướm với thành tích 2 phút 01 giây 57. Đến Olympic trẻ, kình ngư này rút ngắn thời gian xuống còn 2 phút 00 giây 32. Đó là thành tích rất đáng khích lệ với Hoàng Quy.
Dương Văn Hoàng Quy là một trong những tài năng được đầu tự trọng điểm ở môn bơi. Trước khi tham dự Olympic trẻ, Hoàng Quy được tập huấn ở Trung Quốc sau đó thử sức ở sân chơi đỉnh cao ASIAD 20 tại Nhật Bản.
Như vậy với tấm HCB của kình ngư Dương Văn Hoàng Quy, đoàn thể thao Việt Nam hiện có 2 HCB tại Olympic trẻ 2026. Trước đó Nguyễn Lê Khắc Hoàng mang về HCB ở nội dung biểu diễn Thái cực quyền môn wushu. Các tuyển thủ trẻ Việt Nam còn tranh tài đến ngày 13.11 với kỳ vọng ở các môn điền kinh, xe đạp...
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