Bệ phóng tài năng từ Olympic trẻ

Đặt mục tiêu giành huy chương

Olympic trẻ do Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tổ chức lần đầu vào năm 2010 với mục tiêu tạo sân chơi đỉnh cao cho các VĐV trẻ, làm bệ phóng để các tài năng từ 18 tuổi trở xuống trau dồi trên bước đường tiến lên đấu trường lớn nhất hành tinh là Olympic.

Tương tự Olympic, Olympic trẻ được tổ chức 4 năm một lần, đến nay đã tổ chức 3 kỳ vào các năm 2010, 2014, 2018. Năm 2022, Olympic trẻ bị hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và đánh dấu sự trở lại vào năm nay với việc lần đầu được tổ chức ở châu Phi.

Tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền góp mặt tranh tài ở Olympic trẻ 2026 Ảnh: VBF

Trong lần đầu tham dự vào năm 2010 tại Singapore, đoàn VN giành 1 HCV do công lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn. Ở lần thứ 2 tổ chức năm 2014 tại Trung Quốc, đoàn VN cũng giành 1 HCV do công kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi. Tại Olympic trẻ lần thứ 3 năm 2018 ở Argentina, đoàn VN thi đấu ấn tượng với 2 HCV của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh (cử tạ).

Ở Olympic trẻ 2026 lần này, đoàn VN có 10 VĐV giành quyền tham dự là Nguyễn Thúy Hiền, Dương Văn Hoàng Quy (bơi); Đồng Thị Hường (điền kinh); Nguyễn Khang Hà My (xe đạp); Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo); Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông); Lò Thị Hồng, Phạm Văn Dương, Hà Lý Quý Bảo (vật bãi biển); Nguyễn Khắc Lê Hoàng (wushu). Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó phòng Thể thao thành tích cao, Cục TDTT VN, Trưởng đoàn thể thao VN tham dự Olympic trẻ 2026, cho biết mục tiêu của đoàn VN là phấn đấu đoạt huy chương.

Những gương mặt được kỳ vọng

10 tuyển thủ trẻ VN đều khẳng định được tài năng ở các giải đấu quốc tế thời gian qua, từ đó giành chuẩn tham dự Olympic trẻ và đều có hy vọng cạnh tranh thành tích cao.

Ở môn bơi, Nguyễn Thúy Hiền (17 tuổi) và Dương Văn Hoàng Quy (15 tuổi) là 2 gương mặt được đầu tư trọng điểm. Cả hai vừa được trui rèn ở ASIAD 20 tại Nhật Bản, trước đó được đi tập huấn ở Trung Quốc. Tuy vậy tại Olympic trẻ 2026, Thúy Hiền, Hoàng Quy sẽ phải cạnh tranh quyết liệt trước các đối thủ rất mạnh.

Ở môn cầu lông, Nguyễn Thị Thu Huyền (15 tuổi) để lại ấn tượng khi gặt hái thành tích cao ở các giải trong nước lẫn quốc tế, từ đó được kỳ vọng làm nên chuyện ở Olympic trẻ. Theo đánh giá của ban huấn luyện, cơ hội tiến sâu của cô còn phụ thuộc vào kết quả bốc thăm, chia nhánh đấu.

Lò Thị Hồng là gương mặt sáng giá ở môn vật bãi biển khi cô là ĐKVĐ giải trẻ thế giới lẫn châu Á. Tại môn wushu, Nguyễn Khắc Lê Hoàng là nhà vô địch giải thái cực quyền thế giới diễn ra vào tháng 4 tại Bulgaria. Vì thế trong lần đầu wushu giành quyền tham dự Olympic trẻ, ban huấn luyện kỳ vọng tài năng này tỏa sáng, mang về thành tích cao nhất.

Giới chuyên môn kỳ vọng ngày càng có nhiều VĐV VN giành quyền tham dự Olympic trẻ, bởi đây là cơ hội để chúng ta kiểm chứng năng lực, từ đó có sự đầu tư mạnh mẽ hơn cho các "ngọc thô".