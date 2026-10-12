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    Hà Nội khen thưởng đặc biệt các ngôi sao xuất sắc tại ASIAD 20, chi tiền tỉ đãi ngộ nhân tài

    Quang Tuyến
    Quang Tuyến
    Sáng 12.10, TP.Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) đã giành thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026.

    Hà Nội đóng góp 3 HCV cho Việt Nam tại ASIAD 20

    Trước buổi lễ, ngày 8.10, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc tại ASIAD 20, gồm 10 HLV và 17 VĐV.

    Danh sách HLV được khen thưởng có Hoàng Thái Xuân và Hoàng Đức Lương (cầu mây); Đỗ Thị Thu Hà (karate); Nguyễn Như Cường (quyền anh); Lê Văn Quang và Nguyễn Văn Linh (đua thuyền); Phan Quốc Vinh và Nguyễn Văn Chương (wushu); Dương Anh Quân (bắn súng) cùng Nguyễn Thị Bắc (điền kinh).

    Các cô gái karate Việt Nam trên bục nhận HCV ASIAD 20

    Các cô gái karate Việt Nam trên bục nhận HCV ASIAD 20

    Hà Nội khen thưởng đặc biệt các ngôi sao xuất sắc tại ASIAD 20, chi tiền tỉ đãi ngộ nhân tài- Ảnh 2.

    Dương Thúy Vi là một trong những VĐV nổi bật được vinh danh

    ẢNH: ĐỘC LẬP

    Ở nhóm VĐV, những cái tên được xướng lên gồm Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly (HCV cầu mây), Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (HCV karate); Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh (quyền anh); Đinh Thị Hảo (đua thuyền); Dương Thúy Vi và Hứa Văn Đoàn (wushu), cùng nhiều gương mặt khác. Theo quyết định, mỗi cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, kèm mức thưởng bằng 1,5 lần lương cơ sở.

    Bên cạnh khoản khen thưởng đột xuất này, theo Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND của HĐND TP.Hà Nội, các VĐV của thành phố giành HCV ASIAD còn được nhận mức thưởng 140 triệu đồng/huy chương, trong khi HCB và HCĐ lần lượt nhận 85 triệu đồng và 55 triệu đồng.

    Không chỉ có tiền thưởng theo thành tích, Hà Nội còn áp dụng chính sách đãi ngộ đặc thù dành cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao. Theo đó, VĐV giành HCV ASIAD được hưởng mức hỗ trợ 33,5 triệu đồng/người/tháng, duy trì suốt cả chu kỳ 4 năm giữa 2 kỳ đại hội.

    Tại ASIAD 20 vừa qua, TP.Hà Nội đóng góp 103 thành viên cho đoàn thể thao Việt Nam, tham gia tranh tài ở 22 môn, chiếm tới 20,68% tổng lực lượng của cả đoàn. Các VĐV Thủ đô cũng đóng góp 15 huy chương vào thành tích chung, bao gồm 3 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ.

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    ASIAD 20 Dương Thúy Vi Karate Wushu

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