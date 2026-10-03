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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    U.23 Nhật Bản mắc sai lầm tai hại, thua đau U.23 Hàn Quốc ở chung kết ASIAD

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Tối 3.10, U.23 Nhật Bản nhận thất bại 0-1 trước U.23 Hàn Quốc. Bàn thua duy nhất của 'Samurai xanh' đến sau sai lầm của hậu vệ biên Sato.

    Thế trận giằng co

    Ngay từ những phút đầu, cả 2 đội đều chơi khá thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự. Phút thứ 5, Bae Ju-ho của U.23 Hàn Quốc ngã trong vòng cấm U.23 Nhật Bản nhưng trọng tài không cho đội này được hưởng phạt đền. Ngay sau đó, ở phút thứ 6, Eom Ji-sung dứt điểm nguy hiểm sau một tình huống phản công tốc độ của U.23 Hàn Quốc. Phút 10, trung vệ Okabe của Nhật Bản cũng có cơ hội đánh đầu trong tư thế thoải mái nhưng bóng đi vọt xà.

    Càng về cuối hiệp 1, Nhật Bản dần chơi lấn lướt hơn. Đáng chú ý nhất là khoảng phút 37-39, Fukunaga của Nhật Bản có pha dứt điểm căng và xoáy khiến thủ môn U.23 Hàn Quốc gặp khó khăn. Dù vậy, bóng đi sát khung thành nhưng không đi vào lưới. 

    Ở hiệp 1, bóng chủ yếu lăn ở khu trung tuyến. 2 đội cũng thi đấu tương đối thận trọng nên không có bàn thắng xuất hiện.

    U.23 Nhật Bản mắc sai lầm tai hại, thua đau U.23 Hàn Quốc ở chung kết ASIAD- Ảnh 1.

    Eom Ji-sung, người đang khoác áo một CLB tại Anh là Swansea, sắm vai người hùng của U.23 Hàn Quốc

    ẢNH: KFA

    Sai lầm tai hại

    Đầu hiệp 2, U.23 Nhật Bản nỗ lực tổ chức tấn công, tổ chức pressing quyết liệt nên có thế trận nhỉnh hơn. Phút 54, Yokoyama có pha rê bóng rồi dứt điểm vào góc gần nhưng bóng đi chệch cột. Anh cũng nỗ lực thực hiện một số tình huống đột phá, khiến U.23 Hàn Quốc gặp khó khăn.

    Tuy nhiên, U.23 Hàn Quốc mới là đội có bàn mở tỷ số. Sau một tình huống xử lý bất cẩn của Sato, Yang Min-hyeok cướp bóng rồi tạt bóng vào trong. Thủ môn Araki đã đấm bóng nhưng bóng lại tìm đến vị trí của Eom Ji-sung. Đội trưởng U.23 Hàn Quốc xử lý quá lạnh lùng trong vòng cấm để giúp đội khách vươn lên dẫn trước 1-0. 

    Bàn thua này khiến U.23 Nhật Bản phải tấn công mạnh mẽ hơn. "Samurai xanh" cầm bóng nhiều hơn, nhưng gặp khó khăn khi U.23 Hàn Quốc phòng ngự rất kỷ luật. Phải đến phút 79, đội chủ nhà mới có tình huống dứt điểm nguy hiểm đầu tiên. Cú cứa lòng ở rìa vòng cấm địa của Ishii đưa bóng đi vượt ra ngoài tầm với của thủ môn U.23 Hàn Quốc nhưng bóng lại đi trúng cột dọc rồi bay ra ngoài. 

    Những phút còn lại, U.23 Nhật Bản chơi cực kỳ nỗ lực nhưng không thể ghi bàn gỡ hòa và nhận thất bại chung cuộc 0-1. Như vậy, các lứa U.23 Hàn Quốc đã có 3 lần liên tiếp đánh bại Nhật Bản ở chung kết bóng đá nam ASIAD. Ở 2 kỳ trước, tỷ số đều là 2-1. U.23 Hàn Quốc 4 kỳ ASIAD liên tiếp giành HCV môn bóng đá nam đại hội.

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