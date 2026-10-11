Khai mạc VPBank Đất Sen hồng Music Marathon 2026

Tối 10.10, tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, giải VPBank Đất Sen hồng Music Marathon 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Tiên phong - Bứt phá". Lễ khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cùng các đơn vị tài trợ.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ ẢNH: THANH QUÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết năm 2026 đánh dấu mùa thứ 5 Marathon Đất Sen hồng được tổ chức. Qua từng năm, giải ngày càng mở rộng về quy mô, sức lan tỏa, từng bước trở thành điểm hẹn thể thao, văn hóa và du lịch của địa phương.

Hàng nghìn bạn trẻ tham dự lễ khai mạc ẢNH: THANH QUÂN

Theo ông Tuấn, qua 5 mùa giải, sự kiện đã thu hút hơn 52.000 lượt VĐV đến với những cung đường Đồng Tháp. Không chỉ tạo sân chơi cho người yêu chạy bộ, giải còn mở ra cơ hội kết nối thể thao với du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút du khách.

Đồng hành cùng giải, bà Vũ Thị Thu Trang, Giám đốc cao cấp thương hiệu – Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank, cho biết với sứ mệnh "Vì một Việt Nam Thịnh Vượng", ngân hàng hướng đến việc tạo ra những giá trị tích cực, bền vững cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp trao tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ giải ẢNH: THANH XUÂN

Theo bà Trang, những năm qua, VPBank đã đồng hành tổ chức 19 giải chạy trên cả nước, thu hút hàng trăm nghìn lượt VĐV tham gia. Việc đầu tư vào các sự kiện thể thao không chỉ góp phần xây dựng sân chơi chuyên nghiệp mà còn lan tỏa lối sống năng động, khuyến khích cộng đồng rèn luyện sức khỏe.

Tiếp nối hành trình này, VPBank phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở VH-TT-DL tỉnh cùng Công ty CP Truyền thông Nexus tổ chức mùa giải năm nay. Với định hướng kết hợp thể thao, âm nhạc và văn hóa, sự kiện được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm đa dạng cho VĐV, đồng thời giới thiệu nét đặc trưng của vùng đất sen hồng đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Bà Vũ Thị Thu Trang, Giám đốc cao cấp thương hiệu – Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank phát biểu tại buổi lễ ẢNH: THANH QUÂN

Điểm nhấn của giải không chỉ nằm ở những cuộc tranh tài trên đường chạy mà còn ở cơ hội để người tham gia khám phá cảnh quan, văn hóa và con người Đồng Tháp. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần kết nối các dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống, thúc đẩy tiêu dùng và tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.

Giải sẽ khởi tranh vào sáng 11.10 với 4 cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km, tổng giá trị giải thưởng hơn 350 triệu đồng. Mùa giải thứ 5 tiếp tục kỳ vọng đưa VPBank Đất Sen hồng trở thành sự kiện thể thao, du lịch đặc trưng, góp phần lan tỏa hình ảnh Đồng Tháp năng động, giàu bản sắc.