VPBank đất sen hồng Music Marathon 2026 lập kỷ lục, số lượng VĐV tăng gấp gần 5 lần

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Ngày 9.10, VPBank đất sen hồng Music Marathon 2026 chính thức khai hội tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) với Hội nghị kinh tế thể thao Đồng Tháp 2026. Đây là mùa giải thứ 5 của sự kiện, quy tụ hơn 15.500 VĐV đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng gần 5 lần so với năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị kinh tế thể thao Đồng Tháp 2026 ẢNH: THANH QUÂN

Giải chạy do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp Công ty CP Truyền thông Nexus tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp và Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp.

Theo ban tổ chức, ngày 11.10, các VĐV sẽ tranh tài ở 4 cự ly gồm marathon, half marathon, 10 km và 5 km. Cung đường đưa người tham gia qua nhiều địa danh nổi bật của Cao Lãnh như công viên Văn Miếu, cầu Cao Lãnh, sông Tiền, tháp truyền hình và Tượng đài Tập kết năm 1954. Một số tuyến đường dân sinh mới khánh thành cũng được đưa vào hành trình, giúp vận động viên khám phá cảnh quan, đời sống và những dấu ấn lịch sử của địa phương.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại hội nghị ẢNH: THANH QUÂN

Mùa giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng 352 triệu đồng. Bên cạnh các nội dung thi đấu, ban tổ chức bổ sung hoạt động cosplay, khuyến khích VĐV sáng tạo trang phục, thể hiện cá tính và góp phần tạo không khí lễ hội trên đường chạy.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là đêm nhạc VPBank Music Night diễn ra tối 10.10, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Phương Mỹ Chi, JSOL, Orange và Tiêu Minh Phụng.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, khu vực Expo còn tổ chức các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, giới thiệu ẩm thực, đặc sản OCOP và hơn 50 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực. Giải chạy Kun Fun Run Đồng Tháp với cự ly 800 m cũng được tổ chức dành cho trẻ em, dự kiến thu hút khoảng 2.000 em tham gia.

Đáng chú ý, ban tổ chức dành 100 triệu đồng đóng góp cho Quỹ bảo tồn Sếu đầu đỏ, góp phần hỗ trợ hoạt động bảo tồn loài chim quý gắn với hệ sinh thái Đồng Tháp.

Số lượng VĐV tăng theo từng năm

Sau 5 mùa tổ chức, VPBank đất sen hồng Music Marathon ghi nhận hơn 52.000 lượt đăng ký tham gia. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh Đồng Tháp năng động, giàu bản sắc, đồng thời tăng sức hút du lịch của vùng đất sen hồng đối với du khách.

Đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng bà Vũ Thị Thu Trang (đại diện ban tổ chức) ẢNH: THANH QUÂN

Bà Vũ Thị Thu Trang, Giám đốc Cao cấp thương hiệu – Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank, cho biết đến nay, VPBank đã đồng hành tổ chức 19 giải chạy trên cả nước, thu hút hàng trăm nghìn lượt VĐV viên tham gia.

"Với hơn 15.500 VĐV đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, mùa giải 2026 không chỉ xác lập kỷ lục sau 5 năm tổ chức, mà còn đánh dấu bước tiến rõ nét về tầm vóc quốc tế của VPBank đất sen hồng Music Marathon và sức hút ngày càng lớn của tỉnh Đồng Tháp trên bản đồ thể thao, du lịch", bà Thu Trang nói.

Từ sáng sớm 9.10, dòng người xếp hàng dài để nhận bộ kit giải chạy ẢNH: THANH XUÂN

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp, ghi nhận từ những ngày đầu, giải chạy đã cho thấy những giá trị nhân văn. Mỗi năm, số lượng VĐV tham gia giải chạy tăng thêm. "Từ một giải chạy, chúng ta hướng đến quảng bá địa phương, xây dựng hình ảnh địa phương đẹp, giờ đây giải chạy đã hướng đến kinh tế thể thao", bà Thu chia sẻ.

Thay mặt đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp, bà Thu gửi lời chúc đến ban tổ chức, các VĐV tham gia giải đấu. Bà Thu hy vọng giải chạy sẽ ngày càng thành công hơn nữa và mở ra ngành kinh tế mới cho tỉnh.