Doanh nghiệp Đồng Tháp tìm không gian phát triển mới

Ngày 2.10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026), với chủ đề "Kinh tế tư nhân Đồng Tháp - Mở không gian mới - Kết nối nguồn lực - Kiến tạo giá trị". Đây là địa phương thứ 30 tổ chức vòng đối thoại trong khuôn khổ VPSF 2026.

Tham dự chương trình có ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, đại diện các sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và doanh nhân trẻ trên địa bàn.

Mở không gian để doanh nghiệp lớn lên

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh cho rằng sau sắp xếp, Đồng Tháp đang mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, với nhiều dư địa để kết nối các nguồn lực về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, du lịch, hạ tầng và thị trường.

Sự kiện thu hút nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tham dự ẢNH: THANH QUÂN

Theo ông Hồng Anh, vấn đề không chỉ là gia tăng số lượng doanh nghiệp mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương lớn lên về quy mô, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu vào các chuỗi giá trị.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam gợi mở Đồng Tháp cần chuyển từ khai thác lợi thế sản xuất sang phát triển lợi thế chuỗi giá trị, tăng cường hợp lực giữa khu vực công và tư; đồng thời lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất lao động làm những động lực quan trọng.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tại diễn đàn cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến tiếp cận vốn, đất đai, thị trường, hạ tầng và logistics; đồng thời đề nghị tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân và các tổ chức khoa học, đào tạo.

Để chính sách đến gần doanh nghiệp hơn

Một trong những nội dung đáng chú ý tại diễn đàn là phần chia sẻ của ông Lê Minh Hoan về việc kết nối chính sách với cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Lê Minh Hoan phát biểu tại diễn đàn ẢNH: THANH QUÂN

Theo ông Lê Minh Hoan, chính sách cũng cần được nhìn nhận như một "sản phẩm" và phải được đưa đến đúng đối tượng bằng những cách thức phù hợp. Lãnh đạo địa phương cần chủ động "tiếp thị chính sách" bằng những con đường nhanh nhất, giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận thông tin, rút ngắn thời gian và giảm những quy trình không cần thiết.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm hiểu, nắm bắt chính sách và xác định rõ vị trí của mình trong quá trình phát triển địa phương. "Doanh nghiệp tự nhìn nhận lại, tránh sự hời hợt qua loa, nên nghĩ về những đóng góp của mình cho Đồng Tháp, cho quê hương đất nước", ông Hoan chia sẻ và cho biết, các hội, hiệp hội doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo ra những diễn đàn thực chất, giúp tiếng nói của doanh nghiệp và quá trình xây dựng, thực thi chính sách gặp nhau hiệu quả hơn.

Phiên đối thoại mở giữa ban tổ chức với các doanh nghiệp ẢNH: THANH QUÂN

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp tổ chức "Điểm hẹn Doanh nhân" với chủ đề "Từ sách đến AI - Bản đồ tự học thực chiến cho doanh nhân". Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn, chia sẻ về phương pháp tự học, cập nhật tri thức và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, quản trị và phát triển doanh nghiệp.

Các ý kiến, kiến nghị tại phiên đối thoại sẽ được tổng hợp, phân loại theo thẩm quyền để tiếp tục theo dõi, phối hợp xử lý. Những vấn đề liên ngành, liên vùng hoặc vượt thẩm quyền địa phương sẽ được tổng hợp, chuyển tải trong khuôn khổ VPSF 2026.