Diễn đàn doanh nghiệp Anh - Việt Nam hướng đến nền kinh tế giá trị cao, thu nhập cao

Họp báo về Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh - Việt Nam 2026 ảnh: thụy miên

Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh - Việt Nam là sự kiện đối thoại kinh tế thường niên quy mô lớn nhất của BritCham, hướng đến mục tiêu thắt chặt hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư song phương.

Năm nay, diễn đàn được tổ chức hôm 29.10 với sự phối hợp giữa BritCham Vietnam và Tổng lãnh sự quán Anh tại TP. HCM.

Đây là dịp quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, giới chuyên gia kinh tế cùng các đại diện cấp cao từ chính phủ hai nước, nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy những mô hình hợp tác song phương kiểu mẫu.

Hướng đến Tầm nhìn 2045

Diễn đàn năm nay lấy chủ đề trọng tâm: "Tầm nhìn 2045: Kiến tạo nền kinh tế giá trị cao, thu nhập cao". Đây là chủ đề đặc biệt mang tính thời sự vào thời điểm Việt Nam bước vào giai đoạn bản lề để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2050.

Trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt đẩy nhanh cải cách thể chế, nâng hạng và mở rộng chiều sâu thị trường tài chính - vốn, và đón đầu làn sóng vốn FDI thế hệ mới, diễn đàn là cầu nối chiến lược để cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách thảo luận thẳng thắn về các cơ hội cũng như thách thức trọng yếu.

Tại diễn đàn, bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào của Ngân hàng Thế giới, sẽ mang đến góc nhìn toàn diện về lộ trình phát triển bền vững và những động lực đưa Việt Nam chạm mốc thu nhập cao vào năm 2045.

Kế đến là phiên tham luận "Thị trường vốn: Bệ phóng cho tăng trưởng", do ông Kim Byoungho, Chủ tịch HĐQT HDBank, cùng bà Wanming Du, Giám đốc Chính sách Chỉ số khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại FTSE Russell đồng chủ trì.

Diễn đàn mang đến cơ hội đối thoại cho các bên ảnh: thụy miên

Đến phần tọa đàm, các nhà lãnh đạo đầu ngành tập trung thảo luận các chủ đề trọng tâm, như Tiềm năng của doanh nghiệp Anh trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 10; Phát triển thị trường vốn Việt Nam: Tiềm năng và thách thức; Kiến tạo đô thị tăng trưởng: Lộ trình hướng tới 2045 của TP.HCM.

Ở phần hội thảo chuyên đề, các diễn giả không gian trao đổi sang các lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác song phương như chuỗi cung ứng, giáo dục và dịch vụ tài chính.

Điều mà các doanh nghiệp Anh quan tâm

Trả lời Thanh Niên, ông James Snee đại diện cho Dragon Capital, cho biết vô cùng ấn tượng trước những cải cách và nỗ lực thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng mà Chính phủ Việt Nam đã triển khai từ năm ngoái, và được đẩy mạnh hơn sau tháng 1 với tốc độ và hiệu quả ở mức đáng kinh ngạc.

Dưới góc độ một doanh nghiệp Anh Quốc, Dragon Capitol kỳ vọng rằng đà cải cách đó, cũng như quyết tâm chính trị của Chính phủ Việt Nam, tiếp tục được duy trì với tốc độ như hiện nay. Theo đánh giá chung, phần lớn rủi ro hiện đến từ bên ngoài như các diễn biến địa chính trị ở Trung Đông, hoặc mặt bằng lãi suất cao tại Mỹ. Đây là những yếu tố bên ngoài mà Việt Nam không thể kiểm soát.

Ông Matt Ryland, Giám đốc Điều hành BritCham Vietnam ảnh: thụy miên

"Vì thế, vấn đề đang nằm ở việc vừa duy trì đúng lộ trình và mục tiêu, giữ vững đà cải cách trong nước, vừa dùng các chính sách nội địa để giảm thiểu tác động từ những rủi ro bên ngoài", ông Snee nói.

Về phần mình, ông Matt Ryland, Giám đốc Điều hành BritCham Vietnam, cho biết diễn đàn là nền tảng để đối thoại, hình thành ý tưởng, đưa ra khuyến nghị và tìm kiếm giải pháp. cơ hội đối thoại liên tục giữa các bên quan tâm.

Những kết quả đạt được, các cuộc thảo luận và những giải pháp được đưa ra sẽ tiếp tục được BritCham sử dụng trong quá trình làm việc và đối thoại với Chính phủ Việt Nam, và phối hợp với phía Chính phủ Anh.